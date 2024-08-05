«Спартак» может заплатить до 1,5 млн евро за Абену. Амарал сомневается в подписании 29-летнего защитника «Ференцвароша» (Metaratings)
Руководство «Спартака» сомневается насчет трансфера Миенти Абены.
Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали контракт с защитником «Ференцвароша». На кандидатуре Абены настаивает главный тренер Деян Станкович.
По информации Metaratings, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал не хочет подписывать Абену, поскольку склоняется к другим вариантам на позицию центрального защитника.
Несмотря на это, вероятность перехода суринамца в московский клуб остается высокой – сумма трансфера может составить около 1,2-1,5 миллиона евро.
Отмечается, что первые неформальные контакты с представителями Абены состоялись около месяца назад.
Это будет всего 2-ой трансфер от туда. Другое дело, что этот Абена не нужен в команде.
Одно успокаивает, что скорее всего это Metaratings надул.
По центральному защитнику имею мнение, что нужно для начала посмотреть на Дуарте у Станковича. Чернов Деяна похоже не впечатлил и его понять можно.
Как вообще можно думать о любой позиции, пока у нас справа в обороне бегает Денисов?