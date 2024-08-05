Титульный спонсор «МЮ» Snapdragon хочет приобрести права на название «Олд Траффорд» или нового стадиона клуба

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия стадионы деньги Футбол

Титульный спонсор «Манчестер Юнайтед» хочет получить права на название стадиона.

Компания Snapdragon заинтересована в покупке прав на название «Олд Траффорд» или нового стадиона, построенного вместо него. Американская технологическая компания также хочет, чтобы клуб впервые отправился в турне по Индии.

«Олд Траффорд» – это «Олд Траффорд», он всегда должен оставаться «Олд Траффорд». Но если к нему каким-то образом будет привязан бренд, [название может немного измениться].

Мы очень тесно сотрудничаем с командой над переосмыслением «Олд Траффорд» и «Каррингтона» (тренировочной базы – Спортс) с точки зрения технологий и инноваций. Так что, если это приведет к чему-то большему, для нас этот шаг может иметь смысл. Кстати, это [титульное спонсорство] стоит недешево, но мы всегда ищем возможности», – сказал маркетинговый директор Snapdragon Дон Макгуайр. 

Компания Snapdragon стала титульным спонсором «Юнайтед» прошлым летом – стороны заключили контракт на 3 года и 225 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант со строительством новой домашней арены на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. По информации ESPN, решение не будет принято до конца года. 

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ леннорыч-абрамович
А когда успели с Sharp контракт разорвать?
Недавно. Щас слухи ходят что какой то vodafonе будет
+38
0
+38
Олд Траффорд Снэпдрэгон. Звучит, как название арены из Мортал Комбат какого-нибудь)
+24
0
+24
Компания называется Qualcomm - Snapdragon - это её процессоры (и торговая марка)
+24
-1
+23
А когда успели с Sharp контракт разорвать?
+13
-1
+12
Ответ Катя.Х.
Недавно. Щас слухи ходят что какой то vodafonе будет
Не слышал. Слышал, что возможно AIG.
+8
-2
+6
Это будет самая горячая футбольная арена
+7
-4
+3
Ответ Пашка Донофф
С тормозами на трибунах)
Еще скажи спасибо, что не Интел.
+3
0
+3
Ответ Пашка Донофф
С тормозами на трибунах)
Когда это Медиатек и Эксинос успели стать лучше?
+3
-1
+2
Old Snapdragon 👍
+2
-1
+1
Ответ Сергей Лимонников
Водафон был спонсором МЮ ещё в 2000х ))
не выкупил
+1
0
+1
Snapdragon Gen Trafford
0
0
0
Даже если отбросить в сторону традиции, такое будет стоить им громадные деньги
0
0
0
Шутка про Unisoc Tiger Arena.

Или Spreadtrum Arena.
0
0
0
Snaptrafford тогда уж)
0
0
0
Ответ Катя.Х.
Недавно. Щас слухи ходят что какой то vodafonе будет
Водафон был спонсором МЮ ещё в 2000х ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий