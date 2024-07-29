«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте

Теги Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия происшествия брань контент Футбол

Майкл Оуэн высказался о происшествии в Мерсисайде.

Сегодня утром 17-летний юноша напал с ножом на людей в Саутпорте. В результате два ребенка погибли, еще девять человек получили ранения.

«Я просто не могу найти слов. Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем. От страны, в которой мы живем. Каждый ###### (гребаный) день происходит что-то, от чего меня воротит. И сегодня новое дно. 

Я молюсь за всех, кого затронули шокирующие события в Саутпорте», – написал бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии. 

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41 комментарий
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Раньше было не лучше. Просто раньше не было соцсетей и мы не узнавали об этом так быстро(если вообще узнавали) и в таких подробностях. Хотя это не отменяет того что смерть детей это чудовищно и неестественно.
+53
-10
+43
Ответ Любезный Коссутий
пишут, что он уроженец Кардиффа. скорее всего белый.
Уроженец Кардиффа может быть и не белый
+17
-1
+16
Для таких дегенератов только одно наказание-расстрел на месте. И нечего жалеть, это уже не человек а монстр. Чем больше промедлить, тем больше он убьет
+19
-6
+13
Ответ Pato07
В Палестине каждый день творится ад, но об этом он че-то молчит
Он о своей стране думает. это вас чужие коровы беспокоят.
+16
-6
+10
Ответ Любезный Коссутий
пишут, что он уроженец Кардиффа. скорее всего белый.
Какая тут разница какого он цвета?
+17
-7
+10
Ответ Amalfitano
Раньше было не лучше. Просто раньше не было соцсетей и мы не узнавали об этом так быстро(если вообще узнавали) и в таких подробностях. Хотя это не отменяет того что смерть детей это чудовищно и неестественно.
Раньше такие случаи были крайне редки и если происходили, то от рук сумасшедших. А теперь каких только нет организаций на Ближнем Востоке, которые вербуют через интернет подростков.
+14
-7
+7
Ответ Евгений Метелкин
Какая тут разница какого он цвета?
В Беларуси сопляк один как-то с бензопилой по тц ходил, в России Собчак у маньяка-шизойда додумалась интервью брать недавно. Описывает ли это всех белых славян? Согласен с вами, у таких поехавших нету ни религии ни расы.
+8
-4
+4
Про мир он верно сказал. Такое ощущение возникает.
+4
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+4
Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
Статистика говорит нам о том, что такие случаи были НЕ редки. Просто мы о них не знали.
+5
-2
+3
Ответ Pato07
В Палестине каждый день творится ад, но об этом он че-то молчит
Какое дело Оуэну до Палестины?
+10
-7
+3
Снова самые мирные?
+7
-5
+2
Ответ mitos
В Средние века таких сожали на кол. И проблема решалась на двадцать пять лет.
Я бы "сожал" на кол недоумков, коверкающих мой родной язык.
+2
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Ответ Amalfitano
Раньше было не лучше. Просто раньше не было соцсетей и мы не узнавали об этом так быстро(если вообще узнавали) и в таких подробностях. Хотя это не отменяет того что смерть детей это чудовищно и неестественно.
Да, сегодня заметил за собой тревогу находиться под ливнем после вчерашнего происшествия в парке, где молния поразила троих под зонтом. И за последние годы ведь много таких случаев.
А потом понял, что просто сейчас много камер, соц.сетей и СМИ, поэтому и сеется тревога.
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Ответ Amalfitano
Раньше было не лучше. Просто раньше не было соцсетей и мы не узнавали об этом так быстро(если вообще узнавали) и в таких подробностях. Хотя это не отменяет того что смерть детей это чудовищно и неестественно.
зачем далеко ходить? кто-то убил, кто-то на костях рад потанцевать. уже тут в комментах:

- сажать на кол или расстреливать на месте.
- в средние века хорошо было!
- скорее всего, чёрный.
- та не, из Кардиффа, белый, скорее всего.
- а вот в Палестине!!!!
- а вот в Беларуси!!!!

у чела с высокой долей вероятности поехала крыша, ну или он изначально родился социопатом. это было, есть и будет.
только вот сейчас в обществе уровень насилия в разы ниже, чем раньше. в том числе, потому что самосуд не устраивают и государство обладает монополией на насилие.
при этом многие хотели бы вернуться в средние века. чтобы можно было лично кого-нибудь безнаказанно убивать.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Для таких дегенератов только одно наказание-расстрел на месте. И нечего жалеть, это уже не человек а монстр. Чем больше промедлить, тем больше он убьет
Слишком лёгкое наказание. А вот провести всю жизнь в четырёх стенах без надежды выйти (ну или выйти дряхлым стариком)...
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От вашей страны нет одного тебя тошнит, Майкл
+3
-2
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Ответ FilinMD
Уроженец Кардиффа может быть и не белый
Недавно смотрел документалку про Глазго. Так там абсолютно белые ребята из банд носят с собой мачете(или что-то наподобие) и средь белого дня убивают друг друга. И это в центре европейской столице. Не окраина индустриального неблагополучного города, а в центре Глазго. Можете глянуть сами. Европейски Готэм - так называется документалка.
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Какая мотивация преступления?
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Ответ Даниил Свешников
Какая мотивация преступления?
Подобному преступлению нет оправдания, какая бы там причина не была!
Это не хлеб с прилавка стащить, когда голоден.
Тут целенаправленно убили детей!
Твой вопрос априори глуп!
+3
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Ответ Basta777
Это кстати типичное преступление для Китая. Шизик хватает нож (огнестрела все равно не достать) и бежит в ближайшую школу или детский садик. Не зря там все школы и сады огорожены охрененными заборами и охраняются очень серьезно.
Последний такой случай я помню из Японии был. Но он там только ранил людей. А в Китае это было больше 10 лет назад в Синьдзян-Уйгурском Автономном Округе. Когда местные начали убивать и избивать ханьцев(китайцев). После этого Китай и ввёл тотальную слежку за уйгурами, систему заборов и электронных пропусков и лагеря "коррекции".
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Ответ Nerazzurri-88
Я бы "сожал" на кол недоумков, коверкающих мой родной язык.
Итальянский?!
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Ответ Ковид 07.10.52
Он о своей стране думает. это вас чужие коровы беспокоят.
он сам приплел весь мир

> Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем
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пишут, что он уроженец Кардиффа. скорее всего белый.
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Ответ Amalfitano
Статистика говорит нам о том, что такие случаи были НЕ редки. Просто мы о них не знали.
Какая статистика? Где бы на неё посмотреть?
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Ответ Amalfitano
Раньше было не лучше. Просто раньше не было соцсетей и мы не узнавали об этом так быстро(если вообще узнавали) и в таких подробностях. Хотя это не отменяет того что смерть детей это чудовищно и неестественно.
Комментарий удален пользователем
В Средние века таких сожали на кол. И проблема решалась на двадцать пять лет.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Для таких дегенератов только одно наказание-расстрел на месте. И нечего жалеть, это уже не человек а монстр. Чем больше промедлить, тем больше он убьет
Проблема в том, что если идти этим путем, то внезапно таким дегенератом можете оказаться вы сами, особенно если вдруг перейдете дорожку не тому человеку. Запереть в одиночке гораздо более мучительно, но при этом дает шанс все исправить, если вдруг обнаружится следственная ошибка. Я напомню, что при поиске Чикатилло успели расстрелять одного невиновного и еще один человек наложил на себя руки.
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