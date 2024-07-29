«Меня тошнит от мира и нашей страны. Каждый ###### день происходит что-то, от чего меня воротит. Сегодня новое дно». Оуэн о гибели детей из-за нападения подростка с ножом в Саутпорте

Майкл Оуэн высказался о происшествии в Мерсисайде.

Сегодня утром 17-летний юноша напал с ножом на людей в Саутпорте. В результате два ребенка погибли, еще девять человек получили ранения.

«Я просто не могу найти слов. Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем. От страны, в которой мы живем. Каждый ###### (гребаный) день происходит что-то, от чего меня воротит. И сегодня новое дно.

Я молюсь за всех, кого затронули шокирующие события в Саутпорте», – написал бывший нападающий « » и сборной Англии.