«Ольмо – хороший игрок, но 60 млн евро за него – это варварство. «Барса» не так остро нуждается в этом трансфере». Экс-агент Мингелья о хавбеке «Лейпцига»

Экс-агент Хосеп Мария Мингелья считает, что «Барса» переплатила за Дани Ольмо.

Сообщалось, что каталонцы заплатят за полузащитника « » 55+7 млн евро. Вчера Ольмо прошел медосмотр для «Барселоны».

« – хороший игрок. У него хорошая техника, уровень, культурный опыт... Но цена в 60 миллионов евро кажется мне варварством, потому что «Барса» не так остро нуждается в игроке на его позицию, есть игроки, которые могут «занять» его место.

Я ценю уровень Ольмо, но 60 миллионов евро – это перебор для подписания, которое не является абсолютно решающим. Если Ольмо не будет играть, это сможет сделать кто-то другой, ничего страшного не случится», – сказал Мингелья.