Щербаченко о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Подписание дорогостоящего игрока вызвало бы раздражение в стране и перечеркнуло позитивный эффект от переориентации на российский рынок» 

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия Федор Щербаченко Иван Илич деньги Футбол

Федор Щербаченко высказался о срыве перехода Ивана Илича из «Торино» в «Зенит».

- «Зенит» вроде собирался отдать за него 25 миллионов евро, но переговоры застопорились.

– Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная. 

Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, как не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране. 

Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок, – сказал бывший главный тренер «Ротора».

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43 комментария
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Ответ Vanek1411
А 14 млн за Барко – это не дорогостоящее приобретение?
Новость о Зените, интервью у бывшего тренера Ротора …
Причем здесь Спартак ???
+37
-2
+35
А 14 млн за Барко – это не дорогостоящее приобретение?
+36
-18
+18
Зачем брать игрока если никого на выход ещё не сплавили. Там чистить и чистить состав.
+17
-6
+11
Рассмешил так рассмешил.
Зениту плевать на всех и на всё.
+14
-3
+11
Ответ Циник Петербургский
Ну да. Не другим клубам стать сильнее, а клуб-чемпион "подравнять" :)) "Прокрустово ложе", тэк скать... Предлагаю пойти дальше. Все российские клубы подравнять под уровень казанского Сокола. А трансляции РПЛ после этого, и вовсе, отменить. Все равно, из зрителей останутся только BZB и несколько таких же.
Тут же вопрос в том, что команда-гегемон с неограниченным бюджетом полностью подавила любую конкуренцию в чемпионате. Теперь еще гордятся, что скупают игроков у клубов-конкурентов. Как другие клубы станут при таком раскладе сильнее? Если по простому, с жиру беситься поменьше надо.
+10
-1
+9
Ответ Magmi
Ну например при том, что речь зашла о дорогостоящих приобретениях футболистов. А за последний год Спартак, кроме Кофрие никого не продав, потратился на 50млн. Дальше нужно рассказывать?
Да, можешь мне дальше рассказать. Я сразу говорю, мне и на "Зенит" плевать глубоко, мне и на мясо параллельно, но ты мне вот расскажи, где Щербаченко говорит о российском клубном футболе в целом, и приобретениях российскими клубами в целом? Где? Место мне процитируй.
"Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок".
Похоже, что он говорит здесь про что-то, кроме "Зенита"? В каком месте похоже? Разрешаю использовать и другие места в новости, гле сложилось бы впечатление (для человека, который читает новость целиком, видя её контекст), что речь не конкретно про питерцев?
+8
0
+8
Ответ BZB
Еще позитивней будет эффект, если Зенит хорошенько подравнять, чтобы РПЛ не была чемпионатом одной команды.
Ну да. Не другим клубам стать сильнее, а клуб-чемпион "подравнять" :)) "Прокрустово ложе", тэк скать...

Предлагаю пойти дальше. Все российские клубы подравнять под уровень казанского Сокола. А трансляции РПЛ после этого, и вовсе, отменить. Все равно, из зрителей останутся только BZB и несколько таких же.
+17
-11
+6
А по миллиону за каждое голевое действие Глушенкова - это как?
+8
-3
+5
Ответ Фан Рубина
Хорошо бы вообще количество легионеров в командах до трёх сократили.
И потолок зарплат ввели
+5
0
+5
... А мышиная возня на десяток новостей о вот-вот подписании за такую сумму вызвать негатива не должна была) ясно-понятно)
+7
-2
+5
лучше платить гастерам маткапиталы и пособия , вот на это деньги есть и никто с верху ничего не подскажет (
+4
-1
+3
Ответ Фан Рубина
Хорошо бы вообще количество легионеров в командах до трёх сократили.
Зачем?
+5
-2
+3
Ответ Shumi-jr
Новость о Зените, интервью у бывшего тренера Ротора … Причем здесь Спартак ???
Ну например при том, что речь зашла о дорогостоящих приобретениях футболистов. А за последний год Спартак, кроме Кофрие никого не продав, потратился на 50млн. Дальше нужно рассказывать?
+9
-6
+3
Ответ Magmi
Ну например при том, что речь зашла о дорогостоящих приобретениях футболистов. А за последний год Спартак, кроме Кофрие никого не продав, потратился на 50млн. Дальше нужно рассказывать?
У них там нефть частная. Им можно.
+6
-3
+3
)))))) Вот клоуны!
А сколько они уже скупили - это не бесполезная трата денег в сегодняшних условиях???? И раздражения в стране не вызывает???
+2
0
+2
Ответ Vanek1411
А 14 млн за Барко – это не дорогостоящее приобретение?
"Это другое" (с)
+13
-11
+2
Ответ Vanek1411
А 14 млн за Барко – это не дорогостоящее приобретение?
Зенит и ориентация на российский рынок-это оксюморон.)
+4
-2
+2
Ответ LeSang
38 потратил Спартак. Не ври.
А Зенит за те же 2 года потратил 62, ну а зачем им это понимать то.
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Ответ Бен Гаан
Все трансферы, дороже 3 млн евро надо временно, до окончания СВО, приостановить. Необходимо вето на этот шабаш растрат денег страны.
И тебе зарплату урезать до прожиточного минимума. Хотя, какая зарплата у школоты?
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Ответ kalc1976@list.ru
А Зенит за те же 2 года потратил 62, ну а зачем им это понимать то.
Прошлым летом 20-25, зимой 13, сейчас 14, на подходе из Ференцвароша еще 5. Уже перевалило за 50. И да, Зенит за два года все отбил трансфером Малкома за 60))
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Ответ culpa
Ещё один. Да, это другое, прикинь. Если научишься смотреть на мир промеж фраз-мемов, вгоняющих реальность в односложные рамки конвейреных фраз, половине из которых не судьба гениями вроде тебя даже употребиться по назначению, лишь бы побыстрее запихнуть куда-то, вот тогда же примерно ты, возможно, и научишься читать. Вопрос Ванька1411 такой же нелепый, как и твоё дополнение. Его вопрос подразумевает наличие в словах Щербаченко некоего противоречия, причиной которого мог бы быть лишь тот факт, что Щербаченко размышляет и говорит о трансферном векторе российского клубного футбола в целом, или же в частности и "Спартака", но там нет ни того, ни другого, слова его целиком посвящены действиям на рынке "Зенита", поэтому никак трансфер Барко не может выявлять в его словах пробела или противоречия, и поэтому да, прикинь, бывают ситуации, когда другое действительно другое, и вот это - одна из таких. Ну это если жить в мире, где словам говорящего придаются значения, закладываемые говорящим, а не капризными желаниями нежных читателей. Ей богу, разочаровывает раз за разом видеть, как взрослые мужчины живут в мире своих капризов и обид, и настолько там застряли, что не способны нормально прочесть и понять даже элементарный текст. Пусть примитивный и глупый, но такой, какой он есть, а не какой вам хочется, чтобы он был, капризульки вы незрелые. Щас ещё одни подумают, что я мясной, другие, что я питерский, а я ни тот, ни тот, мне просто люди, долбящиеся в глаза, витающие в облаках даже читая, и застрявшие в мире мемов, поперёк горла стоят уже, печальное и совершенно убогое зрелище.
Вам бы повзрослеть и поумнеть... Тогда, возможно, когда-нибудь мне и станет интересно Ваше мнение. Но до тех пор мой ЧС типичных "интеллектуалов" Ваш по праву. Ничего личного. Просто не интересует общение с людьми такого низкого уровня культуры и интеллекта. Хорошего дня!
0
0
0
Ответ BZB
Тут же вопрос в том, что команда-гегемон с неограниченным бюджетом полностью подавила любую конкуренцию в чемпионате. Теперь еще гордятся, что скупают игроков у клубов-конкурентов. Как другие клубы станут при таком раскладе сильнее? Если по простому, с жиру беситься поменьше надо.
тебе прошлый чемп ничего не показал "великий уравнитель "? на , забирай чемпионство , но и тут как у бедных Ванюшек ,всё в ж камешки ..
0
0
0
Ответ BZB
Еще позитивней будет эффект, если Зенит хорошенько подравнять, чтобы РПЛ не была чемпионатом одной команды.
Не надо ничего ровнять. Надо просто остановить финансовый поток бюджетных средств и сказать- профессионалы , так зарабатывайте сами. Тогда и отделятся мухи от котлет.
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0
0
В еврокубках прожекту он все равно бы не мог
+4
-4
0
Ответ Shumi-jr
Новость о Зените, интервью у бывшего тренера Ротора … Причем здесь Спартак ???
Ну не могут они жить без самого популярного клуба России жить
0
0
0
Ответ Magmi
Ну например при том, что речь зашла о дорогостоящих приобретениях футболистов. А за последний год Спартак, кроме Кофрие никого не продав, потратился на 50млн. Дальше нужно рассказывать?
38 потратил Спартак. Не ври.
+1
-1
0
Ответ Magmi
Ну например при том, что речь зашла о дорогостоящих приобретениях футболистов. А за последний год Спартак, кроме Кофрие никого не продав, потратился на 50млн. Дальше нужно рассказывать?
можешь не рассказывать, разница в том что зенит госклуб и сверху сказали хватит тратить народные деньги товарищ жаба в шарфе
+6
-6
0
На войнушку миллиарды долларов в день тратить куда прибыльнее, понимать надо☝️
+1
-1
0
Опять там кто-то сверху подсказывает. То Карпину чудятся звонки сверху, то кому-то с Ротора. Мания.
+1
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0
зажравшемуся Барину кто мог указать - только с самого верха...была бы его воля, так он золотые унитазы поставил бы на Арене. чтобы холуи-болелы (неимеющие Родины) - его прославляли....
+13
-13
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