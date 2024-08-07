«Ливерпулю» интересен Субименди. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Мартин Субименди Футбол

Мартин Субименди может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Реал Сосьедад», сообщает Фабрицио Романо. «Красные» проведут переговоры с представителями испанской команды и игрока. 

Сумма отступных, указанная в контракте Субименди, составляет 60 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

38 комментариев
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Согласен. Есть Салах и Аллисон, зачем нужен опорник непонятно
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
К сожалению, не очень ясно, сколько пользы от Салаха в опорной зоне, потому что он вингер и никогда там не играл.
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Было бы здорово подписать.Но там ещё игрока убедить надо.Субеменди-Макалистер-Собослай топ полузащита вырисовывается.
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Надо брать.
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Ответ Ольга Сокорова
Комментарий скрыт
Может надо дождаться пока он хотя бы официальные матчи проведет ?
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Барселона интересуется второй год , Ливерпуль купит.
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Ответ rembrandao
На ЧЕ качественно подменил Педри, стоит этих денег
это был Ольмо, Субименди же подменил в финале 2 тайма Родри
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Романо в очередной раз подтверждает, что он лучший инсайдер, и ворует инфу у Джойса
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Игрок топище. Не понимаю где топ-клубы: Барса могла бы закрыть позицию опорника за те же деньги, что берут Ольмо, МЮ получил бы отличного контролирующего в пару к Майну, в Ливерпуль тоже прекрасно заходит)
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Ответ Ольга Сокорова
он не конкурент Артете и Пепу и усилений не видно значимых, в чудеса я не верю
Топовая аналитика!
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Лучше Эдерсона взять
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Вероятность 0,01%. Наш Артета обхаживает Субименди 3й год, но чел слишком домашний. Он никогда не переедет в другой чемп.
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Интересен то интересен,но вряд ли купят.
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Как раз Испанский футболист которому знакомо стиль много владения мячом Арне Слота
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Ответ Бегис
это был Ольмо, Субименди же подменил в финале 2 тайма Родри
Пардон, я имел в виду Родри конечно же, ошибся.
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Ответ Кохонес Симеоне
К сожалению, не очень ясно, сколько пользы от Салаха в опорной зоне, потому что он вингер и никогда там не играл.
Ору, ребята)
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Ответ avedevin
Комментарий удален модератором
🤣Совсем обнаглели.
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Ответ AlexKhokhlov
Игрок топище. Не понимаю где топ-клубы: Барса могла бы закрыть позицию опорника за те же деньги, что берут Ольмо, МЮ получил бы отличного контролирующего в пару к Майну, в Ливерпуль тоже прекрасно заходит)
Ну вроде бы была информация, что игрок не хочет вообще из Сосьедада уходить . Может сейчас конечно что-то могло поменяться.
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Ответ Pucheslav
Постекоглу вообще из Селтика в АПЛ пришел
мне шпоры не интересны, надежда была что возьмут Флика или Нагельсмана, но усе
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Ответ Марат Романов
Было бы здорово подписать.Но там ещё игрока убедить надо.Субеменди-Макалистер-Собослай топ полузащита вырисовывается.
Известно, что артета его фанат
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Ответ Марат Романов
Было бы здорово подписать.Но там ещё игрока убедить надо.Субеменди-Макалистер-Собослай топ полузащита вырисовывается.
Эллиот вместо собослая только
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Ответ Кохонес Симеоне
К сожалению, не очень ясно, сколько пользы от Салаха в опорной зоне, потому что он вингер и никогда там не играл.
Л - логика)
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Был в Ливерпуле в свое время один баск разыгрывающий опорник из Реал Сосьедада, тогда получилось великолепно
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Кто следит за Испанией, что из себе представляет?
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Слаб в защите. В АПЛ вряд ли сможет играть единственного опорника
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Уже третий сезон он важнее звено в команде Альгуасиля, а как он шикарно подменил Родри в финале
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позиция игрока и его умения вселяют веру в эту новость
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Комментарий удален модератором
Растаскивают Сосьедад…жаль
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Слишком хорошо, чтобы быть правдой
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