Геннадий Орлов: «А на что рассчитывал Соболев? У него уже был подписан контракт с «Зенитом»? Питерцы прекрасны и без него. Разве он сильнее Кассьерры?»
Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг Александра Соболева.
«Соболев не может играть в тот скоростной футбол, который сейчас пытается показывать команда Станковича. Я смотрел на Комличенко. Мощный, центральный форвард «Ростова». Но он немобильный. Все время стоит в одном месте. А, например, Кассьера – хитренький, может и во фланг отскочить, и в другом месте открыться.
А Соболев... Кстати, он сейчас вообще где? Его действительно отстранили от тренировок? Хм. Сказал Станковичу после поражения от «Оренбурга», что не был должным образом настроен на матч, так как думал о переходе в «Зенит»? Интересно...
А на что он рассчитывал? У Соболева разве уже был подписан контракт с питерцами? Возможно, он сам себя видел в команде Семака? Понятно, что его кто-то лоббировал, продвигал. Но сейчас вы можете представить этого нападающего в составе сине-бело-голубых? Зачем? «Зенит» прекрасен и без него.
Если помните, я был одним из тек, кто выступал против возможного перехода Соболева в питерский клуб. Понимал, что это не футболист для «Зенита». А время показывает, что он и «Спартаку» не подходит! Проанализируйте просто его поведение. Он себя очень любит в футболе... Поставил себя выше остальных. Ну это очень странная ситуация. «Я хочу в «Зенит»... Одного желания мало. Разве он сильнее Кассьерры, лучшего бомбардира прошлого сезона? Кого он вытеснит из состава? Глушенкова? Педро?
Ну и потом, если у тебя не складывается с «Зенитом», почему ты не продолжишь играть за «Спартак» – команду с традициями, армией болельщиков?! Будь профессионалом. А Соболев просто отстоял на поле в матче с «Оренбургом». Никакой от него пользы не было, потому что он, видите ли, всеми мыслями уже был в другой команде. Несерьезно!
Соболеву почему-то все не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство? Вот Глушенков – футболист. Забивает, отдает. Ему и угловые доверяют в новой команде. Почему? Уже есть авторитет, уровень.
Сейчас «Спартак» выиграл два матча подряд. Выиграет еще три, и все про нападающего по фамилии Соболев забудут! Мудрее надо быть, мудрее», — заявил комментатор.
А пиковый Соболев это просто нап чуть выше среднего, ГСО прав, переоценил он себя. Терпеть его, в отличие от Дзюбы, точно никто не будет.
Он там сейчас нужнее
Да и по уровню игры, ему там сейчас самое место. Хотя кто видел его нынешний уровень?)))
- Дядя Гена , спасибо нам это #овно не нужно , заберите его себе и отправьте в дубль или Глушенкову бутсы чистить !
Никита Палыч Симонян о Соболеве: «Он не спартаковец, вот и все. Скатертью дорога, если не считает честью играть за «Спартак»
Личка уже имел случай обжечься на попытке поиграть в открытый футбол против "Зенита", и в этом матче "Динамо" наверняка попытается закрыться по максимуму. Как показал опыт конца прошлого сезона, они это в общем-то умеют делать. Хотя сейчас и есть некоторые проблемы с составом в обороне, но качество "автобуса" больше определяется оборонительными действиями номинально атакующих игроков.
И вот если "Динамо" удастся спокойно и без нервов обыграть (пусть и не 4:0, а просто 1:0), то это означает, что вопрос можно закрывать: Соболев лишний на этом празднике жизни. Как вариант - спокойно и неспешно подбирать иностранные варианты к зимней паузе, договариваться с Голенковым и т.п., поскольку подобная возможность варьировать игру Семаку, естественно, в любом случае пригодится.
Именно "Динамо" просто потому, что редкие осечки на более слабых командах не критичны для результата, а "Динамо" по текущему положению дел - один из главных, если не вообще единственный реальный конкурент за чемпионство.