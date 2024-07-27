Щербаченко о срыве трансфера Илича в «Зенит»: «Подписание дорогостоящего игрока вызвало бы раздражение в стране и перечеркнуло позитивный эффект от переориентации на российский рынок» 

Федор Щербаченко высказался о срыве перехода Ивана Илича из «Торино» в «Зенит».

- «Зенит» вроде собирался отдать за него 25 миллионов евро, но переговоры застопорились.

– Я считаю, «Зениту» правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная.

Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а «Зенит» не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, как не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране.

Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации « » на российский трансферный рынок, – сказал бывший главный тренер «Ротора».

Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»