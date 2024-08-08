Экс-агент Мингелья о Уильямсе: «Неплохой игрок, но он забил всего 5 мячей в прошлом сезоне Ла Лиги. «Барсе» нужны голы, а Нико не бомбардир, как и Ямаль»

Хосеп Мария Мингелья считает, что Нико Уильямс не усилит «Барсу» должным образом.

– Еще одно из ключевых имен – . Нужен ли он «Барселоне»?

– Нико Уильямс – неплохой, опытный игрок, но «Барсе» нужны голы, а Нико не бомбардир. В прошлом сезоне он забил всего пять голов в Ла Лиге. Это не значит, что он плохой игрок, но он не бомбардир.

Великими были те составы «Барсы», в которых были отличные бомбардиры. У Левандовского больше нет той голевой легкости, которая была у него раньше. «Барса» выиграла , одержав много побед со счетом 1:0, а это означает, что команде не хватает голов. В прошлом году мы ничего не выиграли. Нужно больше забивать.

– Устроит ли вас атака с Уильямсом и ?

– Мне нравятся нападающие, которые решают исходы матчей. Ламин – феномен для своего возраста, но сколько голов он забил в этом сезоне? Он очень молод, и на него нельзя возлагать такую ответственность. Наберитесь терпения, пусть он растет.

Он, безусловно, станет ключевым игроком, но ставить позади него неработающий состав рискованно. Он забил пять голов в Ла Лиге против таких команд, как «Кадис», «Гранада»... Он одарен технически, но, как и Нико, он не бомбардир, – сказал бывший агент.