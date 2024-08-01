ФИФА предложила FIFPro и Ассоциации мировых лиг обсудить календарь: «Есть более продуктивный путь развития футбола, чем угрозы судами»

ФИФА предложила начать диалог относительно календаря матчей.

Напомним, в июле стало известно, что FIFPro и европейские лиги пожалуются на ФИФА в Европейскую комиссию из-за перенасыщенного календаря. В мае Ассоциация мировых лиг пригрозила ФИФА судебным иском, если клубный чемпионат мира по футболу 2025 года не будет перенесен.

«ФИФА не получила ответа от Ассоциации мировых лиг и на письмо от 10 мая 2024 года и повторяет предложение встретиться и обсудить календарь.

считает, что есть более продуктивный путь развития футбола, чем угрозы судебными исками, и предложение вступить в диалог остается в силе.

ФИФА служит общим интересам мирового футбола, включая защиту игроков, и всегда стремится делать все возможное для развития футбола во всем мире», – заявил представитель организации.