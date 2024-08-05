«Спартак» может заплатить до 1,5 млн евро за Абену. Амарал сомневается в подписании 29-летнего защитника «Ференцвароша» (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Миенти Абена Томаш Амарал Футбол

Руководство «Спартака» сомневается насчет трансфера Миенти Абены.

Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали контракт с защитником «Ференцвароша». На кандидатуре Абены настаивает главный тренер Деян Станкович.

По информации Metaratings, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал не хочет подписывать Абену, поскольку склоняется к другим вариантам на позицию центрального защитника.

Несмотря на это, вероятность перехода суринамца в московский клуб остается высокой – сумма трансфера может составить около 1,2-1,5 миллиона евро.

Отмечается, что первые неформальные контакты с представителями Абены состоялись около месяца назад.

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37 комментариев
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Формально нам центральный защитник нужен, да. Но у нас 11 легионеров, это будет 12-й. Бабич основа, Чернов и Дуарте конкуренты за вторую позицию, под ними выпускают Литвинова в центре защиты, кажется уже можно забыть о нем в центре поля. Там же на лавке Маслов. Неужели нужно тратиться сейчас на иностранца на скамейку, который явно не сильнее первых трех?
+60
-5
+55
Проще уже купить просто франшизу Ференцвароша и перевезти её в мск. Проблема дельфина ещё решится сама собой
+51
-2
+49
Ответ arspurs9
Формально нам центральный защитник нужен, да. Но у нас 11 легионеров, это будет 12-й. Бабич основа, Чернов и Дуарте конкуренты за вторую позицию, под ними выпускают Литвинова в центре защиты, кажется уже можно забыть о нем в центре поля. Там же на лавке Маслов. Неужели нужно тратиться сейчас на иностранца на скамейку, который явно не сильнее первых трех?
Лучше бы опорника искали с таким же маниакальным упорством
+34
-2
+32
Ответ arspurs9
Формально нам центральный защитник нужен, да. Но у нас 11 легионеров, это будет 12-й. Бабич основа, Чернов и Дуарте конкуренты за вторую позицию, под ними выпускают Литвинова в центре защиты, кажется уже можно забыть о нем в центре поля. Там же на лавке Маслов. Неужели нужно тратиться сейчас на иностранца на скамейку, который явно не сильнее первых трех?
Последнее предложение - ключевое. Вообще изначально нет смысла брать легов, если они не усиляют команду. А Спартак всякий ненужный мусор любит брать
+27
-2
+25
Ответ riverman1980
Комментарий удален модератором
ну да. что на 1,5млн можно попилить, потому и сомневается...
+11
-1
+10
Так Амарал понимает, что к чему: за весь этот привезенный неликвид под Станковича, назначат виновным как раз Томаша.
+11
-3
+8
Ответ Roy Keane
Проще уже купить просто франшизу Ференцвароша и перевезти её в мск. Проблема дельфина ещё решится сама собой
Черчесова тогда прикомандировать как эксперта нужно будет
+6
0
+6
29 лет - кажется, что многовато. Дуартэ, Бабич, Чернов - основа ЦЗ, их страхуют Маслов и Литвинов. Нужна ли тут еще подмена? Тем более Абена и в Ференцвароше по каким-то причинам играл немного. Если только хотят усилить дублеров ЦЗ.
+5
0
+5
Ответ Roy Keane
Проще уже купить просто франшизу Ференцвароша и перевезти её в мск. Проблема дельфина ещё решится сама собой
Да ладно уж.
Это будет всего 2-ой трансфер от туда. Другое дело, что этот Абена не нужен в команде.
+5
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+4
Я так понимаю, работа Амарала не искать новых игроков, а сомневаться с умным лицом и обдумывать предложенные кандидатуры Станковича по игрокам?
+4
0
+4
29 лет, никаких достижений, зачем? Деньги распилить если только.
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Ну если насчет Маркиньоса еще можно понять тренера, то зачем ему защитник... Короче, у нас как всегда: рак, лебедь и щука.
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Ответ arspurs9
Формально нам центральный защитник нужен, да. Но у нас 11 легионеров, это будет 12-й. Бабич основа, Чернов и Дуарте конкуренты за вторую позицию, под ними выпускают Литвинова в центре защиты, кажется уже можно забыть о нем в центре поля. Там же на лавке Маслов. Неужели нужно тратиться сейчас на иностранца на скамейку, который явно не сильнее первых трех?
Мало того что лег, так еще и покупать, ведь можно же брать в аренду. Как Максимовича или как там звали того защитника. Не заиграет, ну и пока.
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Декларируемое противостояние Амарал - Станкович резко не одобряю.
Одно успокаивает, что скорее всего это Metaratings надул.

По центральному защитнику имею мнение, что нужно для начала посмотреть на Дуарте у Станковича. Чернов Деяна похоже не впечатлил и его понять можно.
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Опять шлак какой то ...Потом будут удивляться,почему куча людей,а результата нет.Игроки-середняки бубут соответствовать итоговому месту.
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Видать откат мал!
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Что Спартак, что Краснодар. Зачем эти 28-30 летние защитники? За 1.5-2-4 млн евро неужели такого же уровня нет игрока до 27 лет?
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И правильно делает,что сомневается.Если сейчас позволит продавить этот трансфер,то он уже не спротдиректор..
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Петржелу напоминают. Тот тоже авоську чехов привёз.
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Астанавитесь!!! Итак уже Зину в запас усадили этим вингером, сборную Коста Рики делаем? Тьфу ты 🙃
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все как всегда)))лебедь рак и щука
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Станковичу виднее, особенно после провала в оренбурге
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Если Амарал сомневается, надо брать
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Комментарий удален модератором
Очередной возрастной девевяшка. Чем чернов хуже?
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Ответ arspurs9
Формально нам центральный защитник нужен, да. Но у нас 11 легионеров, это будет 12-й. Бабич основа, Чернов и Дуарте конкуренты за вторую позицию, под ними выпускают Литвинова в центре защиты, кажется уже можно забыть о нем в центре поля. Там же на лавке Маслов. Неужели нужно тратиться сейчас на иностранца на скамейку, который явно не сильнее первых трех?
А вот вдруг он явно сильнее, мы же понятий не имеем, кто это такой, и потому и кажется, что как этот чел из "Ференца" может быть явно сильнее? И логика таких размышлений, конечно, понятна. Ему 29, если он явно сильнее Бабича, то какого чёрта он играет в Венгрии) Это да, но бывает всяко. Хотя я бы такой покупки тоже сильно опасался.
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Комментарий удален модератором
Ответ culpa
А вот вдруг он явно сильнее, мы же понятий не имеем, кто это такой, и потому и кажется, что как этот чел из "Ференца" может быть явно сильнее? И логика таких размышлений, конечно, понятна. Ему 29, если он явно сильнее Бабича, то какого чёрта он играет в Венгрии) Это да, но бывает всяко. Хотя я бы такой покупки тоже сильно опасался.
Бывает всякое, мы может быть можем и в Молдавии найти 30-летнего игрока, сильнее нашего. Чисто случайно, кто знает. Но вероятность этого не сильно велика, а эта позиция, как по мне, не первая на очереди.
Как вообще можно думать о любой позиции, пока у нас справа в обороне бегает Денисов?
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Амарал опять склоняется к другим вариантам защитников, и в итоге никого не возьмёт.
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Ответ riverman1980
Спартак обычно агентских платит столько же сколько стоит трансфер )
можно с ссылками ознакомиться?
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