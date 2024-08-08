Экс-агент Мингелья о Уильямсе: «Неплохой игрок, но он забил всего 5 мячей в прошлом сезоне Ла Лиги. «Барсе» нужны голы, а Нико не бомбардир, как и Ямаль»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски агенты Нико Уильямс Ламин Ямаль Футбол

Хосеп Мария Мингелья считает, что Нико Уильямс не усилит «Барсу» должным образом.

– Еще одно из ключевых имен – Нико Уильямс. Нужен ли он «Барселоне»?

– Нико Уильямс – неплохой, опытный игрок, но «Барсе» нужны голы, а Нико не бомбардир. В прошлом сезоне он забил всего пять голов в Ла Лиге. Это не значит, что он плохой игрок, но он не бомбардир.

Великими были те составы «Барсы», в которых были отличные бомбардиры. У Левандовского больше нет той голевой легкости, которая была у него раньше. «Барса» выиграла Ла Лигу, одержав много побед со счетом 1:0, а это означает, что команде не хватает голов. В прошлом году мы ничего не выиграли. Нужно больше забивать.

– Устроит ли вас атака с Уильямсом и Ямалем?

– Мне нравятся нападающие, которые решают исходы матчей. Ламин – феномен для своего возраста, но сколько голов он забил в этом сезоне? Он очень молод, и на него нельзя возлагать такую ответственность. Наберитесь терпения, пусть он растет.

Он, безусловно, станет ключевым игроком, но ставить позади него неработающий состав рискованно. Он забил пять голов в Ла Лиге против таких команд, как «Кадис», «Гранада»... Он одарен технически, но, как и Нико, он не бомбардир, – сказал бывший агент.

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24 комментария
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Ответ Carasa
Гениальное понимание футбола
А что вас смутило в его понимании футбола?
+10
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+9
Ответ Robert Oficerov
так у них есть шикарный бомбардир - левандовски, с нико и ямалем он рпзве не будет забивать еще больше? в баварии, где у него были хорошие партнеры он пачками клал
В Баварии ему лет было сколько?
Его поэтому и отпустили в свободное плавание,потому что он сдал сильно
+7
-1
+6
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Лучше пенальтиста из Майами вернуть. Бургерную ловушку уже приготовили.
+10
-5
+5
Ответ Carasa
Гениальное понимание футбола
Он всё правильно сказал. У Барселоны, кроме Лёвы, нет забивных игроков, зато много креативных футболистов. В прошлом сезоне реализация сильно подвела команду на дистанции. Нико нужен, но не так сильно, как забивной нападающий или вингер.
+3
0
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Ямаль это понимает и потому лезет везде. Так как моменты он чаще запарывает, когда-то это начнет напрягать других. Мне показалось, уже.
+2
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Ответ Егор Годин
Логика шикарная, конечно Тот же Роналду не с первого сезона в мю стал машиной по забиванию голов + Нико играет не в самой топовой команде
так он говорит что они нужны, но нужнее бомбардир и опорник тут не всё вью
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Согласен с Мингелья,Уильямс средний игрок как и Ольмо,которые тупо стрельнули на Евро,а теперь бчкашники лепят из них топов)
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Не похоже, что этот агент - бывший.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Вадим Евсеев, вы ?
+2
-2
0
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
А когда мессе перешёл в Аль Наср?
+3
-3
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Ответ Егор Годин
Логика шикарная, конечно Тот же Роналду не с первого сезона в мю стал машиной по забиванию голов + Нико играет не в самой топовой команде
Ты реально их сравнил? В возрасте Нико у Криша уже были ЗМ, ЗБ и топовая статистика.
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Ответ Виталий Кляус
Нико только 22 стукнуло, а Роналду первый ЗМ получил почти в 24) Мерить по Месси и Роналду в целом глупо, даже Мбаппе не тянет на это, но могли бы хоть глупость свою не оголять
Топикстартер сравнил Нико и Роналду, а я справедливо удивился неуместности данного сравнения. В итоге я же оказался глупцом. Гениальная логика, Виталий👏
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