Газзаева в 1977-м хотел подписать «Фенербахче»: «Предложили 1,5 млн долларов за переход. Но это считалось изменой родине. Ездивший с нами человек в погонах боялся, что его расстреляют, если я убегу»

Теги Локомотив Валерий Газзаев премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Политика Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев рассказал, как его пытался купить турецкий клуб.

«Действительно, «Локомотив» был на турнире в Турции. После этой игры представители «Фенербахче» подошли ко мне и предложили перейти в их клуб.

Я не мог себе этого позволить, потому что это считалось предательством, изменой родине. Мы так были воспитаны. И мне предложили полтора миллиона долларов за переход. Это был 1977 год.

Я даже не рассматривал это. Сказал, что это исключено. Они мне указали на калитку, а за калиткой, как они говорят, стоит машина, мол, сядешь, и все.

В те времена с нами ездили и люди в погонах. Один такой поехал в первый раз в такую поездку с нами, видимо. Очень переживал. Говорил, что расстреляют его, если я убегу или уеду.

Я ответил: «Успокойся. Ничего не будет».

Тогда была совсем другая идеология», – заявил бывший нападающий сборной СССР.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верный пес никогда не убежит за калитку.
+48
-7
+41
В 77 году не было цен 1,5 млн долларов. Чушь какая то. Там переходы были по 20-200 тыс.
+28
-2
+26
это не правда
в 77 году, все игроки чемпионата турции не стоили этих денег
+24
-1
+23
Ответ wadwill13
В 77 году не было цен 1,5 млн долларов. Чушь какая то. Там переходы были по 20-200 тыс.
- Переходи к нам.
- Сколько предлагаете?
- Сто тыщ миллионов.
- Долларов?
- Да, конечно. Вон калитка, пойдём.
+17
0
+17
Сказал им «вы что делаете, 🐐 вонючие»
+13
-1
+12
и снова истории о которых невозможно молчать спустя 50 лет !!!!!!!!!!!!!!!!
+12
-1
+11
Открыл трансферы 77-ого года:
Беккенбауэр за 900к
Ули Штилике 825к
Киган 600к
Далглиш 500к
Зарплата того же Далглиша порядка 10к в месяц. О чём он вообще.
+9
0
+9
Это из серии - миллион за Бышевца
+8
0
+8
Турки искали охранную собаку
+5
-2
+3
А все потому , что господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.
Все так и было)
+3
0
+3
Ответ Dima Dima
это не правда в 77 году, все игроки чемпионата турции не стоили этих денег
Ну так и Газзаев не хрен собачий. Уж явно стоил побольше какого-то чемпионата Турции.
+5
-2
+3
Ответ Spartakus1984
Так речь не о стоимости игрков а о зарплате.И курс доллара какой был в то время?
В конце 70-ых самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии получал около 50к фунтов в год. В середине 90-ых — около 500к фунтов год.
А тут вдруг Фенер вместо того, чтобы перехватить Беккенбауэра или какую-нибудь европейскую звезду, решил выкрасть пса за 1,5 млн.
+3
0
+3
Не лепи горбатого, пес…
+6
-3
+3
Ответ Симпол Димпол
а помните как эта псина в начале 10-ых годов постоянно гавкала о объединённом чемпионате с жовтоблакытными? мне кажется это тоже можно считать изменой родине в сегодняшних реалиях.
я тоже Газзаева не люблю,но ты по моему натягиваешь сову на глобус...
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Так речь не о стоимости игрков а о зарплате.И курс доллара какой был в то время?
Ну просветите нас дураков какой был курс доллара в 1977 если новый Кадиллак стоил от 10 тысяч долларов, новый дом 50 тысяч, а Биг мак стоил 65 центов
+2
0
+2
Газзаев был очень сильным футболистом.
1.5 млн долларов это мог дать хозяин команды от восхищения увиденной игры футболиста.
В чемпионате Турции того времени Газзаев был бы на таком же уровне ,как если бы Кройф перешёл в чемпионат СССР
+2
0
+2
Мы даже для него будку поставили, но у него не было всех прививок...
+2
0
+2
Реально был очень крутым футболистом
за Локо года три
Потом Динамо 6 лет
Я правда четко помню только победу его в Кубке СССР 84
Играл за олимпийскую сборную
Закончил в 32
Последний сезон в Динамо(Тбилиси) провел
+1
0
+1
И вот начались сказки венского леса. Возраст что делать. Помню его игроком. Не любил. Очень вздорный был. Как тренер? Ну спасибо за Кубок с ЦСКА. это никто у него не отнимет. А как человека поздравляю с 70 летием. Здоровья и всех благ
+1
0
+1
Газзаева в 77 году могли подписать в Северную Корею 🐶
+1
0
+1
Серьезно, расстреляли бы чекиста за побег футболиста? Чай не 37 год на дворе то был. Скоро Газзаев вспомнит: "И меня, внучок, расстреляли".
+1
0
+1
Обещать - не значит заплатить.
0
0
0
Прошла херова куча лет , и бутики модные, и машинки дорогие рассекают наше бездорожье, и девахи с голыми пупками и винирами радуют наши глаза , а человек неживой так и лежит в центре столицы уже век и идеология всё та же
0
0
0
Ответ wadwill13
В 77 году не было цен 1,5 млн долларов. Чушь какая то. Там переходы были по 20-200 тыс.
Это он сразу на современные деньги перевёл)
0
0
0
Ответ wadwill13
В 77 году не было цен 1,5 млн долларов. Чушь какая то. Там переходы были по 20-200 тыс.
Если я не ошибаюсь, то в 87 или 88-м, Заваров перешёл в Ювентус за 5 лямов. Как бы 10 лет разницы между годами. Может Газзаев, как-то по своему сумму переконвертил на современный лад?
0
0
0
Может если только полтора миллиона турецких лир. По тому курсу это примерно 16 тысяч долларов.
0
0
0
Пеле в то время получал 2,3 млн долларов в год, но это было исключение, громкая история с переездом в США. Средняя зарплата в чемпионате Англии (клубы которого в те годы выиграли 6 подряд КЕЧ/ЛЧ) тогда была под 20 тысяч долларов в год.
Газаев в 1977 году еще ни разу в сборную не вызывался и забивал по 4 гола за сезон, будучи нападающим. Не верю про 1,5 миллиона даже за несколько лет.
0
0
0
Очередная удивительная история от усатого за последнее время
+2
-2
0
Ответ zalik73
Газзаев был очень сильным футболистом. 1.5 млн долларов это мог дать хозяин команды от восхищения увиденной игры футболиста. В чемпионате Турции того времени Газзаев был бы на таком же уровне ,как если бы Кройф перешёл в чемпионат СССР
У турков тогда таких денег на зп и на трансфер не было
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий