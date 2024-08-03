Глушенков сделал хет-трик впервые в карьере – за «Зенит» в игре против «Ростова» Карпина
Максим Глушенков впервые в карьере забил три гола в одном матче.
Полузащитник «Зенита» поучаствовал в разгроме «Ростова» в 3-м туре Мир РПЛ. Он отличился на 25-й, 35-й и 68-й минутах, а также отдал один голевой пас. На 75-й его заменили.
Прежде Глушенков, выступавший также за «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и другие команды, хет-триков не делал.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Шнякин о конфликте Карпина и Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце»
Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более»
-Георгич, как вам хет-трик Глушенкова сегодня ?
-И ?
-Вы вызовете его в сборную на ближайшие матчи ?
-Нет , у нас большая конкуренция , я не вижу ему места на поле..
-А как же его 8 голов со старта ?
-Ну И ? Это ни о чем не говорит ёпт..
Да, Валера? Хах.
Ждем ,что теперь скажет Валера
Валерий К. (с)