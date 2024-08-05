Алаев о судействе Бобровского: «Это безобразие. Худший матч в этом сезоне или за весь календарный год, возможно. Я должен говорить, что ЭСК оценит и так далее, но не могу»
Александр Алаев крайне недоволен судейством в матче «Динамо» Махачкала и «Пари НН».
В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали первую победу в новом сезоне (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты «Динамо» Махачкала играло в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.
Главным арбитром матча был Ян Бобровский.
«Не знаю, худший ли это был матч по судейству за последние годы. В этом сезоне – точно. Возможно, за весь календарный год. Это мое мнение.
Я должен был сейчас говорить, что ЭСК оценит и так далее. Но не могу. Это безобразие», – заявил президент Мир РПЛ.
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК по матчу с «Пари НН»: «Таким арбитрам нигде нельзя судить»
Судьи ВАР нарушили протокол,а без того слабый Бобровский поплыл.