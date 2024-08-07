«Ливерпулю» интересен Субименди. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро

Мартин Субименди может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника « », сообщает Фабрицио Романо. «Красные» проведут переговоры с представителями испанской команды и игрока.

Сумма отступных, указанная в контракте , составляет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне испанец провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.