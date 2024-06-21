Москвичев и Михайлов перешли из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды

Богдан Москвичев и Ярослав Михайлов перешли в «Оренбург» из «Зенита».

Клубы договорились об аренде футболистов на год.

«Зенит» желает Богдану Москвичеву и Ярославу Михайлову успешного сезона в составе «Оренбурга», проведения качественных матчей, яркой и надежной игры!» – сказано в сообщении клуба.

20-летний вратарь Москвичев провел последние полгода в составе «Чайки» из LEON-Второй лиги А.

21-летний полузащитник Михайлов отыграл 6 матчей за «Пари НН» и 17 игр за «Оренбург» в минувшем сезоне Мир РПЛ.

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