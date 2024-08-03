Карпин о 0:5 от «Зенита»: «У меня очень много позитива, мне в игре все нравилось. Пять голов не вытекали из логики»
Валерий Карпин высказался о разгромном поражении от «Зенита».
«Ростов» в гостях проиграл матч третьего тура Мир РПЛ со счетом 0:5.
«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?
У меня очень много позитива. Мне в игре все нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.
Понятно, что были недочеты и наработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля», – сказал главный тренер «Ростова».
Конечно не вытекали. Так как из логики игры вытекали все восемь, если вспомнить два попадания в каркас ворот и выход Кассьерры. А были и еще моменты.
Но с Карпиным соглашусь, мне тоже все понравилось. Пожелаю ему продолжать в том же духе. Вместе будем радоваться.
С чем их и поздравляю)
Семак делает то, что должен. По финансам Зенит всех превосходит в разы, а вот в ЛЧ Семак объективно проваливался. Зенит единственный клуб в РПЛ, который не так сильно упал по качеству состава, остальные клубы лет 10 назад боролись бы за выживание