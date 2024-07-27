Щербаченко о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Подписание дорогостоящего игрока вызвало бы раздражение в стране и перечеркнуло позитивный эффект от переориентации на российский рынок»
Федор Щербаченко высказался о срыве перехода Ивана Илича из «Торино» в «Зенит».
- «Зенит» вроде собирался отдать за него 25 миллионов евро, но переговоры застопорились.
– Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная.
Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, как не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране.
Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок, – сказал бывший главный тренер «Ротора».
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Причем здесь Спартак ???
Зениту плевать на всех и на всё.
"Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок".
Похоже, что он говорит здесь про что-то, кроме "Зенита"? В каком месте похоже? Разрешаю использовать и другие места в новости, гле сложилось бы впечатление (для человека, который читает новость целиком, видя её контекст), что речь не конкретно про питерцев?
Предлагаю пойти дальше. Все российские клубы подравнять под уровень казанского Сокола. А трансляции РПЛ после этого, и вовсе, отменить. Все равно, из зрителей останутся только BZB и несколько таких же.
А сколько они уже скупили - это не бесполезная трата денег в сегодняшних условиях???? И раздражения в стране не вызывает???