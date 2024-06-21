Москвичев и Михайлов перешли из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Оренбург Ярослав Михайлов Богдан Москвичев Футбол

Богдан Москвичев и Ярослав Михайлов перешли в «Оренбург» из «Зенита».

Клубы договорились об аренде футболистов на год.

«Зенит» желает Богдану Москвичеву и Ярославу Михайлову успешного сезона в составе «Оренбурга», проведения качественных матчей, яркой и надежной игры!» – сказано в сообщении клуба.

20-летний вратарь Москвичев провел последние полгода в составе «Чайки» из LEON-Второй лиги А.

21-летний полузащитник Михайлов отыграл 6 матчей за «Пари НН» и 17 игр за «Оренбург» в минувшем сезоне Мир РПЛ.

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25 комментариев
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Ох уж эта бестолковая академия Зенита. Всю лигу наводнили воспитанниками 🤬
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Ответ CoMoBo3
Неужели Москвичёв потянет уровень РПЛ?
Не попробуешь - не узнаешь 🤷🏻‍♂️

Зачем пробовать в старте Зенита, когда можно попробовать в Оренбурге, например. А там уже станет ясно.
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Вообще-то были такие в списках Зенита. Ну стало быть успеха ребятам!
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Ответ CoMoBo3
Казалось более логичным дать ему поиграть в Сочи год и потом уже пробовать в премьер лиге
Возможно вы и правы. Тут ведь не все зависит от желания Зенита или клуба-арендатора (в нашем случае Оренбург). Я более чем уверен, что тут и агент руку приложил: "моему клиенту нужно играть, мой клиент соответствует уровню РПЛ, мой клиент не желает играть в первой лиге". Не исключаю и такой ситуации.
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Ответ блокнот пикапера
А хотя бы один как Тюкавин есть?
Да, вон Козлов за которым пол РПЛ гоняется уже более хайповый чем Тюкавин и по таланту намного круче Тюкавина, что докажет переходом в топ-лигу через пару лет
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Ответ блокнот пикапера
А хотя бы один как Тюкавин есть?
Плак-плак. Да пусть ни одного не будет.
Вся рпл в наших воспитанниках))
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Ответ Дмитрий Агалаков
Оренбург, видимо, собрался в пердив. Москвичев команде даже в роли третьего вратаря не нужен. Михайлов за весь прошлый год тоже не впечатлил. Учитывая, что команду уже покинул ряд основных игроков и пару тренеров, то попадание в стыки будет хорошим результатом для Оренбурга.
Какие игроки покинули Оренбург?
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Ответ блокнот пикапера
Ахах, а какой толк от ваших воспитанников если они даже близко не класса Тюкавина-Чалова? Вон вы берёте чертановцев Горшкова и Глушенкова. Действительно плак-плак, поскольку раньше были Аршавин-Кержаков-Денисов, а теперь пачками неликвид ссужается в подконтрольный клуб. Когда воспитанник Краснодара Сафонов едет в европейский гранд, а Шамкины пылят по торпедам. Зато свои воспитанники. Правда даже чертановцам в классе уступают.
ага)) также пачками неликвид едет то в Краснодар, то в Спартак, то в Динамо))) ахаха...
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Неужели Москвичёв потянет уровень РПЛ?
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Ответ freeman123
Да, вон Козлов за которым пол РПЛ гоняется уже более хайповый чем Тюкавин и по таланту намного круче Тюкавина, что докажет переходом в топ-лигу через пару лет
да че ты палишь то))
пусть думают, что у нас дуболомы одни бестолковые))
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Ответ Данко Лазович
Плак-плак. Да пусть ни одного не будет. Вся рпл в наших воспитанниках))
Ахах, а какой толк от ваших воспитанников если они даже близко не класса Тюкавина-Чалова? Вон вы берёте чертановцев Горшкова и Глушенкова. Действительно плак-плак, поскольку раньше были Аршавин-Кержаков-Денисов, а теперь пачками неликвид ссужается в подконтрольный клуб. Когда воспитанник Краснодара Сафонов едет в европейский гранд, а Шамкины пылят по торпедам. Зато свои воспитанники. Правда даже чертановцам в классе уступают.
0
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Ответ Дмитрий Агалаков
Три ключевых игрока прошлого сезона: Воробьев, Адамов, Гогличидзе. Плюс опытный Сиваков ушёл. Завершил карьеру и пошёл в штаб Полуяхтов.
Хм.
А разве не с этими "тремя ключевыми игроками" Орен едва выскочил из стыков в последнем туре?

Так что - очень даже здравое "до свидания" всем перечисленным и Сивакову и привозиле- Гойковичу.

Посмотрим кто придёт, тогда уже будет время делать выводы.
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Ответ Причёска Бэйла
Какие игроки покинули Оренбург?
Три ключевых игрока прошлого сезона: Воробьев, Адамов, Гогличидзе. Плюс опытный Сиваков ушёл. Завершил карьеру и пошёл в штаб Полуяхтов.
+1
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Ответ .ru
не знаю... больше скажу... я даже не знаю кто это
А зачем вы тогда общаетесь в теме, в которой ничего не понимаете?
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Ответ .ru
с Москвичёвым всё понятно, фамилией не вышел... а Михайлова то за что?
Пел слишком плохо, вот и выгнали.
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Ответ Поцелуй Оздоева
А он тянет уровень?
не знаю...
больше скажу... я даже не знаю кто это
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Ответ .ru
с Москвичёвым всё понятно, фамилией не вышел... а Михайлова то за что?
А он тянет уровень?
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Ответ CoMoBo3
Неужели Москвичёв потянет уровень РПЛ?
Огромные шансы на это есть! Он круто играет ногами и хорош на ленточке, были огрехи в игре на выходах, но надеюсь улучшит этот аспект. Богдан круче распиаренного Одоевского
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Ответ sebastian1410
а кто ему там даст игровое время? по сути он четвертый вратарь при условии, что Оренбург продлит контракт со своим воспитанником Кеняйкином. есть свой молодой талант Ходанович. клубы РПЛ уже вроде определились с вратарями и на Сысуева нет спроса. зачем Москвичев Оренбургу не понятно.
Возможно Ходанович в аренду усвистает у Оренбурга. Трансферное окно ещё не закрыто и никто не знает, определились клубы РПЛ с вратарями или нет. Не дай бог кто травмируется на предсезонке по серьезному и сразу нужен будет вратарь. Хоть какой-то. История с Реалом и Кепой яркий тому пример.
Может Москвичеву будет психологически проще тренироваться и рассчитывать на шанс в Оренбурге чем в Зените. Тоже фактор.
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Ответ Сергей Пахомов
Не попробуешь - не узнаешь 🤷🏻‍♂️ Зачем пробовать в старте Зенита, когда можно попробовать в Оренбурге, например. А там уже станет ясно.
а кто ему там даст игровое время? по сути он четвертый вратарь при условии, что Оренбург продлит контракт со своим воспитанником Кеняйкином. есть свой молодой талант Ходанович. клубы РПЛ уже вроде определились с вратарями и на Сысуева нет спроса. зачем Москвичев Оренбургу не понятно.
0
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Ответ Сергей Пахомов
Не попробуешь - не узнаешь 🤷🏻‍♂️ Зачем пробовать в старте Зенита, когда можно попробовать в Оренбурге, например. А там уже станет ясно.
Казалось более логичным дать ему поиграть в Сочи год и потом уже пробовать в премьер лиге
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