Москвичев и Михайлов перешли из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды
Богдан Москвичев и Ярослав Михайлов перешли в «Оренбург» из «Зенита».
Клубы договорились об аренде футболистов на год.
«Зенит» желает Богдану Москвичеву и Ярославу Михайлову успешного сезона в составе «Оренбурга», проведения качественных матчей, яркой и надежной игры!» – сказано в сообщении клуба.
20-летний вратарь Москвичев провел последние полгода в составе «Чайки» из LEON-Второй лиги А.
21-летний полузащитник Михайлов отыграл 6 матчей за «Пари НН» и 17 игр за «Оренбург» в минувшем сезоне Мир РПЛ.
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Зачем пробовать в старте Зенита, когда можно попробовать в Оренбурге, например. А там уже станет ясно.
Вся рпл в наших воспитанниках))
пусть думают, что у нас дуболомы одни бестолковые))
А разве не с этими "тремя ключевыми игроками" Орен едва выскочил из стыков в последнем туре?
Так что - очень даже здравое "до свидания" всем перечисленным и Сивакову и привозиле- Гойковичу.
Посмотрим кто придёт, тогда уже будет время делать выводы.
больше скажу... я даже не знаю кто это
Может Москвичеву будет психологически проще тренироваться и рассчитывать на шанс в Оренбурге чем в Зените. Тоже фактор.