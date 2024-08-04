Мусаев про 0:0 с «Факелом»: «Нет претензий по самоотдаче. У «Краснодара» были моменты, но после замен игру не удалось перевернуть»

Теги премьер-лига Россия Факел Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев описал проблемы, созданные «Краснодару» «Факелом» (0:0).

«Сегодня нет претензий по самоотдаче. «Факел» играл очень компактно. Они не оставляли нам пространства.

Начало было тяжелым, но не нужно расстраиваться, нужно больше работать.

Во втором тайме показалось, что у нас было похуже с подборами. У «Краснодара» были моменты, чтобы забивать, но после замен игру не удалось перевернуть», – заявил главный тренер «Краснодара».

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зато в атакующий (наверное) футбол теперь играют, всё как хотел Галицкий. Стиль важнее результатов
+43
0
+43
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Мурад, опять не рад) Это же надо, такого классического физрука во главе одного из топ клубов РПЛ держать, жесть конечно
А вот сейчас даже физрукам обидно. Мусаев максимум тянет на трудовика, которого держат лишь за выслугу лет или за то, что является тестем завуча
+39
-1
+38
Мурад, опять не рад) Это же надо, такого классического физрука во главе одного из топ клубов РПЛ держать, жесть конечно
+37
0
+37
Ответ Roman
Давно такого кайфа не испытывал от футбола, как сегодня от матча Краснодара. Атакующий фестиваль, стеночки, забегания, финты. Все у быков есть, болельщики должны быть довольны, а результат придет. Браво, Мусаев
Сергей Николаевич это вы?
+21
0
+21
Што, сегодня без видео из раздевалки, где плюшевый крушит всё?
+19
0
+19
Ответ Николай Бойко
Так стиля нет-то
Это такой стиль.
+17
0
+17
Бездарь
+11
0
+11
Давно такого кайфа не испытывал от футбола, как сегодня от матча Краснодара. Атакующий фестиваль, стеночки, забегания, финты. Все у быков есть, болельщики должны быть довольны, а результат придет. Браво, Мусаев
+14
-3
+11
Ответ RAJAN GOSLINK
Зато в атакующий (наверное) футбол теперь играют, всё как хотел Галицкий. Стиль важнее результатов
Так стиля нет-то
+11
-1
+10
Ответ Kuzcka
Комментарий скрыт
Мурад, успокойтесь
+9
0
+9
Ответ Unnamed80
А вот сейчас даже физрукам обидно. Мусаев максимум тянет на трудовика, которого держат лишь за выслугу лет или за то, что является тестем завуча
Действительно)
+8
0
+8
Устали наверное самоотдаваться
+6
0
+6
При всем уважении к Галицкому, но не пойму, зачем ставить Мусаева. Видимо нужен удобный тренер
+7
-1
+6
Ответ Vladimir Fedorov
При всем уважении к Галицкому, но не пойму, зачем ставить Мусаева. Видимо нужен удобный тренер
Потому что Галицкий эффективный менеджер последней 25летки! Человек который не терпит в подчинении никого умнее и талантливее, все знает сам и умеет! А так как знания его и умения сомнительны, то и результаты и в академии, и в главной команде аналогичные!
+5
0
+5
Нужно подать в отставку
+5
0
+5
Не нужно расстраиваться, нужно больше работать!
А что делать?
Бегать, кувырки или через скакалку прыжки..или через козла??
+4
0
+4
Галицкий наверное искренне кайфует от блестящего искрометного стиля игры
+4
0
+4
Как раз сейчас когда нет еврокубков и результат кроме 1 места не так важен могла сбыться мечта Галицкого...11 своих воспитанников в составе... но нет покупаются второсортные латиносы...продляется Кайо...и во главе всей этой клоунады господин Мусаев...
+6
-2
+4
Единственный шанс что то выиграть у Краснодара был в том сезоне.Больше такого не будет.Политика Галицкого клубу только вредит.Это симпатичная провинциальная команда,не больше.Пора бы уже не ждать от этого проекта дивидендов.
+4
-1
+3
Какие претензии могут быть от физрука, он смотрит и ничего абсолютно не понимает
+2
0
+2
Впереди ещё 4 проигрыша и ура ФК Краснодар на 16 месте. Честь и Слава Мусаеву за это. А если честно пока не поздно надо гнать Мусаева из ФК Краснодар
+2
0
+2
Беспонтовая команда этот Краснодар, сделала Зенит чемпионом в прошлом году.
+3
-1
+2
Ответ RAJAN GOSLINK
Зато в атакующий (наверное) футбол теперь играют, всё как хотел Галицкий. Стиль важнее результатов
Ага, атакующий, во истину, гол за три игры!!))
+2
0
+2
Он не бездарь! Он с 5-м классом выигрывал прыжки в длину !
+2
0
+2
Вырисовывается физрук Всея Руси.
+2
0
+2
Не мучайте Кордобу,отдайте уже за нормальные бабки Семаку.
+2
0
+2
Зато Галицкий наверняка получил удовольствие от атакующего футбола Мусаева
+2
0
+2
Ответ Ничего Смешного
Есть информация,что до конца недели Мусаева уберут.
Только нет информации какой именно недели) Мусаева уберут только после полного дна..
+1
0
+1
Ничего Мурад,ты свое уже дело сделал,не дал Динамо стать чемпионом. Можешь играть 30 игр на ноль,главное от себя,как мы любим.
+1
0
+1
Интересно, зачем надо было Кривцова в запасе оставлять? Чуть ли не единственный игрок в составе, который может лично продраться через компактную оборону, почему-то смотрел на все это со скамейки.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий