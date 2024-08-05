Титульный спонсор «МЮ» Snapdragon хочет приобрести права на название «Олд Траффорд» или нового стадиона клуба

Титульный спонсор «Манчестер Юнайтед» хочет получить права на название стадиона.

Компания Snapdragon заинтересована в покупке прав на название « » или нового стадиона, построенного вместо него. Американская технологическая компания также хочет, чтобы клуб впервые отправился в турне по Индии.

«Олд Траффорд» – это «Олд Траффорд», он всегда должен оставаться «Олд Траффорд». Но если к нему каким-то образом будет привязан бренд, [название может немного измениться].

Мы очень тесно сотрудничаем с командой над переосмыслением «Олд Траффорд» и «Каррингтона» (тренировочной базы – Спортс) с точки зрения технологий и инноваций. Так что, если это приведет к чему-то большему, для нас этот шаг может иметь смысл. Кстати, это [титульное спонсорство] стоит недешево, но мы всегда ищем возможности», – сказал маркетинговый директор Snapdragon Дон Макгуайр.

Компания Snapdragon стала титульным спонсором «Юнайтед» прошлым летом – стороны заключили контракт на 3 года и 225 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что « » рассматривает вариант со строительством новой домашней арены на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. По информации ESPN, решение не будет принято до конца года.