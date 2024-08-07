Замминистра спорта Дагестана о судействе Бобровского и Шафеева: «У нас на улице даже бабушки обсуждают эту историю, не говоря о детях. Это не только по Дагестану удар – это удар по футболу, по стране»

Будун Будунов возмущен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир « » одержал победу со счетом 1:0. Форвард нижегородцев Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 82‑й минуте реализовал Николай Калинский. На 60‑й минуте с поля был удален защитник махачкалинцев Муталип Алибеков, получивший две желтые карточки, а в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник « » Никита Глушков. Главным арбитром матча был Ян Бобровский, на ВАР работал Рафаэль Шафеев.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Бобровского и призвал Российский футбольный союз провести разбирательство вокруг игры.

«У нас на улице в республике даже бабушки сейчас обсуждают эту историю, не говоря о детях. В супермаркет заходишь, на свадьбу приходишь – все только об этом и говорят в Дагестане. И мы должны молчать? Понятно, что это эмоции отчасти, но мы ведь и глобально смотрим на вещи.

Вся страна признает, что судьи вели себя неадекватно, мягко говоря. И эти люди дальше будут работать? А им ничего не будет. Пропустят пару‑тройку матчей и будут опять кого‑то «убивать». Причем у Бобровского это стабильно, к нему и раньше были претензии. Пусть меняет работу. Это не только по Дагестану удар, это удар по футболу в целом, по стране», – заявил заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов.

Глава Дагестана о Бобровском: «Безобразное судейство. Поручение Путина вовлечь россиян в занятия спортом мы выполняем, но как мотивировать ребят, если они видят такое?»