Геннадий Орлов: «А на что рассчитывал Соболев? У него уже был подписан контракт с «Зенитом»? Питерцы прекрасны и без него. Разве он сильнее Кассьерры?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Матео Кассьерра Александр Соболев Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг Александра Соболева.

«Соболев не может играть в тот скоростной футбол, который сейчас пытается показывать команда Станковича. Я смотрел на Комличенко. Мощный, центральный форвард «Ростова». Но он немобильный. Все время стоит в одном месте. А, например, Кассьера – хитренький, может и во фланг отскочить, и в другом месте открыться.

А Соболев... Кстати, он сейчас вообще где? Его действительно отстранили от тренировок? Хм. Сказал Станковичу после поражения от «Оренбурга», что не был должным образом настроен на матч, так как думал о переходе в «Зенит»? Интересно...

А на что он рассчитывал? У Соболева разве уже был подписан контракт с питерцами? Возможно, он сам себя видел в команде Семака? Понятно, что его кто-то лоббировал, продвигал. Но сейчас вы можете представить этого нападающего в составе сине-бело-голубых? Зачем? «Зенит» прекрасен и без него.

Если помните, я был одним из тек, кто выступал против возможного перехода Соболева в питерский клуб. Понимал, что это не футболист для «Зенита». А время показывает, что он и «Спартаку» не подходит! Проанализируйте просто его поведение. Он себя очень любит в футболе... Поставил себя выше остальных. Ну это очень странная ситуация. «Я хочу в «Зенит»... Одного желания мало. Разве он сильнее Кассьерры, лучшего бомбардира прошлого сезона? Кого он вытеснит из состава? Глушенкова? Педро?

Ну и потом, если у тебя не складывается с «Зенитом», почему ты не продолжишь играть за «Спартак» – команду с традициями, армией болельщиков?! Будь профессионалом. А Соболев просто отстоял на поле в матче с «Оренбургом». Никакой от него пользы не было, потому что он, видите ли, всеми мыслями уже был в другой команде. Несерьезно!

Соболеву почему-то все не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство? Вот Глушенков – футболист. Забивает, отдает. Ему и угловые доверяют в новой команде. Почему? Уже есть авторитет, уровень.

Сейчас «Спартак» выиграл два матча подряд. Выиграет еще три, и все про нападающего по фамилии Соболев забудут! Мудрее надо быть, мудрее», — заявил комментатор.

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64 комментария
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Ответ Старик Стариканов
В плане мерзости соболев уже превосходит дзюбу
Разница в том, что пиковый Дзюба как игрок где-то в стратосфере по сравнению с Соболевым. Поэтому его гнилые выходки, иногда нытье терпели и причем довольно долго.

А пиковый Соболев это просто нап чуть выше среднего, ГСО прав, переоценил он себя. Терпеть его, в отличие от Дзюбы, точно никто не будет.
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+154
В плане мерзости соболев уже превосходит дзюбу
+121
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+112
Ему в Сочи надо , на Чёрное море )))
+65
-1
+64
В Зените сейчас всё в ажуре,на кой этот токсик?
+41
-4
+37
Ответ Дмитрий9779
В Зените сейчас всё в ажуре,на кой этот токсик?
Это не токсик, это плесень, которая будет загаживать место, там, где оно находится! Разрастаться и разрастаться!
+34
-1
+33
Ответ cektor
Ему в Сочи надо , на Чёрное море )))
По мне так идеальный кандидат для Химок, учитывая их банду в это сезоне
+27
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+26
Да на ухо не нужен этот гладиатор интимных мест!
+16
0
+16
Соболев, как и большинство наших поленьев, рассчитывает на лимит
+12
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+12
Ответ BET3P
Зенит, в год своего столетия, одними только переговорами ослабил конкурента.
Конкурента? Спартак уже много лет им не является)) о том что Спартак якобы конкурент говорят только сами мясные и на матчтв!
+14
-3
+11
Соболеву пора вернуться в Крылья
Он там сейчас нужнее
Да и по уровню игры, ему там сейчас самое место. Хотя кто видел его нынешний уровень?)))
+10
0
+10
Ответ Надоело париться в бане
Разница в том, что пиковый Дзюба как игрок где-то в стратосфере по сравнению с Соболевым. Поэтому его гнилые выходки, иногда нытье терпели и причем довольно долго. А пиковый Соболев это просто нап чуть выше среднего, ГСО прав, переоценил он себя. Терпеть его, в отличие от Дзюбы, точно никто не будет.
Не думал, что напишу такое, но прежде всего хочется отметить, что Дзюба в разные периоды своей карьеры доказывал на поле свою состоятельность, поколесив по ряду неочевидных аренд. Соболев же уже почувствовал себя большой звездой
+10
0
+10
Рассчитывал как и все, кто хочет в зенит, выбить жирный контракт с зенита
+14
-5
+9
Ответ Надоело париться в бане
Разница в том, что пиковый Дзюба как игрок где-то в стратосфере по сравнению с Соболевым. Поэтому его гнилые выходки, иногда нытье терпели и причем довольно долго. А пиковый Соболев это просто нап чуть выше среднего, ГСО прав, переоценил он себя. Терпеть его, в отличие от Дзюбы, точно никто не будет.
факт
+9
-1
+8
Зениту Соболев не нужен от слова совсем. Здесь скорее одним интересом убили двух зайцев - и своё нападение мотивировали и разрушили микроклимат в Спартаке. Обидно, но стоит признать, что это хороший тактический ход. А Соболеву нужно думать, как не оказаться у своего первого тренера в Барнауле
+4
0
+4
Да и Спартак вон тоже заметно прибавил, как убрал дельфина из состава.
+4
0
+4
Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия.
- Дядя Гена , спасибо нам это #овно не нужно , заберите его себе и отправьте в дубль или Глушенкову бутсы чистить !
Никита Палыч Симонян о Соболеве: «Он не спартаковец, вот и все. Скатертью дорога, если не считает честью играть за «Спартак»
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Соболев, кстати, не только "Зениту" по своему уровню мастерства не подходит, но и тому же "Спартак" тоже! Слишком он возомнил о себе. Его уровень - во второй восьмерке, если честно.
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Ответ Старик Стариканов
В плане мерзости соболев уже превосходит дзюбу
Дзюбе в плане мерзости очень далеко до Соболева. Артём именно на футбольном поле палку не перегибал
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Ответ Фантом
Если отвлечься от эмоций, то критичным для решения этой проблемы будет матч "Зенита" и "Динамо" через неделю. Личка уже имел случай обжечься на попытке поиграть в открытый футбол против "Зенита", и в этом матче "Динамо" наверняка попытается закрыться по максимуму. Как показал опыт конца прошлого сезона, они это в общем-то умеют делать. Хотя сейчас и есть некоторые проблемы с составом в обороне, но качество "автобуса" больше определяется оборонительными действиями номинально атакующих игроков. И вот если "Динамо" удастся спокойно и без нервов обыграть (пусть и не 4:0, а просто 1:0), то это означает, что вопрос можно закрывать: Соболев лишний на этом празднике жизни. Как вариант - спокойно и неспешно подбирать иностранные варианты к зимней паузе, договариваться с Голенковым и т.п., поскольку подобная возможность варьировать игру Семаку, естественно, в любом случае пригодится. Именно "Динамо" просто потому, что редкие осечки на более слабых командах не критичны для результата, а "Динамо" по текущему положению дел - один из главных, если не вообще единственный реальный конкурент за чемпионство.
Личка 100% поставит автобус. Он по другому играть не может.
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А Соболева хотя бы в Турцию, Грецию... Но быть его в Спартаке не должно...
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Всё правильно ГСО сказал. Соболев не футболист для команды с амбициями. Даже для Спартака, который хочет снова стать конкурентоспособным. А уж для Зенита - и подавно. Химки, Акрон - вот его уровень.
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+3
Если отвлечься от эмоций, то критичным для решения этой проблемы будет матч "Зенита" и "Динамо" через неделю.

Личка уже имел случай обжечься на попытке поиграть в открытый футбол против "Зенита", и в этом матче "Динамо" наверняка попытается закрыться по максимуму. Как показал опыт конца прошлого сезона, они это в общем-то умеют делать. Хотя сейчас и есть некоторые проблемы с составом в обороне, но качество "автобуса" больше определяется оборонительными действиями номинально атакующих игроков.

И вот если "Динамо" удастся спокойно и без нервов обыграть (пусть и не 4:0, а просто 1:0), то это означает, что вопрос можно закрывать: Соболев лишний на этом празднике жизни. Как вариант - спокойно и неспешно подбирать иностранные варианты к зимней паузе, договариваться с Голенковым и т.п., поскольку подобная возможность варьировать игру Семаку, естественно, в любом случае пригодится.

Именно "Динамо" просто потому, что редкие осечки на более слабых командах не критичны для результата, а "Динамо" по текущему положению дел - один из главных, если не вообще единственный реальный конкурент за чемпионство.
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Назад в КС в аренду, а там уже новую команду искать
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Гена граф истину глаголит
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В прыжках с трамплина Соболев хоть кому фору даст
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Не, ну тут он конечно прав на все 100!
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Ответ Liver0910
Зениту Соболев не нужен от слова совсем. Здесь скорее одним интересом убили двух зайцев - и своё нападение мотивировали и разрушили микроклимат в Спартаке. Обидно, но стоит признать, что это хороший тактический ход. А Соболеву нужно думать, как не оказаться у своего первого тренера в Барнауле
Как будто наоборот, после отправки в дубль климат выглядит как никогда лучше)
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Ну здесь с Орловым соглашусь на все 100%...
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все чОтко и по делу,как всегда!
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Ответ Recreated
Это не токсик, это плесень, которая будет загаживать место, там, где оно находится! Разрастаться и разрастаться!
Плесень может быть полезной (пенициллин так открыли, сыры вызревают и пр.), а чем полезен нынешний Соболев...
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