Богдан Москвичев: «Обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Но понимаю, что это чемпионский клуб. Я молодой, поэтому не играю в главной команде» 

Богдан Москвичев высказался о своем уходе из «Зенита» в аренду в «Оренбург».

– Если я здесь [в « »], то, думаю, ответ очевиден — я готов бороться с Сысуевым за место в основе.

Возможно, немного обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Однако я понимаю, что «Зенит» — это чемпионский клуб. У меня нет опыта [игры] на таком высоком уровне. Поэтому нет времени обижаться. Я все понимаю.

– В чем нужно прибавлять, чтобы играть в главной команде «Зенита»?

– Я конкретно не общался с представителями «Зенита» о том, в чем мне нужно прибавить, чтобы играть в основном составе. Я разговаривал об игровом времени на таком уровне. Мне нужно набраться опыта. Все завязано на нем.

Я молодой, поэтому не играю в главной команде « », – приводит слова вратаря «Оренбурга» журналист Иван Карпов.