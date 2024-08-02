Антони травмировался в игре с «Бетисом». В «МЮ» надеются, что повреждения бразильца и Рэшфорда не слишком серьезные

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы товарищеские матчи (клубы) Маркус Рэшфорд Антони Футбол

Маркус Рэшфорд и Антони получили травмы в игре с «Бетисом».

Оба игрока «Манчестер Юнайтед» досрочно покинули поле в товарищеском матче с испанским клубом.

Сообщалось, что Рэшфорд был заменен после удара по правому голеностопу. Характер повреждения Антони не раскрывается, однако клуб надеется, что полученные травмы не слишком серьезны.

Ранее команда уже потеряла Лени Йоро на 3 месяца (перелом ноги) и Расмуса Хейлунда на 6 недель (травма бедра).

В «МЮ» новая эпидемия травм: потеряли троих в товарняках, в том числе 62-миллионного Йоро

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24 комментария
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Остальные команды АПЛ ещё сильнее надеются, что повреждения бразильца и Рэшфорда не слишком серьезные
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он еще и ломается)
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Ответ Sergey Kuznetsov
он еще и ломается)
Подшипник смазать надо.
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Даже машины вроде Антони иногда ломаются 😔
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Ответ Танцуй Вини
Подшипник смазать надо.
в спиннере?
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+7
Ответ Htsstth
Даже машины вроде Антони иногда ломаются 😔
Смазывать вовремя надо, чтобы крутился хорошо! У меня так с Йо-йо в детстве было!
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Ответ Заяцволк
Остальные команды АПЛ ещё сильнее надеются, что повреждения бразильца и Рэшфорда не слишком серьезные
Рэшфорд может выстрелить, а вот травма Спиннера, это однозначное усиление для МЮ.
+6
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+4
Надо как раз надеяться что слишком серьезные бгг
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Ну теперь то фотограф Антони может выдохнуть, а то вдруг Антошка бы раззабивался - пришлось бы работать)
+5
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Ответ Sergey Kuznetsov
в спиннере?
Да.
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Они бонусы получают за травмы? Это какая-то жесть
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МЮ просто накрыла серия травм на предсезонке (
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МЮ это клуб мем
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Бетис решил половину АПЛ перебить?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Рэшфорд может выстрелить, а вот травма Спиннера, это однозначное усиление для МЮ.
Рэшфорд не может
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Ответ red hikkikomori
Ну теперь то фотограф Антони может выдохнуть, а то вдруг Антошка бы раззабивался - пришлось бы работать)
Спиннер раззабивался бы? Да ты шутник ещё тот!
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А начало АПЛ уже скоро. Сколько там, пару недель ещё?
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Амад будет играть на фланге. И Гарначо
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Уже оба тренируются с командой .
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А болельщики МЮ должны надеяться, что повреждения серьёзные
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