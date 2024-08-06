«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по четырем неназначенным пенальти в ворота «Пари НН» и 11-метровому нижегородцев

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи видеоповторы Пари НН Матч ТВ Динамо Махачкала ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС рассмотрит обращение «Динамо» Махачкала по итогам матча с «Пари НН».

Встреча 3-го тура Мир РПЛ прошла в воскресенье в Каспийске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. 

На 8-й минуте мяч попал в руку защитнику «Пари НН» Дмитрию Тихому после скидки Антона Крачковского, но арбитр встречи Ян Бобровский после проверки ВАР решил не назначать пенальти, посчитав, что рука Тихого находилась в естественном положении.

На 18-й минуте Касинтура упал в результате борьбы с Кириллом Гоцуком после прорыва в штрафную. 

На 42-й минуте Никита Каккоев в подкате сбил Эгаша Касинтуру на границе штрафной площади, когда тот уже расстался с мячом. После общения с арбитрами, отвечающими за ВАР, Бобровский также принял решение не назначать пенальти.

На 45-й Сердер Сердеров упал в центре штрафной, когда обыгрывал Гоцука.

На 78-й минуте форвард нижегородцев упал на газон после борьбы с защитником Джемалом Табидзе на краю штрафной площади. После просмотра видеоповтора главный арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый, который реализовал Николай Калинский.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть следующие эпизоды: неназначенные пенальти в ворота «Пари НН» на 8‑й, 18‑й, 41‑й, 45+3‑й минутах. Также клуб просит рассмотреть эпизод с назначенным на 78‑й минуте пенальти в ворота «Динамо», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» Махачкала 4 раза не получило пенальти в 1-м тайме матча с «Пари НН». Дважды Бобровский общался с ВАР

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28 комментариев
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Как никогда жду оценки работы рефери. И комментарии по каждому эпизоду.
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в ответ РФС предоставит чек полученный Бобровским)
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Вот будет шляпа, если ЭСК все решения признает верными и поставит это чудо со свистком дальше судить!
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Ответ ParvizLNDRreal
Как никогда жду оценки работы рефери. И комментарии по каждому эпизоду.
Тупо чтобы поржать, да? Наверняка его отмажут или пару туров будет на ВАР работать
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Хуже всего то, что даже при признании абсолютной некомпетентности судьи и ошибочности решений никакого реального наказания не последует.

скажут "Айайай" и "Ойойойо", все ошибаются, 2-3 матча не будут ставить. И ВСЁ. Никакого штрафа судье или лишения зарплаты, никаких курсов по переподготовке или переэкзаменовке, никакого пересмотра результата игры/переигровки (сложно это всё, это ж чиновникам работать надо) никакого повышенного внимания на следующие матчи. Ни-че-го.
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Ответ Матрос Кот
Очень обидно,когда прибивают команды с небольшим бюджетом. Им и так тяжело бороться с тяжеловесами.Правда Пари НН,тоже не мешок,но видимо есть ресурс.
Этот ресурс у них прописан прямо в названии клуба так-то.
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Очень обидно,когда прибивают команды с небольшим бюджетом. Им и так тяжело бороться с тяжеловесами.Правда Пари НН,тоже не мешок,но видимо есть ресурс.
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Ответ ParvizLNDRreal
Как никогда жду оценки работы рефери. И комментарии по каждому эпизоду.
А что там оценивать? Оба момента с ВАР на усмотрение судьи, тут не докопаешься, а остальные моменты ВАР проверял на лету и сказал ноу криминалити.
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ЭйСсыКа половину моментов отмажет, а половину скажет, что судья чуть-чуть не прав и это гамно пропустит пару тройку матчей и будет судить снова, но уже с Лексусом и
палатами в Кремле!
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,меня только один вопрос волнует: почему он именно выбрал Динамо Махачкала засудить? видимо понимает что против кавказского клуба ему ничего не будет, или накажут по минимальной!
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Тут в пору требовать переигровку матча. И дать переиграть. Уж слишком много ошибок в одном матче в одну сторону
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Вылетят и цирк закончится
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А по поводу того что вахабитов не встали во время гимна не хотят обратиться
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Ответ Streetbor
в ответ РФС предоставит чек полученный Бобровским)
Не-е, там все как "самозанятый" проходит, отдельно от зарплаты РФС )
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Ответ Streetbor
в ответ РФС предоставит чек полученный Бобровским)
Типа богатый псж зарядил бабок судье против бедной Махачкалы?)))
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Ответ Всё знаю
Типа богатый псж зарядил бабок судье против бедной Махачкалы?)))
Вообще-то могла и третья сторона заинтересовать судью.
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Ответ Savardus
Хуже всего то, что даже при признании абсолютной некомпетентности судьи и ошибочности решений никакого реального наказания не последует. скажут "Айайай" и "Ойойойо", все ошибаются, 2-3 матча не будут ставить. И ВСЁ. Никакого штрафа судье или лишения зарплаты, никаких курсов по переподготовке или переэкзаменовке, никакого пересмотра результата игры/переигровки (сложно это всё, это ж чиновникам работать надо) никакого повышенного внимания на следующие матчи. Ни-че-го.
Согласен со всем, окромя лишения з/п. Если он не судит матчи, это и есть лишение з/п. То есть, если в графике у Бобровского стоит обслужить 4 игры в месяц, а он обслужить только одну, это и есть потеря потенциального заработка.
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Ответ Вадим flanec
Согласен со всем, окромя лишения з/п. Если он не судит матчи, это и есть лишение з/п. То есть, если в графике у Бобровского стоит обслужить 4 игры в месяц, а он обслужить только одну, это и есть потеря потенциального заработка.
А ему и не нужна зп, он уже её получил с лихвой от букмекерской конторы, даже не буду писать от какой!
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Мне не так интересен продажный судья. Интересно кто и как его подкупил. В идеале всю эту компашку найти и наказать. Но, это мечты.
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