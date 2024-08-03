Глушенков сделал хет-трик впервые в карьере – за «Зенит» в игре против «Ростова» Карпина

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков впервые в карьере забил три гола в одном матче.

Полузащитник «Зенита» поучаствовал в разгроме «Ростова» в 3-м туре Мир РПЛ. Он отличился на 25-й, 35-й и 68-й минутах, а также отдал один голевой пас. На 75-й его заменили.

Прежде Глушенков, выступавший также за «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и другие команды, хет-триков не делал.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шнякин о конфликте Карпина и Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце»

Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более»

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63 комментария
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Единственный игрок в истории сделавший хет-трик сидя на скамейке
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А он реально хорош. Ключевое: не ссыт принимать решения сам.
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Передал привет уважаемым клоунам
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Ответ Великий Алонсо
Передал привет уважаемым клоунам
Особенно одному, который рядом с ростовской скамейкой бродит в трениках.
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Ответ unreality
А он реально хорош. Ключевое: не ссыт принимать решения сам.
думаю это ключевое качество и совет всем приходящим, парни если вы это читаете, не ссыте, вы ничем не хуже бразильцев если вас зовет ФК Зенит и вам по силам их вытеснять и блистать
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Уже вижу вопросы журналистов Карпину :

-Георгич, как вам хет-трик Глушенкова сегодня ?
-И ?
-Вы вызовете его в сборную на ближайшие матчи ?
-Нет , у нас большая конкуренция , я не вижу ему места на поле..
-А как же его 8 голов со старта ?
-Ну И ? Это ни о чем не говорит ёпт..
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Валерьян сегодня с полными штанами.
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Хозяин Карпина.
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Ответ SMART789
думаю это ключевое качество и совет всем приходящим, парни если вы это читаете, не ссыте, вы ничем не хуже бразильцев если вас зовет ФК Зенит и вам по силам их вытеснять и блистать
Ага, многие доморощенные этим грешат. Но это блин вопрос к детским тренерам ещё очень большой...
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слов нет, просто монстр. рад, что у Зенита впервые за долгое время появился настолько яркий россиянин. да и не только у Зенита, а у всего чемпионата.
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Ответ ОттоДракула
Валерьян сегодня с полными штанами.
Как обычно, ведь у этого великого тренера ровно ноль титулов к 17-у сезону работы
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Интересно, найдëт ли яйца Карпин, признать, что на любой позиции в сборной Глушенков может быть полезнее и Головина и Миранчука. Или опять нафыркает несуразностей на интервью.
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Карпин, наверно точно не вызовет Глушенкова в Сборную, после такого позора)
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Карпин: "Этого наглеца не будет в моей сборной"
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"Ну и?"

Да, Валера? Хах.
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Ростов в нынешнем сезоне удивил, так удивил🤣
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Шикарный игрок, украшение РПЛ.
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Против Локо все пять забьëт получается.
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Физика хромает у парня, рано пришлось менять. Тренер сборной обратит на это внимание. Есть рад чем работать Максиму. Рано его ещё в сборную
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Нормально,Максим
Ждем ,что теперь скажет Валера
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Разрывает конечно. Мощно начал сезон
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Ответ Alex Rhea
Как обычно, ведь у этого великого тренера ровно ноль титулов к 17-у сезону работы
Достойный конкурент Юрану: у того 0 за 20.
+2
-1
+1
Ответ Emirhan Amirov
Наивный ты чукотский парень, в этом зените даже уборщица станет лучшим бомбордиром,.... Газпром платит🤑🤑🤑🤑🤑
Приложи подорожник
+1
0
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Ответ Emirhan Amirov
Наивный ты чукотский парень, в этом зените даже уборщица станет лучшим бомбордиром,.... Газпром платит🤑🤑🤑🤑🤑
поплачь😔
+1
0
+1
Уважение Ростову за то, что поддержали своего недавнего спонсора -Пятерочку.
+4
-3
+1
Ответ Roman Araslanov
Как же питерские отскакивают. 6 ударов, все в створ - 5 голов. У Ростова 13 ударов, 5 в створ - 0 голов.
огнетушитель принести?)
+1
0
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Чо там с вознаграждением то у него?.. Кто-нибудь посчитал?
+1
0
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Пока я тренер сборной этого г@### там не будет, точка ру.
Валерий К. (с)
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Сейчас доиграемся и его заберут в Европу.
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Чувак охренел столько забивать.
+1
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