Богдан Москвичев: «Обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Но понимаю, что это чемпионский клуб. Я молодой, поэтому не играю в главной команде» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Богдан Москвичев Футбол

Богдан Москвичев высказался о своем уходе из «Зенита» в аренду в «Оренбург».

– Если я здесь [в «Оренбурге»], то, думаю, ответ очевиден — я готов бороться с Сысуевым за место в основе.

Возможно, немного обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Однако я понимаю, что «Зенит» — это чемпионский клуб. У меня нет опыта [игры] на таком высоком уровне. Поэтому нет времени обижаться. Я все понимаю.

– В чем нужно прибавлять, чтобы играть в главной команде «Зенита»?

– Я конкретно не общался с представителями «Зенита» о том, в чем мне нужно прибавить, чтобы играть в основном составе. Я разговаривал об игровом времени на таком уровне. Мне нужно набраться опыта. Все завязано на нем.

Я молодой, поэтому не играю в главной команде «Зенита», – приводит слова вратаря «Оренбурга» журналист Иван Карпов.

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39 комментариев
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фамилией не вышел
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Так у него в принципе в 20 лет никакого опыта нет на взрослом уровне, кроме двух матчей во втором дивизионе. Тот же Одоевский не сильно старше, но уже успел стать первым номером Зенита, получить травму, уехать в аренду в ФНЛ и теперь уехать в аренду в РПЛ. По факту конечно они оба на данный момент на одной стадии – в аренде в РПЛ. Но про Одоевского уже многое известно, а про Москвичева вообще ничего. Просто пацан из молодёжки.
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Ну раз воспитанник, то нужно сразу в старт, да. И три ляма евро в год
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Педро тоже молодой, но играет в старте. Т.е. принципиален тут не возраст, а уровень игры. Будет усердно трудится и расти - получит шанс в Зените. Нет, значит нет. Тоже и Касимова касается.
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Ответ Hong Kil
Семак всегда очень придирчиво смотрит в паспорте дату рождения. Если узнает, что ты молодой играть не будешь!
Напомни мне, кто из тех, на ком Богданович поставил крест, чего-то достиг в футболе?
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Ответ Алешка Терминатор
Это юбилейный сезон. Масса белым господам Миллеру и Ротенбергу очень важно показать руке Москвы кузькину мать. А ещё потужно выйграть Мальмё и достойно уступить Брюгге. Поэтому и негры на народные деньги закупаются, а я пылю по арендам. А ещё у Миллера провинциальные комплексы из-за моей фамилии, добавил Москвичёв.
Тяжело тебе с утра? Понедельник, понимаю! А сегодня еще Спартак играет, так и в запой скатиться недолго.
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Аренда это не расставание, любому игроку практика нужна.
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+7
Ждем комментарии москвичей, пекущихся о воспитанниках Зенита))
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Сысуев , судя по вчерашнему матчу , исполняет Лещук стайл. Сложиться не успевает, все перед собой отбивает , или вообще на ногу соперника, так что шансы будут точно.
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+6
Ответ Михаил Блинов
Это ещё раз показывает, кто работает на перспективу, а кому хочется здесь и сейчас.
И кто? Какие у кого перспективы?
+6
-1
+5
У всех - «Воспитанники - где они сейчас»
У Зенита - «Воспитанники Зенита - кто это такие?»
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-8
+4
Ответ Mortimer1
Комментарий скрыт
Педро со скамейки больше выходит и делает свою работу, т.е. забивает голы. Артур тоже не основной игрок, Мантуан и Родригао тоже на данный момент игроки ротации. Когда приезжал кипер Иван, он на скамейке сидел и только в кубке выходил
+5
-1
+4
Ответ dudufufu
У всех - «Воспитанники - где они сейчас» У Зенита - «Воспитанники Зенита - кто это такие?»
У всех - «Воспитанники - где они сейчас»
У Зенита - «Воспитанники Зенита - зачем?»
+12
-9
+3
Ответ MAXIMum1
Интересно, а что у Педро в паспорте написано.
Что ему 35 лет))))
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Ответ Айвенго
Да уж. парень! Фамилию тебе менять надо, нельзя за Питер играть с такой фамилией.
Только за киевское Динамо!
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Ответ Fintt
Ждем комментарии москвичей, пекущихся о воспитанниках Зенита))
Москвичей, пекущихся о Москвичёве)
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Ответ Hong Kil
Семак всегда очень придирчиво смотрит в паспорте дату рождения. Если узнает, что ты молодой играть не будешь!
Интересно, а что у Педро в паспорте написано.
+3
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+1
Чтобы играть на скрипке, можно просто ходить на пару часов в музыкальную школу. Чтобы играть очень хорошо, нужно часов пять в день уделять этому время. Но чтобы быть звездой мирового уровня, нужно жить скрипкой, не вынимая ее из рук.
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+1
Ответ fil_spb
Педро тоже молодой, но играет в старте. Т.е. принципиален тут не возраст, а уровень игры. Будет усердно трудится и расти - получит шанс в Зените. Нет, значит нет. Тоже и Касимова касается.
Педро когда играет, сразу виден его уровень и уровень выходящего вместо него Мостового. Там небо и земля
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Ответ Piterboll
Чтобы играть на скрипке, можно просто ходить на пару часов в музыкальную школу. Чтобы играть очень хорошо, нужно часов пять в день уделять этому время. Но чтобы быть звездой мирового уровня, нужно жить скрипкой, не вынимая ее из рук.
И при этом иметь талант от бога. Если его нет, то не станешь звездой мирового уровня.
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Ответ Алешка Терминатор
Мне с утра в понедельник не тяжело, а обычно. Возможно, если бы я пробухал все выходные, было бы тяжело, но я так не делаю. А к запоям я и вовсе не склонен.
«Я в наркотиках совсем не нуждаюсь. Я и без них вижу жизнь живописной. У меня и справка есть.»
Так что ли у тебя получается?
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Москвичев и в Оренбурге не основной вратарь, играл только на кубок с Химками.
Причем тут Семак?
В Зените сейчас такое трио вратарей, что пробиться нереально. И не важно молодой или немолодой, Латышонок с Адамовым тоже не возрастные киперы.
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Ответ tony
Латышонок очень хорош. Москвичеву следует просить трансфер, но для начала показать себя в арендах. Говорят, что был хорош в прошлой аренде.
Ну да. Для второй лиги он наверное хорошо играл в аренде. Может Океан из Находки и купит. Или рубцовское Торпедо.
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Латышонок очень хорош. Москвичеву следует просить трансфер, но для начала показать себя в арендах. Говорят, что был хорош в прошлой аренде.
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Ответ igor.igorev
Напомни мне, кто из тех, на ком Богданович поставил крест, чего-то достиг в футболе?
Я не знаю, как ставить смайлик сарказма. Ну не писать же в конце коммента "сарказм".
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Ответ Hong Kil
Семак всегда очень придирчиво смотрит в паспорте дату рождения. Если узнает, что ты молодой играть не будешь!
Сам видел или бабушка на ночь рассказала?
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Ответ Hong Kil
Семак всегда очень придирчиво смотрит в паспорте дату рождения. Если узнает, что ты молодой играть не будешь!
Педро на даст соврать))) 19 лет этт много))
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