Эрик тен Хаг: «Ни один клуб не критикуют так, как «МЮ». Нас всегда будут критиковать. Мы попробовали 33 варианта в защите в прошлом сезоне»
Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» критикуют больше всех.
– Джейми Каррагер очень критиковал вашу расстановку в прошлом сезоне, особенно разрыв между полузащитой и защитой. Каково ваше мнение по этому поводу и обсуждали ли вы изменения в вашей команде с новыми тренерами и техническим директором Джейсоном Уилкоксом?
– Нет. Потому что нас всегда будут критиковать.
Мы «Манчестер Юнайтед». Ни один другой клуб не критикуют так, как «Манчестер Юнайтед». В одном конкретном матче всегда найдешь недостатки.
В прошлом сезоне, когда у нас не было доступных игроков, и все развалилось, нам пришлось скорректировать нашу игровую модель, потому что каждую неделю нам приходилось менять состав. Мы попробовали 33 варианта в четверке защитников.
Что вы об этом думаете? Какие есть закономерности? Я видел то же самое, что и Каррагер.
Но также я понимаю, и мы это не раз доказывали, что, будь мы более стабильны, можем играть более компактно. Мы можем построить фундамент и быть очень успешными.
Поэтому критика есть – ее может высказать тот или иной. Но мы способны себя проявлять, и мы показывали это не только в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Во-вторых, у нас нет доступных игроков.
В-третьих, каждую неделю мы меняем состав.
В-четвёртых, у нас 33 варианта в четверке защитников.
В-пятых, в каждом матче у нас есть недостатки.
И наконец, в-шестых, не критикуйте нас!"
Эрик тен Хаг.
То, что голландец это озвучивает, это конечно с одной стороны фигово, но с другой стороны пускай, его право)
Давая в сотый раз подобные интервью он выглядит смешно и нелепо
33 варианта у меня..
33 варианта.. 33 варианта..
Только не выходит не ###)