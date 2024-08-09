Андрей Канчельскис: «Спартак» в своем стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. В игре с «Зенитом» для них все будет ясно»
Андрей Канчельскис оценил ближайших соперников «Спартака» в Мир РПЛ.
После трех туров красно-белые идут на пятом месте, набрав 6 очков. Команда Деяна Станковича одержала две победы подряд в чемпионате.
«Спартак» в своем стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. Проиграют один – будут говорить, что с командой что-то не так.
Матч с «Ахматом» станет для них большим плюсом, так как грозненцы в прошлом туре уступили «Локомотиву» со счетом 0:5.
Им будет очень сложно восстановиться, прийти в себя, и вообще, «Спартак» является очевидным фаворитом. Но для «Спартака» все будет ясно в матче с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.
Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в шестом туре Мир РПЛ.
бгг
Можно было им сразу вручить все имеющиеся трофеи, и нормально поиграть в футбол.
В остальном не уверен
И не «зовёт», и не «завет»…
Может, тебе немного русским позаниматься вместо того, чтобы строчить глупые комментарии?:))