Глушенков сделал хет-трик впервые в карьере – за «Зенит» в игре против «Ростова» Карпина

Максим Глушенков впервые в карьере забил три гола в одном матче.

Полузащитник « » поучаствовал в разгроме « » в 3-м туре Мир . Он отличился на 25-й, 35-й и 68-й минутах, а также отдал один голевой пас. На 75-й его заменили.

Прежде Глушенков, выступавший также за «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и другие команды, хет-триков не делал.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Шнякин о конфликте Карпина и Глушенкова во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце»

Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более»