Газзаева в 1977-м хотел подписать «Фенербахче»: «Предложили 1,5 млн долларов за переход. Но это считалось изменой родине. Ездивший с нами человек в погонах боялся, что его расстреляют, если я убегу»
Валерий Газзаев рассказал, как его пытался купить турецкий клуб.
«Действительно, «Локомотив» был на турнире в Турции. После этой игры представители «Фенербахче» подошли ко мне и предложили перейти в их клуб.
Я не мог себе этого позволить, потому что это считалось предательством, изменой родине. Мы так были воспитаны. И мне предложили полтора миллиона долларов за переход. Это был 1977 год.
Я даже не рассматривал это. Сказал, что это исключено. Они мне указали на калитку, а за калиткой, как они говорят, стоит машина, мол, сядешь, и все.
В те времена с нами ездили и люди в погонах. Один такой поехал в первый раз в такую поездку с нами, видимо. Очень переживал. Говорил, что расстреляют его, если я убегу или уеду.
Я ответил: «Успокойся. Ничего не будет».
Тогда была совсем другая идеология», – заявил бывший нападающий сборной СССР.
в 77 году, все игроки чемпионата турции не стоили этих денег
- Сколько предлагаете?
- Сто тыщ миллионов.
- Долларов?
- Да, конечно. Вон калитка, пойдём.
Беккенбауэр за 900к
Ули Штилике 825к
Киган 600к
Далглиш 500к
Зарплата того же Далглиша порядка 10к в месяц. О чём он вообще.
Все так и было)
А тут вдруг Фенер вместо того, чтобы перехватить Беккенбауэра или какую-нибудь европейскую звезду, решил выкрасть пса за 1,5 млн.
1.5 млн долларов это мог дать хозяин команды от восхищения увиденной игры футболиста.
В чемпионате Турции того времени Газзаев был бы на таком же уровне ,как если бы Кройф перешёл в чемпионат СССР
за Локо года три
Потом Динамо 6 лет
Я правда четко помню только победу его в Кубке СССР 84
Играл за олимпийскую сборную
Закончил в 32
Последний сезон в Динамо(Тбилиси) провел
Газаев в 1977 году еще ни разу в сборную не вызывался и забивал по 4 гола за сезон, будучи нападающим. Не верю про 1,5 миллиона даже за несколько лет.