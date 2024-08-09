Андрей Канчельскис: «Спартак» в своем стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. В игре с «Зенитом» для них все будет ясно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ахмат Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис оценил ближайших соперников «Спартака» в Мир РПЛ.

После трех туров красно-белые идут на пятом месте, набрав 6 очков. Команда Деяна Станковича одержала две победы подряд в чемпионате.

«Спартак» в своем стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. Проиграют один – будут говорить, что с командой что-то не так.

Матч с «Ахматом» станет для них большим плюсом, так как грозненцы в прошлом туре уступили «Локомотиву» со счетом 0:5.

Им будет очень сложно восстановиться, прийти в себя, и вообще, «Спартак» является очевидным фаворитом. Но для «Спартака» все будет ясно в матче с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в шестом туре Мир РПЛ.

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35 комментариев
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Хейтеры сами че-то говорят, потом смеются над своими же выдумками, забавные)
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Кто это говорит? Сами придумали, сами прокомментировали, но чтоб о твоем существовании не забыли, говорите про Спартак
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Ничего в игре с Зенитом не будет ясно. Впереди еще весь чемпионат.
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чет мне кажется этот чемпион Европы, многократный чемпион Англии, Шотландии, и прочая и прочая победитель - не очень-то любит московский Спартак, чивоуштам

бгг
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Он действительно такой тупой и не понимает, что болельщики Спартака просто рады победам, но реально оценивают силы команды? Или это совместная работа с журналюхами из Метарейтингс?
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Ответ Святой Патрик
Зенит ещё до первого тура имеет право примерять. =)
А по факту в последнем туре берёт кое-как, спасибо Динамо.
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это и говорят такие как он
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Да расскажите мне об этом стиле или кто так считает, что после 2 побед идут разговоры о чемпионстве? Что за глупости
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Не знаю, стоит ли мне обращать внимание на бывшего (хоть и недолго) киевлянена Канчельскиса, критикующего «Спартак»? Думаю нет. Но за свою команду хочется вступиться и возразить ему: игра с «Ахматом» покажет. Вот только за слова свои он вряд ли ответит, а стоило бы призвать! :-)
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Вот полупокер 🤦‍♂️сам собой поговорил ! Кто где писал про борьбу за чемпионство 🤦‍♂️🤡🎪
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Ответ Причёска Бэйла
Открой комментарии под новостью о приобретении Актюркоглу.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А по факту в последнем туре берёт кое-как, спасибо Динамо.
Ну, не в год юбилея:)))
Можно было им сразу вручить все имеющиеся трофеи, и нормально поиграть в футбол.
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Ответ Captain_Noname
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Ненахов
Кто это говорит? Сами придумали, сами прокомментировали, но чтоб о твоем существовании не забыли, говорите про Спартак
Там у человека деменция, постыдитесь. Он судя по своим высказыванием забыл о том что играл за Манчестер Сити
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Ответ Pucheslav
Там у человека деменция, постыдитесь. Он судя по своим высказыванием забыл о том что играл за Манчестер Сити
Он за Манчестер Юнайтед играл. У кого деменция?
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Ответ СпорЦмен
В игре с Зенитом, будет позор спартака.
Кричалка будет это 100%
В остальном не уверен
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Ответ Алексей Логинов
А в Спартаке и не говорили, что они уже чемпионы. Это эксперты верещат, такие как Канчельскис, а потом переобуваются по ситуации.
И местные наши тайные поклонники.
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Ответ СпорЦмен
Всё чётко. 10 место завёт спартак. :)))
Что за слово «завёт»?!
И не «зовёт», и не «завет»…
Может, тебе немного русским позаниматься вместо того, чтобы строчить глупые комментарии?:))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Так сейчас Зенит как раз примеряет на себя трехтуровые медали чемпионата.
Зенит ещё до первого тура имеет право примерять. =)
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Суровый боец Канчела Крушитель Черепов на линии
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Ответ DINEDIN
Хейтеры сами че-то говорят, потом смеются над своими же выдумками, забавные)
Открой комментарии под новостью о приобретении Актюркоглу.
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Многое станет понятно только в марте-апреле. Там уже можно говорить кто и на что претендует
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Опять Спартак! Больше не о чем поговорить?
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Андрей опять наклюкался и борется с воображаемыми спартачами :)
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Каждый год одно и то же
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говорят, снова лицо помяли? не удивительно!
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Про тебя, Андрей, всё стало ясно в баре. Когда ты финал ЧЕ смотрел.
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Откуда берутся эти тупые?Спартак» в своем стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство.(с). Кто это говорил ?Да и если бы говорили,кого это должно волновать?не дело всяких ***** умничат.Канчленскис когда нибудь заткнется?
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Андрюша вышел из сумрака.
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Отошёл после здюлей.
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