«Спартак» может заплатить до 1,5 млн евро за Абену. Амарал сомневается в подписании 29-летнего защитника «Ференцвароша» (Metaratings)

Руководство «Спартака» сомневается насчет трансфера Миенти Абены.

Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали контракт с защитником « ». На кандидатуре Абены настаивает главный тренер .

По информации Metaratings, спортивный директор « » не хочет подписывать Абену, поскольку склоняется к другим вариантам на позицию центрального защитника.

Несмотря на это, вероятность перехода суринамца в московский клуб остается высокой – сумма трансфера может составить около 1,2-1,5 миллиона евро.

Отмечается, что первые неформальные контакты с представителями Абены состоялись около месяца назад.