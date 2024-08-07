ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием: «Желаем здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия!»

ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с юбилеем.

Сегодня бывшему главному тренеру армейцев исполнилось 70 лет.

«Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником!» – говорится в сообщении ЦСКА.

возглавлял с 2001 по 2003 год и с 2004-го по 2008-й. Под его руководством красно-синие трижды становились чемпионами России, четыре раза — обладателями Фонбет Кубка России и дважды — обладателями OLIMPBET Суперкубка России.

В 2005 году ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» (3:1).