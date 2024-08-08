«Ольмо – хороший игрок, но 60 млн евро за него – это варварство. «Барса» не так остро нуждается в этом трансфере». Экс-агент Мингелья о хавбеке «Лейпцига»
Экс-агент Хосеп Мария Мингелья считает, что «Барса» переплатила за Дани Ольмо.
Сообщалось, что каталонцы заплатят за полузащитника «РБ Лейпциг» 55+7 млн евро. Вчера Ольмо прошел медосмотр для «Барселоны».
«Дани Ольмо – хороший игрок. У него хорошая техника, уровень, культурный опыт... Но цена в 60 миллионов евро кажется мне варварством, потому что «Барса» не так остро нуждается в игроке на его позицию, есть игроки, которые могут «занять» его место.
Я ценю уровень Ольмо, но 60 миллионов евро – это перебор для подписания, которое не является абсолютно решающим. Если Ольмо не будет играть, это сможет сделать кто-то другой, ничего страшного не случится», – сказал Мингелья.
мне кажется, гораздо интереснее он выразился про Уильямса и Ламина, что они молодцы, хороши, но для результата Барсе сейчас важен опорник вместо Бускетса и игрок, который будет забивать голы, например Лаутаро или Альварес.
А вместо этого фокусируются на хороших игроках, но не так остро необходимых.
Почитал интервью, очень умный дядька, хоть уже и за 80, но всё еще светлая голова
В структуре для ЦАПа нету места.
Вопроса другом - со времен академии Барсы и до Лейпцига включительно, Ольмо регулярно, каждый божий сезон половину времени проводит в лазарете. Это - система.
Платить 60 за игрока, который железно пол сезона будет лечиться? Так себе перспектива. Именно поэтому все это время его НИКТО не рисковал покупать, хотя все видели, что он в большом порядке, когда живой
Если они на них ольмо не возьмут, распилят всё равно их потом на бразилов паршивых