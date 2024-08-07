Газзаева в 1977-м хотел подписать «Фенербахче»: «Предложили 1,5 млн долларов за переход. Но это считалось изменой родине. Ездивший с нами человек в погонах боялся, что его расстреляют, если я убегу»

Валерий Газзаев рассказал, как его пытался купить турецкий клуб.

«Действительно, « » был на турнире в Турции. После этой игры представители « » подошли ко мне и предложили перейти в их клуб.

Я не мог себе этого позволить, потому что это считалось предательством, изменой родине. Мы так были воспитаны. И мне предложили полтора миллиона долларов за переход. Это был 1977 год.

Я даже не рассматривал это. Сказал, что это исключено. Они мне указали на калитку, а за калиткой, как они говорят, стоит машина, мол, сядешь, и все.

В те времена с нами ездили и люди в погонах. Один такой поехал в первый раз в такую поездку с нами, видимо. Очень переживал. Говорил, что расстреляют его, если я убегу или уеду.

Я ответил: «Успокойся. Ничего не будет».

Тогда была совсем другая идеология», – заявил бывший нападающий сборной СССР.