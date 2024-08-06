«Факел» призвал комментатора «Матч ТВ» Пирожкова извиниться за то, что он назвал «убогой» игру команды против «Зенита»: «Неприемлемо и бестактно»

«Факел» призвал комментатора Олега Пирожкова извиниться за слова об игре команды.

Воронежский клуб направил официальное письмо генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Александру Тащину после матча против «Зенита» (0:3) на групповом этапе Фонбет Кубка России.

Во время аналитики комментатор Олег Пирожков охарактеризовал игру «Факела» словом «убого».

«Уважаемый Александр Григорьевич! В прямом эфире во время матча первого тура Фонбет Кубка России, в котором встречались ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Факел» (Воронеж), комментатор телеканала «Матч!» Олег Пирожков применил в адрес нашей команды слово «убого», которое имеет ярко выраженную негативную коннотацию.

Во время послематчевого обсуждения Олег Пирожков тенденциозно охарактеризовал игру «Факела», не сопроводив свое мнение аналитикой. Его неоднозначный подход отметили даже коллеги по студии.

В футбольном клубе «Факел» уверены, что Олег Пирожков поступил неприемлемо и бестактно как по отношению ко всему коллективу воронежского клуба, так и по отношению к многим тысячам наших болельщиков.

Никто не призывает вводить цензуру и запрещать любую критику – право комментатора или любого иного сотрудника канала оценивать игру команды является незыблемым. Однако при подборе лексики нужно не забывать о том, какого труда, например, стоит преодолевать тысячи километров при закрытом в Воронеже аэропорте.

Мы уважаем коллектив Национального спортивного телеканала и рассчитываем на такое же уважительное отношение к нам.

Мы призываем комментатора придерживаться профессиональной этики и принести извинения», – говорится в письме, предоставленном пресс-службой «Факела».