Бартон о нападении подростка с ножом в Саутпорте: «Люди, чья работа заключалась в защите, не справились, потому что тратят время на воукистскую, политически мотивированную чепуху»
Джоуи Бартон высказался о происшествии в Саутпорте.
В понедельник утром утром 17-летний юноша напал с ножом на людей в английском городе. В результате два ребенка погибли, еще девять человек получили ранения.
«Я сегодня в суде из-за твитов. Надеюсь, власть имущие прочитают это и перестанут тратить время на ерунду и начнут защищать наших детей. Вчера первыми отреагировали учителя и местные жители. Полиции требуется время, чтобы разобраться в любой ситуации.
Если наши дети, наши женщины и наши военные не могут быть в безопасности на улицах, то мы должны сделать вывод, что люди, чья работа заключалась в защите, не справились. Они не справились, потому что тратят свое время на воукистскую (Воук – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс), политически мотивированную чепуху.
Как родитель в этот момент я мысленно со всеми, кого затронул вчерашний инцидент в Саутпорте. Молюсь, чтобы они все выжили 🙏🙏🙏» – написал бывший футболист «Манчестер Сити».
«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте
Рубрика : Спортс образовательный. ☝🏿
Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах.
Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта:
Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке.
Вы находите тему нападения с ножом спортивной?
На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Ну то есть, фраза, что мир становится безопаснее, а вся истерика связана с тем, что сми стали быстрее все это распространять она оправдана.
Но в эту сторону он базу свою почему-то выдавать не хочет
А я привык, что это уже стало notsports.ru
Спортивные новости и YouTube канала про космос - единственные мой радости если я хочу просто потупить)
На спортсе есть неплохая аналитика для этого. Но сейчас уровень новостей просто запредельный, реально похоже на обычный новостной канал))
Да и это сообщение написал, как крик бессилия) и приятно что большинство эти мысли разделяет.
Вижу выход в том чтобы учиться отфильтровать ненужные новости и даже не смотреть на них, выцепляя глазом интересные статьи.
Лучше давайте профинансируем повышение инклюзивности и разнообразности.