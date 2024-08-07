«Ливерпуль» готов заплатить «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных или чуть больше при более удобном способе оплаты (Маттео Моретто)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Мартин Субименди деньги Футбол

«Ливерпуль» готов выплатить отступные Мартина Субименди.

По информации журналиста Маттео Моретто, мерсисайдцы всерьез заинтересованы в подписании полузащитника «Реал Сосьедад».

Клуб рассматривает возможность выплаты отступных Субименди или покупки хавбека за чуть большую сумму при удобном для себя способе оплаты. Решающее значение будет иметь мнение игрока.

Ранее сообщалось, что отступные Субименди составляют 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 31 матч, отметившись 4 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 25-летнего футболиста, выигравшего Евро-2024 со сборной Испании, можно найти здесь

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57 комментариев
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Молодой баск центра поля в Ливерпуле 🤔 кого-то он мне напоминает 😏
+49
-1
+48
Ответ Liquidozz
Мне одному кажется, что это многовато?
Одному
+27
-3
+24
Отличное усиление по разумной цене на проблемную позицию
+13
0
+13
По номеру телефона
+7
-2
+5
Ответ Liquidozz
Мне одному кажется, что это многовато?
Глядя за сколько Бавария купила Палинью не кажется
+7
-2
+5
Чемпион Европы все таки,если за днаря Соланке 65,и прочих днарей которых берет Челси за 50-60,это готовый игрок испанец,если испанец это уже знак качества.
+6
-2
+4
Ответ NartApsua
Давид Сильва, Мата, Агуэро, Педро, Касорла - те ещё титаны были) Может хватит уже мыслить стереотипами "дождливого вечера в Стоке". А то уже сколько лет миниатюрные испанцы и латиносы из Ла Лиги приезжают в Англию и нагибают всю эту АПЛ с их двухметровыми английскими, французскими и африканскими поленьями)
Назови-ка мне последнего опорника игравшего в АПЛ!? А то перечислил сплошь атакующих игроков.
+5
-2
+3
Ответ hiper26
Почему-то кажется, что игрок чисто для Ла-лиги, с такими габаритами.
Канте вообще был коротышкей и ему этих габаритов хватило, чтобы устроить ад для своих соперников.
+4
-1
+3
Ответ hiper26
Почему-то кажется, что игрок чисто для Ла-лиги, с такими габаритами.
со своими габаритами один из лучших в верховой борьбе среди топовых опорников
+6
-3
+3
"При более удобном способе оплаты" - это баллами "Спасибо" что-ли?
+4
-2
+2
Ответ Турку Финляндия*
Топовый игрок, ему не нужны большие габариты, у него с головой полный порядок
Причём тут голова то!? Если ты с 2х метровым Онаной будешь бороться, чем тебе голова поможет?
+3
-1
+2
Ответ RedSoul
Молодой баск центра поля в Ливерпуле 🤔 кого-то он мне напоминает 😏
Хаби?
+2
0
+2
Ответ Liquidozz
Тоже не думаю, он уже сливал арсенал
Он сливал Арсенал ради игры в ЛЧ за РС. Без Ле Нормана и Мерино ЛЧ им не светит, к сожалению
+2
0
+2
Ответ Joker2104
"При более удобном способе оплаты" - это баллами "Спасибо" что-ли?
В рассрочку
+2
0
+2
Ответ gPk
В опорной зоне нужно мозгами играть, а не габаритами)
так то парень прав , для классического опорника рост и физические данные очень важны , он же не говорит что Субименди плох , так то может проявить себя в позиции повыше
+1
0
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Ответ hiper26
Канте, это Канте.
Ну откуда вы знаете, может через 10 лет так же напишите субаменди это субаменди)
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Ответ S H A R K
Канте вообще был коротышкей и ему этих габаритов хватило, чтобы устроить ад для своих соперников.
Канте, это Канте.
+2
-1
+1
Трансфер огонь то что надо , и с ударом, и асисты раздаёт топовый опорник
+3
-2
+1
Ответ gPk
Что не так с его габаритами?
Открой википедию и посмотри.
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Ответ doctorcaiman
со своими габаритами один из лучших в верховой борьбе среди топовых опорников
В Ла-лиге, может быть, в Англии габариты соперника совсем другие.
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Ответ Aleksandr Vysochkin
Трансфер огонь то что надо , и с ударом, и асисты раздаёт топовый опорник
Если бы не Родри то он был бы основным опорником сборной
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Ответ Evgen_Hazard
Хаби?
Он самый
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Ответ Aleksandr Vysochkin
Привет Владимир да не переживай Эдварц знает свое дело лишь бы не упустили трансфер огонь ,ещё бы защитника ,думаю Эдварц над этим работает
Уже переживаю...Команда столько трофеев упустила из-за жадности владельцев,что если не гений Клоппа,то Ливерпуль вообще не смог бы попадать в ЛЧ....Спасибо Клоппу,что смог вывести команду на такой уровень,любой другой например Гвардиола ничего не смог бы добится при таком бюджете.
+1
0
+1
Ответ hiper26
Почему-то кажется, что игрок чисто для Ла-лиги, с такими габаритами.
Давид Сильва, Мата, Агуэро, Педро, Касорла - те ещё титаны были) Может хватит уже мыслить стереотипами "дождливого вечера в Стоке". А то уже сколько лет миниатюрные испанцы и латиносы из Ла Лиги приезжают в Англию и нагибают всю эту АПЛ с их двухметровыми английскими, французскими и африканскими поленьями)
+2
-1
+1
Ответ hiper26
Назови-ка мне последнего опорника игравшего в АПЛ!? А то перечислил сплошь атакующих игроков.
Эррера! У тебя ещё есть вопросы? Или начнёшь говорить, что Эррера это не опорник, а бокс-ту-бокс и что это две огромные разницы?
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Ответ гель кристины
В рассрочку
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Ответ gPk
В опорной зоне нужно мозгами играть, а не габаритами)
Вот как раз для Ла лиги он и подходит, где придержать надо мяч, и пасовать поперек. А в АПЛ для опорки нужны габариты, выносливость и тактическая грамотность.
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Ответ S H A R K
Канте вообще был коротышкей и ему этих габаритов хватило, чтобы устроить ад для своих соперников.
А почему был ?
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Ответ I PAINT IN BLUE
По номеру телефона
Бонусами ЗверСпасибо.
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Ответ vladimir.kostrichko
Уже переживаю...Команда столько трофеев упустила из-за жадности владельцев,что если не гений Клоппа,то Ливерпуль вообще не смог бы попадать в ЛЧ....Спасибо Клоппу,что смог вывести команду на такой уровень,любой другой например Гвардиола ничего не смог бы добится при таком бюджете.
Согласен
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