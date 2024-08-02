Эрик тен Хаг: «Ни один клуб не критикуют так, как «МЮ». Нас всегда будут критиковать. Мы попробовали 33 варианта в защите в прошлом сезоне»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» критикуют больше всех.

– очень критиковал вашу расстановку в прошлом сезоне, особенно разрыв между полузащитой и защитой. Каково ваше мнение по этому поводу и обсуждали ли вы изменения в вашей команде с новыми тренерами и техническим директором Джейсоном Уилкоксом?

– Нет. Потому что нас всегда будут критиковать.

Мы «Манчестер Юнайтед». Ни один другой клуб не критикуют так, как «Манчестер Юнайтед». В одном конкретном матче всегда найдешь недостатки.

В прошлом сезоне, когда у нас не было доступных игроков, и все развалилось, нам пришлось скорректировать нашу игровую модель, потому что каждую неделю нам приходилось менять состав. Мы попробовали 33 варианта в четверке защитников.

Что вы об этом думаете? Какие есть закономерности? Я видел то же самое, что и Каррагер.

Но также я понимаю, и мы это не раз доказывали, что, будь мы более стабильны, можем играть более компактно. Мы можем построить фундамент и быть очень успешными.

Поэтому критика есть – ее может высказать тот или иной. Но мы способны себя проявлять, и мы показывали это не только в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», – сказал главный тренер « » .