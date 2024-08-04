Мусаев про 0:0 с «Факелом»: «Нет претензий по самоотдаче. У «Краснодара» были моменты, но после замен игру не удалось перевернуть»

Мурад Мусаев описал проблемы, созданные «Краснодару» «Факелом» (0:0).

«Сегодня нет претензий по самоотдаче. « » играл очень компактно. Они не оставляли нам пространства.

Начало было тяжелым, но не нужно расстраиваться, нужно больше работать.

Во втором тайме показалось, что у нас было похуже с подборами. У «Краснодара» были моменты, чтобы забивать, но после замен игру не удалось перевернуть», – заявил главный тренер « ».