Богдан Москвичев: «Обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Но понимаю, что это чемпионский клуб. Я молодой, поэтому не играю в главной команде»
Богдан Москвичев высказался о своем уходе из «Зенита» в аренду в «Оренбург».
– Если я здесь [в «Оренбурге»], то, думаю, ответ очевиден — я готов бороться с Сысуевым за место в основе.
Возможно, немного обидно, что «Зенит» расстается с воспитанниками в сезон столетия. Однако я понимаю, что «Зенит» — это чемпионский клуб. У меня нет опыта [игры] на таком высоком уровне. Поэтому нет времени обижаться. Я все понимаю.
– В чем нужно прибавлять, чтобы играть в главной команде «Зенита»?
– Я конкретно не общался с представителями «Зенита» о том, в чем мне нужно прибавить, чтобы играть в основном составе. Я разговаривал об игровом времени на таком уровне. Мне нужно набраться опыта. Все завязано на нем.
Я молодой, поэтому не играю в главной команде «Зенита», – приводит слова вратаря «Оренбурга» журналист Иван Карпов.
У Зенита - «Воспитанники Зенита - кто это такие?»
У Зенита - «Воспитанники Зенита - зачем?»
Так что ли у тебя получается?
Причем тут Семак?
В Зените сейчас такое трио вратарей, что пробиться нереально. И не важно молодой или немолодой, Латышонок с Адамовым тоже не возрастные киперы.