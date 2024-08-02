Антони травмировался в игре с «Бетисом». В «МЮ» надеются, что повреждения бразильца и Рэшфорда не слишком серьезные

Маркус Рэшфорд и Антони получили травмы в игре с «Бетисом».

Оба игрока «Манчестер Юнайтед» досрочно покинули поле в товарищеском матче с испанским клубом.

Сообщалось, что Рэшфорд был заменен после удара по правому голеностопу. Характер повреждения Антони не раскрывается, однако клуб надеется, что полученные травмы не слишком серьезны.

Ранее команда уже потеряла Лени Йоро на 3 месяца (перелом ноги) и Расмуса Хейлунда на 6 недель (травма бедра).

В «МЮ» новая эпидемия травм: потеряли троих в товарняках, в том числе 62-миллионного Йоро