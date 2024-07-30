Бартон о нападении подростка с ножом в Саутпорте: «Люди, чья работа заключалась в защите, не справились, потому что тратят время на воукистскую, политически мотивированную чепуху»

Джоуи Бартон высказался о происшествии в Саутпорте.

В понедельник утром утром 17-летний юноша напал с ножом на людей в английском городе. В результате два ребенка погибли, еще девять человек получили ранения.

«Я сегодня в суде из-за твитов. Надеюсь, власть имущие прочитают это и перестанут тратить время на ерунду и начнут защищать наших детей. Вчера первыми отреагировали учителя и местные жители. Полиции требуется время, чтобы разобраться в любой ситуации.

Если наши дети, наши женщины и наши военные не могут быть в безопасности на улицах, то мы должны сделать вывод, что люди, чья работа заключалась в защите, не справились. Они не справились, потому что тратят свое время на воукистскую (Воук – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс), политически мотивированную чепуху.

Как родитель в этот момент я мысленно со всеми, кого затронул вчерашний инцидент в Саутпорте. Молюсь, чтобы они все выжили 🙏🙏🙏» – написал бывший футболист « ».

«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте