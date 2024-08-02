Эрик тен Хаг: «Ни один клуб не критикуют так, как «МЮ». Нас всегда будут критиковать. Мы попробовали 33 варианта в защите в прошлом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» критикуют больше всех.

Джейми Каррагер очень критиковал вашу расстановку в прошлом сезоне, особенно разрыв между полузащитой и защитой. Каково ваше мнение по этому поводу и обсуждали ли вы изменения в вашей команде с новыми тренерами и техническим директором Джейсоном Уилкоксом?

– Нет. Потому что нас всегда будут критиковать.

Мы «Манчестер Юнайтед». Ни один другой клуб не критикуют так, как «Манчестер Юнайтед». В одном конкретном матче всегда найдешь недостатки.

В прошлом сезоне, когда у нас не было доступных игроков, и все развалилось, нам пришлось скорректировать нашу игровую модель, потому что каждую неделю нам приходилось менять состав. Мы попробовали 33 варианта в четверке защитников.

Что вы об этом думаете? Какие есть закономерности? Я видел то же самое, что и Каррагер.

Но также я понимаю, и мы это не раз доказывали, что, будь мы более стабильны, можем играть более компактно. Мы можем построить фундамент и быть очень успешными.

Поэтому критика есть – ее может высказать тот или иной. Но мы способны себя проявлять, и мы показывали это не только в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

30 комментариев
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В Спартак этого гения. Там он узнает, что такое реальная критика и давление
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"Во-первых, у нас все разваливается.
Во-вторых, у нас нет доступных игроков.
В-третьих, каждую неделю мы меняем состав.
В-четвёртых, у нас 33 варианта в четверке защитников.
В-пятых, в каждом матче у нас есть недостатки.
И наконец, в-шестых, не критикуйте нас!"
Эрик тен Хаг.
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Ответ леннорыч-абрамович
"Во-первых, у нас все разваливается. Во-вторых, у нас нет доступных игроков. В-третьих, каждую неделю мы меняем состав. В-четвёртых, у нас 33 варианта в четверке защитников. В-пятых, в каждом матче у нас есть недостатки. И наконец, в-шестых, не критикуйте нас!" Эрик тен Хаг.
Т.е. за всё время в клубе 10хаг так и не понял, почему именно при нём столько травм у игроков - может что-то не так с нагрузками или вместо докторов в свой штаб он взял знакомых ветеринаров ❓🤔
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то, что он умеет играть стабильно, он уже показал в 1м сезоне, когда не было такого дикого количества травм.
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Ответ ta-tosha
Ему стоит заткнуться и не открывать рот до момента, пока команда стабильно не будет играть в конкурентный футбол. Давая в сотый раз подобные интервью он выглядит смешно и нелепо
Нелепо - это говорить другим людям что им стоить делать, а что нет.
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Ответ Любезный Коссутий
то, что он умеет играть стабильно, он уже показал в 1м сезоне, когда не было такого дикого количества травм.
Да паршиво играли и в первом сезоне, очень много везло.
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Ответ Любезный Коссутий
то, что он умеет играть стабильно, он уже показал в 1м сезоне, когда не было такого дикого количества травм.
Это когда его Севка в Ле чпокнула 3-0?)
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Ответ alschafer2014
Вариант. Но аналитики тоже должны другим делом заниматься) Ну посчитать можно, но это оправдания для начальства, а не для публики.
Я думаю для начальства это все и считалось, когда решали, стоит ли оставлять Тен Хага))

То, что голландец это озвучивает, это конечно с одной стороны фигово, но с другой стороны пускай, его право)
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Ответ a2wai
Учитывая сколько сотрудников в МЮ считали скорее всего аналитики, а он озвучивал))
Вариант. Но аналитики тоже должны другим делом заниматься) Ну посчитать можно, но это оправдания для начальства, а не для публики.
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Ответ alschafer2014
Я вполне нормально отношусь к Тен Хагу, но если это реальная цифра - и он ее подсчитывал - это плохо. Не этим тренер должен заниматься.
Учитывая сколько сотрудников в МЮ считали скорее всего аналитики, а он озвучивал))
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Ответ Артём Никулин
В Спартак этого гения. Там он узнает, что такое реальная критика и давление
Засмеют,наверно,но всё же. МЮ и Спартак похожи,великолепное прошлое,усыпанное призовыми местами,один тренер,на которого молились все,от руководства до болельщиков. Ветераны,которые учавствовали в этом прошлом,а сейчас вспоминающие его и брюзжащие на действительность. Чехарда с тренерами,игроками и так далее. Так что Хагу менять шило на мыло не обязательно.
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Мы попробовали,33 варианта защиты,и не один не сработал,будем идти дальше,,,,,а дальше 34...скорый)
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Челси сильнее критикуют!!!
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челси критикуют сильнее, так что и тут 7хаг облажался, конечно
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Интересно, чем там занят Оле Гуннар Сульшер.
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Тхидцать тхи коховы))
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Ему стоит заткнуться и не открывать рот до момента, пока команда стабильно не будет играть в конкурентный футбол.
Давая в сотый раз подобные интервью он выглядит смешно и нелепо
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Почему именно у лысого шарлатана столько травм? Одна из самых дорогих ведомостей в АПЛ и нет скамейки
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А что будет если он возглавит реально топ команду?
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И что ничего не помогло?
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33 варианта..33 варианта..
33 варианта у меня..
33 варианта.. 33 варианта..
Только не выходит не ###)
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я не понял - он гордится 33 вариантами? считает себя успешным... и что из 33 вариантов получился в защите фундамент или и в этом сезоне 33 варианта?
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Интересно, а лысый клоун задавал себе вопрос, почему в его команде постоянные травмы?
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Жаль, что не успел 34 вариант использовать)
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Просто результат не соответствует возможностям.
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