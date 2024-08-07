Замминистра спорта Дагестана о судействе Бобровского и Шафеева: «У нас на улице даже бабушки обсуждают эту историю, не говоря о детях. Это не только по Дагестану удар – это удар по футболу, по стране»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи болельщики детский футбол Будун Будунов стадионы видеоповторы Политика Пари НН Матч ТВ Динамо Махачкала Рафаэль Шафеев Футбол

Будун Будунов возмущен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ «Пари НН» одержал победу со счетом 1:0. Форвард нижегородцев Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 82‑й минуте реализовал Николай Калинский. На 60‑й минуте с поля был удален защитник махачкалинцев Муталип Алибеков, получивший две желтые карточки, а в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник «Динамо» Никита Глушков. Главным арбитром матча был Ян Бобровский, на ВАР работал Рафаэль Шафеев.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Бобровского и призвал Российский футбольный союз провести разбирательство вокруг игры.

«У нас на улице в республике даже бабушки сейчас обсуждают эту историю, не говоря о детях. В супермаркет заходишь, на свадьбу приходишь – все только об этом и говорят в Дагестане. И мы должны молчать? Понятно, что это эмоции отчасти, но мы ведь и глобально смотрим на вещи.

Вся страна признает, что судьи вели себя неадекватно, мягко говоря. И эти люди дальше будут работать? А им ничего не будет. Пропустят пару‑тройку матчей и будут опять кого‑то «убивать». Причем у Бобровского это стабильно, к нему и раньше были претензии. Пусть меняет работу. Это не только по Дагестану удар, это удар по футболу в целом, по стране», – заявил заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов.

Глава Дагестана о Бобровском: «Безобразное судейство. Поручение Путина вовлечь россиян в занятия спортом мы выполняем, но как мотивировать ребят, если они видят такое?»

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44 комментария
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Да что уж там, это удар по всей вселенной
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Бабушки-фанатки это сильно.
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Забавно слышать от рос.министров рассуждения о том, что судейство в одном матче - это удар по спорту))
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Благодаря этой новости узнал, что Будунов теперь замминистра спорта Дагестана.
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Ответ Артем Л
Вселенная "Дагестан".
Дагестан - центр этой вселенной. Вокруг него всё должно крутиться. А если вы считаете иначе, вы нацисты и щайтаны.
(Сарказм)
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Такое судейство это позор всего нашего футбола, от низов и до верхов.
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Да всем насрать!
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Ответ gukmamop
Бабушки-фанатки это сильно.
Лузгают семки у подъезда и говорят Динамо выиграет да наверное?)
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Уволить пожизнено и вообще недопускать к спорту в целом.Продажным нет места в спорте
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Это не только по Дагестану удар, это удар по футболу в целом, по стране.
Что-то мелковато мыслит, весь мировой футбол затаил дыхание в ожидании ответного удара.
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Тошнит уже от этих дагестанских нытиков
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Ответ Shock In
Да что уж там, это удар по всей вселенной
Вселенная "Дагестан".
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Там ваши ртутью травят ) комментарии будут?)
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По сути он прав, было бы Динамо Фонбет, то наоборот в другие ворота назначали. Пенальти смешной, держитесь Даги. Время всегда расставит по достоинству.
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Не добавил «по президенту», считай пустословие
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И кого из них бабушки считают наркоманом а кого женщиной с низкой социальной ответственность?
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Это удар по моим очкам в фентези РПЛ! Волк сухарь должен был быть
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Ответ юра георгиевский
Ты, перед своей писаниной перекрестился от нечистой силы ?! Иначе она за тобой придёт.
Ничего страшного. =)
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Ответ Fatty Toni
Эта нога - кого надо нога! © (Берегись автомобиля). Перефразируя - этот клуб кого надо Клуб! Его обижать нельзя.
Он покусился на самое святое... На Конституцию! (С)
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Ответ Дима Сысаль
Там ваши ртутью травят ) комментарии будут?)
конечно будут)) что в других городах обыденность пришло и в Дагестан. какой же регион как и другие,а тот кто ртутью баловался давно на нарах чалится
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Ответ Святой Патрик
Справедливости ради, судейство чудовищное. Бобровский или идиот, или нечист на руку.
Ты, перед своей писаниной перекрестился от нечистой силы ?! Иначе она за тобой придёт.
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Ответ Владимир Владимир
Забавно слышать от рос.министров рассуждения о том, что судейство в одном матче - это удар по спорту))
если все будут молчать этот черт продолжит судить, понятное дело,что он еврей и принципиально судил против памятуя события в аэропорту
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Ответ Fatty Toni
Эта нога - кого надо нога! © (Берегись автомобиля). Перефразируя - этот клуб кого надо Клуб! Его обижать нельзя.
А вы неплохо считываете политическую риторику
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Ответ Shamil-Boca Juniors
справедливости ради Пари этот матч проиграл, это самая слабая команда лиги моё мнение, Арсенал Тула в переходных матчах смотрелся лучше с ними. касаемо судьи , команда с названием букмекерской конторы и видимо ставка должна была зайти,либо Ян Бобровский,еврей по национальности испытывал личную неприязнь к кавказцам. это моё мнение, никого не хочу задевать,ну по чесноку, реально нехорошо когда и без того слабый клуб душат , которому каждое очко навес золота
Глупость ты написал. НН - это не важный клуб. Всё было по делу. Даги не выдержат темпа РПЛ, это им не первая лига. Обратно в ФНЛ у них дорога.
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Ответ Shamil-Boca Juniors
справедливости ради Пари этот матч проиграл, это самая слабая команда лиги моё мнение, Арсенал Тула в переходных матчах смотрелся лучше с ними. касаемо судьи , команда с названием букмекерской конторы и видимо ставка должна была зайти,либо Ян Бобровский,еврей по национальности испытывал личную неприязнь к кавказцам. это моё мнение, никого не хочу задевать,ну по чесноку, реально нехорошо когда и без того слабый клуб душат , которому каждое очко навес золота
Глупость ты написал. НН - это не важный клуб. Всё было по делу. Даги не выдержат темпа РПЛ, это им не первая лига. Обратно в ФНЛ у них дорога.
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Ответ gukmamop
Бабушки-фанатки это сильно.
Так вчера же была новость про бабушек за зенит, ничего удивительного
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ни от одной бабушки не слышал про это
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Устройте пару погромов, отведите душу…
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Не исключено, что у Бобровского личная неприязнь к Кавказским клубам. Если так, то он не только Динамо, но и Ахмат будет душить..
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Да что там, это удар по человечеству
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