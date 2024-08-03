Карпин о 0:5 от «Зенита»: «У меня очень много позитива, мне в игре все нравилось. Пять голов не вытекали из логики»

Валерий Карпин высказался о разгромном поражении от «Зенита».

«Ростов» в гостях проиграл матч третьего тура Мир со счетом 0:5.

« » не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?

У меня очень много позитива. Мне в игре все нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.

Понятно, что были недочеты и наработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля», – сказал главный тренер « ».