«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по четырем неназначенным пенальти в ворота «Пари НН» и 11-метровому нижегородцев

ЭСК РФС рассмотрит обращение «Динамо» Махачкала по итогам матча с «Пари НН».

Встреча 3-го тура Мир прошла в воскресенье в Каспийске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 8-й минуте мяч попал в руку защитнику « » Дмитрию Тихому после скидки Антона Крачковского, но арбитр встречи Ян Бобровский после проверки ВАР решил не назначать пенальти, посчитав, что рука Тихого находилась в естественном положении.

На 18-й минуте Касинтура упал в результате борьбы с Кириллом Гоцуком после прорыва в штрафную.

На 42-й минуте Никита Каккоев в подкате сбил Эгаша Касинтуру на границе штрафной площади, когда тот уже расстался с мячом. После общения с арбитрами, отвечающими за ВАР, Бобровский также принял решение не назначать пенальти.

На 45-й Сердер Сердеров упал в центре штрафной, когда обыгрывал Гоцука.

На 78-й минуте форвард нижегородцев упал на газон после борьбы с защитником Джемалом Табидзе на краю штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Николай Калинский.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть следующие эпизоды: неназначенные пенальти в ворота «Пари НН» на 8‑й, 18‑й, 41‑й, 45+3‑й минутах. Также клуб просит рассмотреть эпизод с назначенным на 78‑й минуте пенальти в ворота « », – сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» Махачкала 4 раза не получило пенальти в 1-м тайме матча с «Пари НН». Дважды Бобровский общался с ВАР