«Ольмо – хороший игрок, но 60 млн евро за него – это варварство. «Барса» не так остро нуждается в этом трансфере». Экс-агент Мингелья о хавбеке «Лейпцига»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Футбол

Экс-агент Хосеп Мария Мингелья считает, что «Барса» переплатила за Дани Ольмо.

Сообщалось, что каталонцы заплатят за полузащитника «РБ Лейпциг» 55+7 млн евро. Вчера Ольмо прошел медосмотр для «Барселоны».

«Дани Ольмо – хороший игрок. У него хорошая техника, уровень, культурный опыт... Но цена в 60 миллионов евро кажется мне варварством, потому что «Барса» не так остро нуждается в игроке на его позицию, есть игроки, которые могут «занять» его место.

Я ценю уровень Ольмо, но 60 миллионов евро – это перебор для подписания, которое не является абсолютно решающим. Если Ольмо не будет играть, это сможет сделать кто-то другой, ничего страшного не случится», – сказал Мингелья.

25 комментариев
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К сожалению, выдал очевидную базу
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Да все это понимают,просто опять у руля тупорылое руководство
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За Коутиньо в своё время 160 это было невероятное варварство. А 60 за Ольмо сейчас вполне в рамках рынка. Вопрос в том ли может себе Барса позволить и эти 60
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Ответ Даниил Попов
За Коутиньо в своё время 160 это было невероятное варварство. А 60 за Ольмо сейчас вполне в рамках рынка. Вопрос в том ли может себе Барса позволить и эти 60
если по Коутиньо судить, то и Боули эффективно тратиться
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зачем выкладывать не полную речь?
мне кажется, гораздо интереснее он выразился про Уильямса и Ламина, что они молодцы, хороши, но для результата Барсе сейчас важен опорник вместо Бускетса и игрок, который будет забивать голы, например Лаутаро или Альварес.
А вместо этого фокусируются на хороших игроках, но не так остро необходимых.

Почитал интервью, очень умный дядька, хоть уже и за 80, но всё еще светлая голова
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Этот агент давно за трансферным рынком не следит? Когда по сотке или 80 млн выкладывают за фиг пойми кого на перспективу, в то время как раньше за 50-60 млн продавали только лютых топарей, готовых делать разницу здесь и сейчас. За Ольмо, отыгравшего замечательный Евро, 60 млн ещё по божески. Хамеса после ЧМ за 80 купили как-то,а где он сейчас. Или ноунейм из Атлетико Оморидион за 50,или как его там, хотя тут можно списать на Боули. То что рынок перегрет это факт, но по сравнению со многими другими трансферами - Ольмо даже не выделяется в плане ценника.
так те покупки за молодых, которые должны спрогрессировать, а Ольмо уже 26 и у него травмы постоянно. Какие тут могут быть 60 лямов?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Этот агент давно за трансферным рынком не следит? Когда по сотке или 80 млн выкладывают за фиг пойми кого на перспективу, в то время как раньше за 50-60 млн продавали только лютых топарей, готовых делать разницу здесь и сейчас. За Ольмо, отыгравшего замечательный Евро, 60 млн ещё по божески. Хамеса после ЧМ за 80 купили как-то,а где он сейчас. Или ноунейм из Атлетико Оморидион за 50,или как его там, хотя тут можно списать на Боули. То что рынок перегрет это факт, но по сравнению со многими другими трансферами - Ольмо даже не выделяется в плане ценника.
Конкретно сейчас Хамес лучший игрок кубка Америки, а когда его покупали он был одним из лучших атакующих полузащитников.
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Ответ Ебздрогыч
Если 60 за Ольмо это варварство, то 100 за Мудрика или Антони это что? Кощунство? Святотатство? Тяжкий грех?
Ну за Мудрика не 100, а тоже 60. Но это АПЛ, там только на выплату от лиги даже Борнмут может купить пару Ольмо, и особо не заметить
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Ответ Ебздрогыч
Если 60 за Ольмо это варварство, то 100 за Мудрика или Антони это что? Кощунство? Святотатство? Тяжкий грех?
А вот за это судить надо!
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Ответ Олег Петровв
Ольмо может играть цапа и крайнего полузащитника. У Барсы нет ни одного цапа и крайнего полузащитника. Это как минимум вариативность. Нытье непонятно
У Барсы нет ЦАПа последние 20 лет. Точнее был один - Коутиньо.
В структуре для ЦАПа нету места.
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Ответ Олег Петровв
Ольмо может играть цапа и крайнего полузащитника. У Барсы нет ни одного цапа и крайнего полузащитника. Это как минимум вариативность. Нытье непонятно
А ещё в лазарете неплохо сидит. И стата, как у Торреса.
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Ответ И здесь и там
так те покупки за молодых, которые должны спрогрессировать, а Ольмо уже 26 и у него травмы постоянно. Какие тут могут быть 60 лямов?
Отступные
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Там проблема не в цене. Игрок классный, сумма адекватная для такого уровня.
Вопроса другом - со времен академии Барсы и до Лейпцига включительно, Ольмо регулярно, каждый божий сезон половину времени проводит в лазарете. Это - система.
Платить 60 за игрока, который железно пол сезона будет лечиться? Так себе перспектива. Именно поэтому все это время его НИКТО не рисковал покупать, хотя все видели, что он в большом порядке, когда живой
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Ну, он реально прав. 60+ можно было за Уильямса отдать. После ухода Неймара у Барсы нет нормального шустрого левого вингера с обыгрышем и ударом. А, тут взяли ещё одного атакующего полузащитника
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Ответ И здесь и там
так те покупки за молодых, которые должны спрогрессировать, а Ольмо уже 26 и у него травмы постоянно. Какие тут могут быть 60 лямов?
Ну может Лейпциг просто не хотел отпускать, и поставил ценник такой. Следовательно Барсе он даже за такую сумму зачем-то очень нужен.
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Ответ Svobodu Mne
Отступные
такие отступные были до какого-то срока, а тот срок прошел. И как бы это показатель - пункт по отступным уже не работает, но сумма та же. А все от того, что желающих столько платить больше нет
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Ответ breeze1989
У Барсы нет ЦАПа последние 20 лет. Точнее был один - Коутиньо. В структуре для ЦАПа нету места.
В сборной у Флика играл Мусиала на этой позиции, а Баварии Мюллер, так что Ольмо вполне может.
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60 лямов это средняя стоимость игрока из английской кока-колы сейчас.
Если они на них ольмо не возьмут, распилят всё равно их потом на бразилов паршивых
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Если 60 за Ольмо это варварство, то 100 за Мудрика или Антони это что? Кощунство? Святотатство? Тяжкий грех?
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Ответ ta-tosha
Там проблема не в цене. Игрок классный, сумма адекватная для такого уровня. Вопроса другом - со времен академии Барсы и до Лейпцига включительно, Ольмо регулярно, каждый божий сезон половину времени проводит в лазарете. Это - система. Платить 60 за игрока, который железно пол сезона будет лечиться? Так себе перспектива. Именно поэтому все это время его НИКТО не рисковал покупать, хотя все видели, что он в большом порядке, когда живой
Стекло, короче...Измайлов - Черышев...
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