Иванов назначен на матч «Зенит» – «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ, Москалев обслужит игру «Краснодар» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Факел Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Виталий Мешков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Владимир Москалев Пари НН Сергей Цыганок Евгений Кукуляк Акрон Динамо Махачкала Футбол

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура Мир РПЛ.

Встречи пройдут с 9 по 11 августа.

9 августа (пятница)

«Пари НН» – «Химки»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

10 августа (суббота)

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Динамо» Москва: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Зуев.

«Оренбург» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

11 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Владимир Казьменко.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Кто о чем, а КБешник сразу о заговорах)))
+19
-2
+17
Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Безбородов на матче "Спартака"? Ясно, понятно без лишних слов.
+15
-2
+13
Иванов на матче Динамо? Ясно, понятно, сочувствую Зениту
+10
-4
+6
Иванов не умеет контролировать матчи такого масштаба.
+5
0
+5
Ответ Злодей Спб
Иванову просто физухи не хватит бегать туда-сюда 90 минут, потому что матч обещает быть очень интенсивным. Поэтому, есть большая вероятность, что упустит ключевые моменты. Уж даже Карасёв лучше, хотя он может поднять планку единоборств на недопустимый уровень и игнорировать фолы. В этом плане Иванов его полная противоположность, не стесняется раздавать горчичники и красные без всяких "оранжевых", ставить пенальти. Отсужено матчей: 304: Жёлтых: 1286. Красных:61. Пенальти: 113.
Не Карасева не надо, постоянно результативно ошибается в пользу соперников Зенита
+5
-1
+4
Ответ Sajres_Smit
Как только у Зени важный матч - сразу Иванов назначается. Совпадение?
Да угадаю за Спартак, болеешь?))
+5
-1
+4
Как только у Зени важный матч - сразу Иванов назначается. Совпадение?
+8
-5
+3
Ответ Sajres_Smit
Как только у Зени важный матч - сразу Иванов назначается. Совпадение?
Именно так, Иванова ставят, когда надо притормозить Зенит.
+3
0
+3
Бобровского на ВАР в Черкизово
0
0
0
Иванову просто физухи не хватит бегать туда-сюда 90 минут, потому что матч обещает быть очень интенсивным. Поэтому, есть большая вероятность, что упустит ключевые моменты.

Уж даже Карасёв лучше, хотя он может поднять планку единоборств на недопустимый уровень и игнорировать фолы.

В этом плане Иванов его полная противоположность, не стесняется раздавать горчичники и красные без всяких "оранжевых", ставить пенальти.

Отсужено матчей: 304:
Жёлтых: 1286.
Красных:61.
Пенальти: 113.
+2
-2
0
Иванов, так Иванов, Зениту нужно показать свою игру, такую же как и с начала сезона! Успехов!👍
0
0
0
Ну в таком случае можно смело ставить на Зенит.
Тем кто играет,естественно.
+1
-1
0
Пускай матч Зенит - Динамо судит ChatGPT ^_^
0
0
0
Ответ ARAMIS777
Ну в таком случае можно смело ставить на Зенит. Тем кто играет,естественно.
Иванов ваших костоломов обмажет желтыми по самые брови.

Без фолов Динамо не сможет остановить атаку Зенита :)

Во втором тайме и красненькие пойдут. Думаю, заканчивать матч Динамо будет в меньшинстве.
0
0
0
Ответ Злодей Спб
Иванов ваших костоломов обмажет желтыми по самые брови. Без фолов Динамо не сможет остановить атаку Зенита :) Во втором тайме и красненькие пойдут. Думаю, заканчивать матч Динамо будет в меньшинстве.
Вполне возможно, что удаление в матче будет. Как и пенальти.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий