Алаев о судействе Бобровского: «Это безобразие. Худший матч в этом сезоне или за весь календарный год, возможно. Я должен говорить, что ЭСК оценит и так далее, но не могу»

Александр Алаев крайне недоволен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали первую победу в новом сезоне (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты « » Махачкала играло в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

Главным арбитром матча был .

«Не знаю, худший ли это был матч по судейству за последние годы. В этом сезоне – точно. Возможно, за весь календарный год. Это мое мнение.

Я должен был сейчас говорить, что ЭСК оценит и так далее. Но не могу. Это безобразие», – заявил президент Мир .

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с «Пари НН»: «Таким арбитрам нигде нельзя судить»