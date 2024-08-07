«Ливерпуль» готов заплатить «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных или чуть больше при более удобном способе оплаты (Маттео Моретто)
«Ливерпуль» готов выплатить отступные Мартина Субименди.
По информации журналиста Маттео Моретто, мерсисайдцы всерьез заинтересованы в подписании полузащитника «Реал Сосьедад».
Клуб рассматривает возможность выплаты отступных Субименди или покупки хавбека за чуть большую сумму при удобном для себя способе оплаты. Решающее значение будет иметь мнение игрока.
Ранее сообщалось, что отступные Субименди составляют 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 31 матч, отметившись 4 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 25-летнего футболиста, выигравшего Евро-2024 со сборной Испании, можно найти здесь.