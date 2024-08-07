ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием: «Желаем здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия!»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с юбилеем.

Сегодня бывшему главному тренеру армейцев исполнилось 70 лет.

«Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004-го по 2008-й. Под его руководством красно-синие трижды становились чемпионами России, четыре раза — обладателями Фонбет Кубка России и дважды — обладателями OLIMPBET Суперкубка России.

В 2005 году ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» (3:1).

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46 комментариев
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И чтобы Святой Георгий..
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Да, конечно, в послетренерский период подмочил себе репутацию лизоблюдскими выходками, но как тренера ЦСКА уважаю и хочется сказать спасибо за те первые чемпионства в постсоветский период, и , конечно же, за первый еврокубок в истории российского футбола 😎
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+62
Ответ angry horse
Да, конечно, в послетренерский период подмочил себе репутацию лизоблюдскими выходками, но как тренера ЦСКА уважаю и хочется сказать спасибо за те первые чемпионства в постсоветский период, и , конечно же, за первый еврокубок в истории российского футбола 😎
Лизоблюдство это его личные проблемы, а то, что деньги и Кубок у Алании украл, это бельмо.
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И чтоб поменьше линял
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сколько радости он подарил нам тогда, в 2005 году.. какой великолепный ЦСКА был, победа в кубке УЕФА казалась сказкой.. спасибо Газзаеву за это
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Беспринципный усач, всё уважение растерял
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Лет до 20 дожить, в зависимости от породы - это уже долгожитель, а 70 - это прям аксакал! Здоровья!
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А также чтобы лапы не ломило и хвост не отваливался
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Ответ superbro
И подарили бритву 😏
Намордник
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+7
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
А, ну тогда ладно. Что это я, в России же живём...
+6
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+6
Хорошее время было..
+7
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Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Из-за того, что распилов много, неправильно теперь к газзаеву цепляться? Чушь
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Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Согласен, что Газзаев был крутой тренер для ЦСКА. Но Талалаев здесь вообще не подходящий пример.
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Когда Газзаев с ЦСКА брал Кубок и Суперкубок, не было никаких приставок Фонбет и Олимпбет )))
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Лично для меня есть два Газзаева второй это политик и депутат с унизительными пресмыканиями перед его величеством, президент Алании полуполитик уже тогда, добившийся её, и первый это выдающийся тренер выигравший ЧМ России с Аланией (в эпоху гегемонии Спартака, все равно что сейчас Краснодар выиграл бы например),первый и единственный кто взял еврокубок из отечественных, а при поражениях всегда брал ответственность и уходил не мозолив глаза (сборная, Вардар, Динамо), ещё он тренер был не просто мотиватор крикунок, как часто бывает у наших, а ещё и тактик отличный, с 2004 года он схему 3-5-2 с активными крайками начал внедрять и что успешно у него вышло на ЦСКА, для того времени это было очень революционно и смело, когда все задротили кругом 4-4-2, так что поздравляю сегодня именно выдающегося ТРЕНЕРА Газзаева с днем рождения!
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Это сколько по собачьи?
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Ответ Adanilove1991
И чтобы Святой Георгий..
И чтобы Алании кто-то опять большое финансирование отсыпал...
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С днём рожденья, Пёс!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Вся ветка типа в оригинальных "гав".Чел первый европейский кубок выиграл как тренер с российским клубом, выдающееся достижение для нашего футбола.
Гав-гав!
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Когда Газзаев с ЦСКА брал Кубок и Суперкубок, не было никаких приставок Фонбет и Олимпбет )))
Да, ведь у Суперкубка в 2006 году была приставка Парламент)
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Финал со Спортингом реально перевернул тогда. Грустный скованный первый тайм и потом феерия во втором, которой Спортинг явно не ждал.
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С праздником! Личность неоднозначная, но вклад в российский футбол он сделал огромный и за это нельзя его не уважать.
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Надо было в конце добавить: Гав!
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Ответ Adanilove1991
И чтобы Святой Георгий..
Святой Валерий
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Единственный в истории России тренер и команда выигравшии куефа без странных матчей а заслуженно ,
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Единственный российский тренер выигравший еврокубок. Поздравления от всего сердца !
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Получается, с какой стороны не посмотри,у Газзаева юбилей.
10 лет.
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И чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу!
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Носи усы не ...!
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С юбилеем ТРЕНЕР! До сих пор помню те эмоции которые подарил мой клуб в 2005 году! Спасибо за это!
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