Алаев о судействе Бобровского: «Это безобразие. Худший матч в этом сезоне или за весь календарный год, возможно. Я должен говорить, что ЭСК оценит и так далее, но не могу»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Александр Алаев Пари НН Чемпионат.com Динамо Махачкала ЭСК РФС Футбол

Александр Алаев крайне недоволен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали первую победу в новом сезоне (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты «Динамо» Махачкала играло в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

Главным арбитром матча был Ян Бобровский.

«Не знаю, худший ли это был матч по судейству за последние годы. В этом сезоне – точно. Возможно, за весь календарный год. Это мое мнение.

Я должен был сейчас говорить, что ЭСК оценит и так далее. Но не могу. Это безобразие», – заявил президент Мир РПЛ.

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с «Пари НН»: «Таким арбитрам нигде нельзя судить»

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27 комментариев
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Теперь хотелось бы услышать Каманцева и Мажича. Будут ли утверждать что небо зелёное, трава голубая, а Бобровский красавчик и ни одной ошибки не сделал.
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Ответ леннорыч-абрамович
А президент РПЛ может сам какие-то меры принять в связи с этим?
Интервью дать может и всё
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Ответ Кристина нырялдовна
Не смотрел матч, подскажите, с судейской стороны было прям всё очень плохо?
Плохо - не совсем то слово, но за другое забанят))
+9
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+9
Ответ Владислав88
Почему все бочку на Бобровского катят. А на ВАРе склейка опять ни в чём не виноват??? Для чего ввели ВАР, если все шишки все равно только на главного летят? Там вся бригада о одной отличилась.
Потому что главный мог Вар посмотреть и сказать - да не фигня какая-то. А не наоборот.
+7
0
+7
Ответ Кристина нырялдовна
Не смотрел матч, подскажите, с судейской стороны было прям всё очень плохо?
Плохо не то определение, он просто не на своëм месте, больше вопросов к судейской коллегии, почему таких людей ставят на матчи РПЛ.
+7
0
+7
А президент РПЛ может сам какие-то меры принять в связи с этим?
+7
-1
+6
Почему все бочку на Бобровского катят. А на ВАРе склейка опять ни в чём не виноват??? Для чего ввели ВАР, если все шишки все равно только на главного летят? Там вся бригада о одной отличилась.
+8
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Ответ </c/>
Бобра надо в пердив на сезон, его уровень в лучшем случае...
Нахера такое в лучшей лиге мира??? Он на своем месте)
+2
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+2
Ответ </c/>
Бобра надо в пердив на сезон, его уровень в лучшем случае...
Максимум - лфл или детские турниры.
+2
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+2
Ответ Coongur
Плохо - не совсем то слово, но за другое забанят))
Хех)) понял)
+2
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Ответ Кристина нырялдовна
Не смотрел матч, подскажите, с судейской стороны было прям всё очень плохо?
Все было ужасно
+1
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Ответ леннорыч-абрамович
А президент РПЛ может сам какие-то меры принять в связи с этим?
Судей им РФС поставляет видимо, так что только слова слова, слова)))
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Ответ Маврид Саркаров
только переигровка, не возможно целый матч так судить при варе ещё
В принципе в Регламенте РПЛ возможна переигровка по решению КДК.
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Ответ igor.igorev
Решение о пенальти принял именно Бобровский. ВАР лишь посоветовал посмотреть эпизод.
ВАР может вмешиваться,ТОЛЬКО ПРИ ЯВНОЙ ошибке судьи Ни о каком "посоветовал посмотреть" в протоколе ВАР нет ни слова.
Судьи ВАР нарушили протокол,а без того слабый Бобровский поплыл.
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Ответ Владислав88
Почему все бочку на Бобровского катят. А на ВАРе склейка опять ни в чём не виноват??? Для чего ввели ВАР, если все шишки все равно только на главного летят? Там вся бригада о одной отличилась.
Решение о пенальти принял именно Бобровский. ВАР лишь посоветовал посмотреть эпизод.
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Ответ los merengues
Максимум - лфл или детские турниры.
Только не детские турниры.
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Ответ леннорыч-абрамович
А президент РПЛ может сам какие-то меры принять в связи с этим?
Да, но сначала это должен оценить компетентный орган, он об этом и говорит
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Ответ Brakoner88
Тут Сан Саныч красавчик!
в следующий раз подтрибуналный помениях решение примут, если это останется без внимания,что очень не хотелось бы.
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Ну теперь точно, та юниорская победа в 2006году была видимо сном. Последний ее представитель сейчас будет вышвырнут из футбола.
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Удачи Сан Санычу продавить эту историю
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Тишина...800 м у женщин !
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Безобразие
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Бобра надо в пердив на сезон, его уровень в лучшем случае...
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Не смотрел матч, подскажите, с судейской стороны было прям всё очень плохо?
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Упс, прилетит судейке
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Тут Сан Саныч красавчик!
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