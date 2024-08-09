«Челси» договорился с Нету о переходе, «Вулвс» просят 60 млн футов за вингера

Теги Челси Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Педру Нету Футбол

Педру Нету близок к переходу в «Челси» из «Вулверхэмптона».

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, лондонцы договорились с вингером о переходе.

Переговоры «Челси» с «Вулверхэмптоном» находятся на завершающей стадии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Вулвс» просят за игрока 60 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ 24-летний португалец сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

На Евро-2024 Педру провел 3 матча и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь

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56 комментариев
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Наконец-то трансфер от Челси. А то я переживать уже начал, скамейка пустует, а начало сезона уже совсем скоро
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11 человек на АПЛ. 11 на кубок лиги. 11 на еврокубки и кубок Англии
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Ответ Roman
Наконец-то трансфер от Челси. А то я переживать уже начал, скамейка пустует, а начало сезона уже совсем скоро
Подписали вингера вместо вратаря. Боули с ума сошёл, когда будет закрывать дефицитную позицию?!
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какой еще вингер , нужно собрать 11 вратарей !
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Ну хватит
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Многовато. 60 млн футов это же 18.000 километров.
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Ответ Утя Ваткин
11 человек на АПЛ. 11 на кубок лиги. 11 на еврокубки и кубок Англии
учитывая, что там уже 50+ игроков, то еврокубки и КА можно разделить, еще и на запасных хватит
+9
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+9
Ответ This DayWalker
Когда у Боули кончатся деньги?
Когда у Челси закончатся воспитанники. И гостиницы.
+7
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+7
14-10-14. Марескабол офигенен😍
+6
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+6
Ответ Утя Ваткин
11 человек на АПЛ. 11 на кубок лиги. 11 на еврокубки и кубок Англии
Сбылась мечта пепа и клоппа
+4
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+4
- Где тот самый Челси - с Абрамовичем,Моуриньо, Чехом, Лемпардом, Терри, Дрогба?
- Нету.
+6
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+4
Ответ Latygiev
Может, это хитрый план: скупить вообще всех и конкурентам будет некем играть?
Конкуренты молодёжными составами вынесут этот Челси. Ливерпуль это делали на финале КАЛ
+10
-6
+4
Может, это хитрый план: скупить вообще всех и конкурентам будет некем играть?
+5
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Боули, похоже, решил купить вообще всех)
+2
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Не ну это однозначно -15 очков с Эвертона и Ипвича
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Волки: - 60 лямов есть?
Челси: Нету
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Прикол конечно))
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Это уже не смешно. Этих безумцев когда-то остановят?
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Ответ marchellinos
Они хотят 100 человек набрать?
...не мелочись: 250 в одну посуду
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Классный игрок, но травмат.
Рискованный трансфер, но вариантов особо и не было.
Нико просит слишком большую зарплату, как и Олисе до этого.
+2
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походу, обе раздевалки на СБ будут заняты футболистами Челси, а гостевая команда будет переодеваться в автобусе
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Наконец-то, а то уже начал чувствовать себя болелой Ливерпуля )
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Я его ещё в зените помню наконец то дорос до большой команды
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кто эти люди и где боули их находит за такие деньги.
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Как вы думаете, зачем Боули 2 июньские покупки Гиу и Холла оформил под ФФП 2023 фин.года, под завязку? Значит и с ФФП 2024 будет тоже самое. А там ФФП "под завязку" уже 141 млн:)
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Заголовок то поправьте, а то за 60 млн футов вряд ли кого-то можно купить
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Странно, вменяемый трансфер
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Ответ Latygiev
Может, это хитрый план: скупить вообще всех и конкурентам будет некем играть?
и отдавать им в аренду)
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Ответ This DayWalker
Когда у Боули кончатся деньги?
Так он же зиц-председатель, деньги не его личные
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Ответ ОттоДракула
Многовато. 60 млн футов это же 18.000 километров.
Видимо, это пробег вингера.
Боули теперь покупает игроков с галочками на Авито
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