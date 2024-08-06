«Факел» призвал комментатора «Матч ТВ» Пирожкова извиниться за то, что он назвал «убогой» игру команды против «Зенита»: «Неприемлемо и бестактно»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России телевидение Факел Олег Пирожков Александр Тащин Матч ТВ Футбол

«Факел» призвал комментатора Олега Пирожкова извиниться за слова об игре команды.

Воронежский клуб направил официальное письмо генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Александру Тащину после матча против «Зенита» (0:3) на групповом этапе Фонбет Кубка России.

Во время аналитики комментатор Олег Пирожков охарактеризовал игру «Факела» словом «убого».

«Уважаемый Александр Григорьевич! В прямом эфире во время матча первого тура Фонбет Кубка России, в котором встречались ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Факел» (Воронеж), комментатор телеканала «Матч!» Олег Пирожков применил в адрес нашей команды слово «убого», которое имеет ярко выраженную негативную коннотацию.

Во время послематчевого обсуждения Олег Пирожков тенденциозно охарактеризовал игру «Факела», не сопроводив свое мнение аналитикой. Его неоднозначный подход отметили даже коллеги по студии.

В футбольном клубе «Факел» уверены, что Олег Пирожков поступил неприемлемо и бестактно как по отношению ко всему коллективу воронежского клуба, так и по отношению к многим тысячам наших болельщиков.

Никто не призывает вводить цензуру и запрещать любую критику – право комментатора или любого иного сотрудника канала оценивать игру команды является незыблемым. Однако при подборе лексики нужно не забывать о том, какого труда, например, стоит преодолевать тысячи километров при закрытом в Воронеже аэропорте.

Мы уважаем коллектив Национального спортивного телеканала и рассчитываем на такое же уважительное отношение к нам.

Мы призываем комментатора придерживаться профессиональной этики и принести извинения», – говорится в письме, предоставленном пресс-службой «Факела».

102 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пусть Факел своей игрой опровергнет слова комментатора)
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Если бы он сделал это во время комментирования матча, то это было бы неприемлемо.
Но послематчевая студия - это его личное мнение и он имеет на него право, даже если оно звучит бестактно.
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Ответ Алексей Игоревич
Пирожков, как и Неценко, это уровень КФК, может, 1/256 финала Кубка, не выше
Эти комментаторы вполне соответствуют уровню "игры" "Факела". Не только против "Зенита", во всех матчах "Факел" выглядел убого. И это если говорить мягко. Что же касается каких-то сложностей у футболистов, которые получают ОГРОМНЫЕ по меркам страны деньги, то это звучит просто наивно.
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Теперь Олег Пирожков, согреет генпродюсера Матч Тв теплом своих пирожков..
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Так вон спартачок с бюджетом играет убого, чо далеко ходить)))
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Уткина на Пирожкова нет
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Ну то, что в эфире несёт Шнякин и нёс Шмурнов - там вообще на административную статью тянет.

Однако, как-то им даже извиняться не приходилось.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Следуя твоей логике, как же тогда с Факелом играл Спартак в прошлом сезоне, если даже не поменявшись бюджетами, он умудрился проиграть дважды?)))
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+25
Пирожков, как и Неценко, это уровень КФК, может, 1/256 финала Кубка, не выше
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"так и по отношению к многим тысячам наших болельщиков."

Подозреваю, что многие тысячи болельщиков Факела гораздо более расстроены убогой игрой Факела, а не констатацией очевидного от Пирожкова.
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А играть убого приемлемо?)
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Команда сильнее обижает болельщиков своей игрой, чем комментатор, который выразил свое мнение. Хотя в нашей стране никому не нужны люди с собственным мнением, нужны те, кто будет придерживаться одного
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Лучше отдать Факелу, бюджет спартака, намного больше пользы будет!!!
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Ответ Злодей Спб
Ну то, что в эфире несёт Шнякин и нёс Шмурнов - там вообще на административную статью тянет. Однако, как-то им даже извиняться не приходилось.
Так они и не будут, они элита современности, вы что не слышали их искрометные шутки посреди важного матча или уморительные прозвища для игроков? С таким уровнем мастерства это не им надо извиняться, это нам, пупсикам, надо просить прощения перед ними что не ценим их.
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0
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Надо же, какие нежные! Этот факел становится таким же отвратительным, как и краснодар.
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Воронежские "девочки" обиделись и где он не прав был?
ходили по полю вату пинали или этот резиновый клуб так сильно напугал их,что забыли как играть??🤧днари ваше место медиалиге
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Ответ Александр Анучин
Следуя твоей логике, как же тогда с Факелом играл Спартак в прошлом сезоне, если даже не поменявшись бюджетами, он умудрился проиграть дважды?)))
Это был удар ниже пояса, соблюдайте правила пожалуйста)
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Пирожков на фоне губера просто ангел.
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Зато все кузьмичи заряжали на домашнем матче с "Зенитом" московскую кричалку-заговор. Такая коннотация "Факелу" нравилась? А на правильный эпитет они обиделись? Это пройдёт
+12
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+9
Игратьв футбол пусть учатся. Сами должны просить извинений у зрителей за то, что они изображали.
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0
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Ответ Пнин
Комментарий скрыт
Уткин всегда славился свой корректностью
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+7
Ответ Давид Agabekyan
Уткин всегда славился свой корректностью
Мог всхрапнуть в эфире, вежливо.)
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Ну вот, где Факел, там и попахивает всегда
+9
-3
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Игра Факела захватывающа и искромётна с неким флёром убожества
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Ответ Oleg Kolesnikov
Этот Пирожков ещё и в тг своем начал оскорбления сыпать на город и болельщиков Факела. За своим помелом вообще не следит. Потом, правда, дал заднюю. Как жареным запахло.
Следить надо клубу за поведением своих маргинальных болельщиков. Один ассоциальный косяк, а осадок у общественного мнения остался. Все поступки имеют свою причину.
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+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Спартак и с отличным для РПЛ бюджетом играет убого и никого это не расстраивает (кроме Заремы).
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На поле ничего показать не могут, давай покажем в письменном (печатном) виде!
:)))
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Ответ Oleg Kolesnikov
Клуб Факел, который налогов платит больше, чем получает бюджетных денег - это "позор российского футбола", так и запишем. Видимо, НЕ позор - это когда ты только транжиришь деньги гос.корпораций. Вот такие у вас представления о хорошем и плохом.
...налогов платит больше, чем получает бюджетных денег...

Сам то понял, что написал?
+5
-1
+4
Ответ Александр Анучин
Следуя твоей логике, как же тогда с Факелом играл Спартак в прошлом сезоне, если даже не поменявшись бюджетами, он умудрился проиграть дважды?)))
ты не понимаешь, это другое:)
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комментатор имеет право на оценочное суждение
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