«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте
Майкл Оуэн высказался о происшествии в Мерсисайде.
Сегодня утром 17-летний юноша напал с ножом на людей в Саутпорте. В результате два ребенка погибли, еще девять человек получили ранения.
«Я просто не могу найти слов. Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем. От страны, в которой мы живем. Каждый ###### (гребаный) день происходит что-то, от чего меня воротит. И сегодня новое дно.
Я молюсь за всех, кого затронули шокирующие события в Саутпорте», – написал бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии.
А потом понял, что просто сейчас много камер, соц.сетей и СМИ, поэтому и сеется тревога.
- сажать на кол или расстреливать на месте.
- в средние века хорошо было!
- скорее всего, чёрный.
- та не, из Кардиффа, белый, скорее всего.
- а вот в Палестине!!!!
- а вот в Беларуси!!!!
у чела с высокой долей вероятности поехала крыша, ну или он изначально родился социопатом. это было, есть и будет.
только вот сейчас в обществе уровень насилия в разы ниже, чем раньше. в том числе, потому что самосуд не устраивают и государство обладает монополией на насилие.
при этом многие хотели бы вернуться в средние века. чтобы можно было лично кого-нибудь безнаказанно убивать.
Это не хлеб с прилавка стащить, когда голоден.
Тут целенаправленно убили детей!
Твой вопрос априори глуп!
> Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем