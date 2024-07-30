Бартон о нападении подростка с ножом в Саутпорте: «Люди, чья работа заключалась в защите, не справились, потому что тратят время на воукистскую, политически мотивированную чепуху»

Теги Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия происшествия Политика соцсети Футбол

Джоуи Бартон высказался о происшествии в Саутпорте.

В понедельник утром утром 17-летний юноша напал с ножом на людей в английском городе. В результате два ребенка погибли, еще девять человек получили ранения.

«Я сегодня в суде из-за твитов. Надеюсь, власть имущие прочитают это и перестанут тратить время на ерунду и начнут защищать наших детей. Вчера первыми отреагировали учителя и местные жители. Полиции требуется время, чтобы разобраться в любой ситуации.

Если наши дети, наши женщины и наши военные не могут быть в безопасности на улицах, то мы должны сделать вывод, что люди, чья работа заключалась в защите, не справились. Они не справились, потому что тратят свое время на воукистскую (Воук – политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс), политически мотивированную чепуху.

Как родитель в этот момент я мысленно со всеми, кого затронул вчерашний инцидент в Саутпорте. Молюсь, чтобы они все выжили 🙏🙏🙏» – написал бывший футболист «Манчестер Сити».

«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте

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45 комментариев
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Воук-Политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Иное название - «вокизм» или «воукизм».
Рубрика : Спортс образовательный. ☝🏿
+85
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+84
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись.

Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах.

Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта:
Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке.

Вы находите тему нападения с ножом спортивной?

На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
+73
-9
+64
Ответ Даниил Кораблёв
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись. Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах. Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта: Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке. Вы находите тему нападения с ножом спортивной? На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Букмейкеры платят за трафик, а не за спорт )
+42
0
+42
Ну а как они справятся, если у кого-то одного поехала кукуха? Устроивать обыски на каждом перекрёстке?
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+20
Ответ Даниил Кораблёв
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись. Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах. Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта: Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке. Вы находите тему нападения с ножом спортивной? На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Да всё уже, уплыл поезд, надо голосовать "рублём", т.е. посещением сайта. На эти статьи кликают, а комментариев под новостями типа таких собирается много, а это важно для метрик и посещаемости сайта, и показа рекламы. Чисто спортивным сайтом он уже не будет, поэтому лучше искать другие сообщества, сайты, ну и в принципе новости спорта не такая обязательная вещь, можно отказаться от этой привычки. Заходя сюда и оставляя коммент, мы только продвигаем такого рода контент.
+13
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+12
Ответ Петр Оскерко
Ну а как они справятся, если у кого-то одного поехала кукуха? Устроивать обыски на каждом перекрёстке?
В Британии 14 тыс нападений с ножом за год. Там кукуха видима не у одного поехала.
+14
-3
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Ответ Алексей Филиппов
Про военных не очень понятно, а что с ними случилось, тоже нападение какое то было?
Несколько лет назад средь бела в центре Лондона военного порубили мачете. Люди проходили мимо и снимали это.
+11
-1
+10
Ответ Алексей Филиппов
Про военных не очень понятно, а что с ними случилось, тоже нападение какое то было?
Убийство Ли Ригби — резонансное преступление, произошедшее в районе Южного Лондона, возле Королевских артиллерийских казарм, Вулидж 22 мая 2013 года. Двое черных мусульман напали на британского военнослужащего Ли Ригби, в результате чего тот был убит.
+12
-3
+9
Ответ Петр Оскерко
Ну а как они справятся, если у кого-то одного поехала кукуха? Устроивать обыски на каждом перекрёстке?
Зачем обыскивать всех? Достаточно только негров и арабов )
+13
-5
+8
Ответ Красная стрела
Воук-Политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Иное название - «вокизм» или «воукизм». Рубрика : Спортс образовательный. ☝🏿
То есть вуки 🐻 не причем?
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+8
Ну, Бартон-то в этом точно эксперт, у него и брат-убийца, которого он чуть ли не оправдывал, да и сам, по-моему, свою жену избивал на улице.
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Прям как твой брат убивший человека.
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Про военных не очень понятно, а что с ними случилось, тоже нападение какое то было?
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Ответ Jese Rodrigues
В Британии 14 тыс нападений с ножом за год. Там кукуха видима не у одного поехала.
Гугл говорит, что количество убийств за последние 20 лет снизилось в два раза в Англии и Уэльсе.
Ну то есть, фраза, что мир становится безопаснее, а вся истерика связана с тем, что сми стали быстрее все это распространять она оправдана.
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Ответ Peter Parker
То есть вуки 🐻 не причем?
Пока нет. Ждем новых просветительских статей 😁
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Ответ Петр Оскерко
Ну а как они справятся, если у кого-то одного поехала кукуха? Устроивать обыски на каждом перекрёстке?
никак, но хайпануть, особенно когда сам из судов не вылезаешь, дело святое.
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Не возможно остановить ваххабита смертника с ножом когда он уже в толпе
+4
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Ответ Ваня Аналитик
таких идиотов расплодилось в сетях немеренно - помню еще Вася Уткин клюнул на встречу с сетевым отребьем, хотел сыграть в "героя" и получил ножом в живот...
Не ножом , а отверткой и он на работу шел , а не на встречу
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
В том-то и прикол, что в UK ножи у каждого второго, если уже не у каждого первого. Этой проблеме не первый год, а максимум, что они делают, так это надевают особые футбольные формы пару раз в год🤓
Да, читал про это. Но и читал вью полицейского про то, что одиночек вычислить просто нереально. Это происходит везде.
+2
0
+2
Ответ Петр Оскерко
Ну а как они справятся, если у кого-то одного поехала кукуха? Устроивать обыски на каждом перекрёстке?
В том-то и прикол, что в UK ножи у каждого второго, если уже не у каждого первого. Этой проблеме не первый год, а максимум, что они делают, так это надевают особые футбольные формы пару раз в год🤓
+3
-1
+2
Ответ Sergey Smirnov
Гугл говорит, что количество убийств за последние 20 лет снизилось в два раза в Англии и Уэльсе. Ну то есть, фраза, что мир становится безопаснее, а вся истерика связана с тем, что сми стали быстрее все это распространять она оправдана.
Да есть статистика. Это не только ВБ и Уэльса касается, а и всего мира. Поэтому это и больше шокирует и эти новости охотнее читают, и это же привлекает будущих Геростратов.
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Ответ Даниил Кораблёв
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись. Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах. Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта: Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке. Вы находите тему нападения с ножом спортивной? На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Сколько просили сделать функцию скрывать определенные теги, им по барабану. Кушайте на здоровье Зарему, Мостового и воукизм.
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А еще они не справились тогда, когда его братан человека ледорубом зафигачил
Но в эту сторону он базу свою почему-то выдавать не хочет
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Ответ Peter Parker
То есть вуки 🐻 не причем?
Чубаки на них нет...
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Ответ Ким_1116152348
Ну, Бартон-то в этом точно эксперт, у него и брат-убийца, которого он чуть ли не оправдывал, да и сам, по-моему, свою жену избивал на улице.
Не только жену, гопник тот ещё )
+1
-1
0
Ответ Даниил Кораблёв
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись. Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах. Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта: Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке. Вы находите тему нападения с ножом спортивной? На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Посмотри сколько людей тут отписалось (в том числе и ты) и сколько плюсов сгенерировано. Давно очевидно, что у спортса иная политика, хайп и ничего более.
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Ответ Даниил Кораблёв
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись. Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах. Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта: Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке. Вы находите тему нападения с ножом спортивной? На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Нас 28 уже.
А я привык, что это уже стало notsports.ru
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Ответ Даниил Кораблёв
Уважаемые авторы sports! Вы случайно сайтом не ошиблись. Я захожу сюда читать спортивные новости. Но как минимум больше половины новостей к спорту не относятся, их можно найти на обычных новостных сайтах. Почитайте пожалуйста внимательно описание своего же сайта: Sports.ru – лучшее место для общения на спортивные темы на русском языке. Вы находите тему нападения с ножом спортивной? На мой взгляд вы не соответствуете теме вашего же сайта. Это печально, заходить за хочется всё меньше и меньше
Деньги не пахнут)
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Ответ N0thing_Remains
Да всё уже, уплыл поезд, надо голосовать "рублём", т.е. посещением сайта. На эти статьи кликают, а комментариев под новостями типа таких собирается много, а это важно для метрик и посещаемости сайта, и показа рекламы. Чисто спортивным сайтом он уже не будет, поэтому лучше искать другие сообщества, сайты, ну и в принципе новости спорта не такая обязательная вещь, можно отказаться от этой привычки. Заходя сюда и оставляя коммент, мы только продвигаем такого рода контент.
Это правда. Продвигаем. Но я тот человек, который за последние 5 лет обычные новости читал раз пять. Последний раз новости я открывал в январе.

Спортивные новости и YouTube канала про космос - единственные мой радости если я хочу просто потупить)

На спортсе есть неплохая аналитика для этого. Но сейчас уровень новостей просто запредельный, реально похоже на обычный новостной канал))

Да и это сообщение написал, как крик бессилия) и приятно что большинство эти мысли разделяет.

Вижу выход в том чтобы учиться отфильтровать ненужные новости и даже не смотреть на них, выцепляя глазом интересные статьи.
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Ну так левачки же против полиции как таковой, зачем она нужна?
Лучше давайте профинансируем повышение инклюзивности и разнообразности.
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