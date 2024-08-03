Карпин о 0:5 от «Зенита»: «У меня очень много позитива, мне в игре все нравилось. Пять голов не вытекали из логики»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин высказался о разгромном поражении от «Зенита».

«Ростов» в гостях проиграл матч третьего тура Мир РПЛ со счетом 0:5. 

«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?

У меня очень много позитива. Мне в игре все нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.

Понятно, что были недочеты и наработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля», – сказал главный тренер «Ростова». 

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95 комментариев
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Тут Валерон прав. Из логики вытекали 7+ голов Зенита, а не 5. 2 штанги + ещё 2-3 убойных момента.
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Семака часто обзывают физруком, а Карпина хвалят. Это мейнстримное мение… Какая же это несправедливая оценка. Семак очень многое вкладывает в победы Зенита. И не только он, но и Тимощук (победитель ЛЧ), да и сам Семак что только не выигрывал и как игрок и как тренер
+120
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Карпин: "Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться". Мужик сказал, мужик сделал!
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Ну если Валере всё понравилось, боюсь болельщикам Ростова не очень.Не хочу топтаться на костях, но такое поражение Ростова прежде всего - тренерское.Учитывая штангу и перекладину,, счёт мог быть даже не 5-0! А земляков с отличной игрой и красивой победой!
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Зениту откровенно повезло с пятым голом. Если бы не этот пятый гол, то Ростов бы обязательно отыгрался
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Ответ g3tty
Семака часто обзывают физруком, а Карпина хвалят. Это мейнстримное мение… Какая же это несправедливая оценка. Семак очень многое вкладывает в победы Зенита. И не только он, но и Тимощук (победитель ЛЧ), да и сам Семак что только не выигрывал и как игрок и как тренер
Нормально отношусь что к Семаку, что к Карпину. И Валеру считаю вполне себе неплохим тренером. Но если посмотреть составы Зенита и Ростова - ну там пропасть. Объективно. В этой игре у Зенита все получилось, у Ростова - ничего. Бывает такое
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Классный комментарий, что сказать. Надломил психику тренеру сборной, Глушенков)
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Вытекало штук 9 из игры Ростова. Просто позор 🙈 защита даже не вышла на первый тайм….
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Ответ lavrusha87
Кроме шуток, Валере уважение. Гнет свою линию даже с Зенитом. Мог поставить автобус и даже выиграть на контратаках, но хочет именно красиво, в мелкий пас... Удачи!
Это не "гнет свою линию", а дешевые понты. Даже Анчелотти не стесняется парковаться с Реалом, когда это нужно для результата, но Валера решил показать какой он крутой. Итог на табло.
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Ответ Блуждающий странник
Зениту откровенно повезло с пятым голом. Если бы не этот пятый гол, то Ростов бы обязательно отыгрался
Есть такое, на волоске висела судьба матча. Хорошо, что в лиге есть такие современные тренеры, которые и сахар из меню уберут, и наверное еще что-то тоже умеют
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"Пять голов не вытекали из логики"

Конечно не вытекали. Так как из логики игры вытекали все восемь, если вспомнить два попадания в каркас ворот и выход Кассьерры. А были и еще моменты.
Но с Карпиным соглашусь, мне тоже все понравилось. Пожелаю ему продолжать в том же духе. Вместе будем радоваться.
+10
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+8
Ответ g3tty
Семака часто обзывают физруком, а Карпина хвалят. Это мейнстримное мение… Какая же это несправедливая оценка. Семак очень многое вкладывает в победы Зенита. И не только он, но и Тимощук (победитель ЛЧ), да и сам Семак что только не выигрывал и как игрок и как тренер
Всё идёт от сумасшествия в головах болельщиков, что если у клуба куча денег, то это = победы. Пример МЮ и Челси вроде бы наглядно показывает, что это не так, но всё равно эта мысль у каждого сидит. До Семака были тренеры в разы круче чем он на бумаге, но даже половины его успеха не добивались. Тут и аргумент про слабых не сработает т.к. и скромную Уфу он вывел в еврокубки
+10
-3
+7
У болельщиков "Зенита" тоже очень много позитива. И тоже всё нравилось в игре.
С чем их и поздравляю)
+8
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+7
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А какая разница в турнирном плане между майским матчем и сегодняшним?
Ну хотя бы в том, что чемпионат только набирает свой ход. Ещё не поздно делать выводы.
+6
0
+6
Опять Зенит ничем не удивил.
+5
0
+5
Валера, не верим!
+6
-1
+5
Ответ Vito74
Карпин: "Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться". Мужик сказал, мужик сделал!
План доить на зарплату в двух местах, от этого плана ваоерий не отойдет
+9
-4
+5
- Он пьян, - слабым голосом сказал Варенуха.
+4
0
+4
Карпин молодец играл в свой футбол помню личка с Оренбургом слил 1-7 по моему не знаю точно но тоже атаковал в этом смысл футбола так играют а Голландии а не волжские зацепки и прочее респект картину ну а зенит и глушенков с клаудиньо и венделом и иже с ними просто чуть быстрее и чуть пардон умнее ...с уважением к ростову
+8
-4
+4
Особенно игра Глушенкова
+5
-1
+4
Ответ ABIBAS
Здесь-то при чём Москва?
А Питерским лишь бы чего то про куски мимо рта ляпнуть и про Москву)
+4
0
+4
Мне понравился комментарий Карпина, хоть он не вытекает из логики игры и счета …
+4
0
+4
Вытекало 7-8 😀
+8
-4
+4
Кто на ком стоял? потрудитесь разъяснять ваши мысли яснее
+3
0
+3
Ответ Блуждающий странник
Зениту откровенно повезло с пятым голом. Если бы не этот пятый гол, то Ростов бы обязательно отыгрался
Да и вообще, гол дело случая. Отскочил Зенит, просто, отскочил.
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Ответ g3tty
Семака часто обзывают физруком, а Карпина хвалят. Это мейнстримное мение… Какая же это несправедливая оценка. Семак очень многое вкладывает в победы Зенита. И не только он, но и Тимощук (победитель ЛЧ), да и сам Семак что только не выигрывал и как игрок и как тренер
Я бы сказал так...
Семак делает то, что должен. По финансам Зенит всех превосходит в разы, а вот в ЛЧ Семак объективно проваливался. Зенит единственный клуб в РПЛ, который не так сильно упал по качеству состава, остальные клубы лет 10 назад боролись бы за выживание
+3
0
+3
Ответ g3tty
Семака часто обзывают физруком, а Карпина хвалят. Это мейнстримное мение… Какая же это несправедливая оценка. Семак очень многое вкладывает в победы Зенита. И не только он, но и Тимощук (победитель ЛЧ), да и сам Семак что только не выигрывал и как игрок и как тренер
Что будет если Семака поставить главным тренером этого Ростова?
+5
-2
+3
Ответ fil_spb
"Пять голов не вытекали из логики" Конечно не вытекали. Так как из логики игры вытекали все восемь, если вспомнить два попадания в каркас ворот и выход Кассьерры. А были и еще моменты. Но с Карпиным соглашусь, мне тоже все понравилось. Пожелаю ему продолжать в том же духе. Вместе будем радоваться.
Вы настолько жестокий человек, что не могу Вас не поддержать!
+3
0
+3
Уважаю Валеру!
+7
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+3
Ответ g3tty
Семака часто обзывают физруком, а Карпина хвалят. Это мейнстримное мение… Какая же это несправедливая оценка. Семак очень многое вкладывает в победы Зенита. И не только он, но и Тимощук (победитель ЛЧ), да и сам Семак что только не выигрывал и как игрок и как тренер
Ради справедливости, у Валеры состав из ноунеймов и свободных агентов.
+4
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