ФИФА предложила FIFPro и Ассоциации мировых лиг обсудить календарь: «Есть более продуктивный путь развития футбола, чем угрозы судами»

Теги ФИФА чемпионат мира среди клубов FIFPro календарь Футбол

ФИФА предложила начать диалог относительно календаря матчей.

Напомним, в июле стало известно, что FIFPro и европейские лиги пожалуются на ФИФА в Европейскую комиссию из-за перенасыщенного календаря. В мае Ассоциация мировых лиг пригрозила ФИФА судебным иском, если клубный чемпионат мира по футболу 2025 года не будет перенесен.

«ФИФА не получила ответа от Ассоциации мировых лиг и FIFPro на письмо от 10 мая 2024 года и повторяет предложение встретиться и обсудить календарь.

ФИФА считает, что есть более продуктивный путь развития футбола, чем угрозы судебными исками, и предложение вступить в диалог остается в силе.

ФИФА служит общим интересам мирового футбола, включая защиту игроков, и всегда стремится делать все возможное для развития футбола во всем мире», – заявил представитель организации. 

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12 комментариев
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Предложение в чем будет заключаться , мировым лигам проводить 2 мачта в неделю? Сомневаюсь, что они откатят расширения турниров и новые уберут.
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А без этих угроз вы бы и не согласились обсуждать. Вообще забавно, что предложение обсудить календарь случилось уже после его перегрузки, после публичных претензий игроков, а не до забивания этого календаря.
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Ответ Ruscello
Инфантино должен гореть в аду.
https://images.app.goo.gl/xmjFLt8MnP3A6nP57

Согласен
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Ахаха, затряслись сразу, как их судом припугнули 😄 Правильно, приструнить надо этих хапуг, уже берегов никаких не видят. То Евро с ЧМ увеличат, что уже скоро по 50 команд там играть будут, то всякие бессмысленные Лиги Наций и клубные чемпионаты мира, даже на святое покусились и Лигу Чемпионов перелопатили. Если их не остановить, скоро футболисты будут круглый год играть по 3 матча в неделю без отпусков и выходных.
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матчи сборных отменить, только клубный футбол
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А чего ФИФА суда боится, если считает, что она права?..
Или всё-таки понимает главный танцор буги-вуги, что не права?.. ;)
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Врать только не надо про общие интересы мирового футбола. Интерес один - деньги. К чертовой матери убрать клубный чемпионат мира в новом формате и в старом тоже, вернуть Межконтинентальный кубок, откатить формат к 32 командам на ЧМ, вот только никто этого делать не будет.
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Фигли тогда довели до угроз судами раз есть более продуктивный путь?
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Грызите друг друга. Оба хуже.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А чего ФИФА суда боится, если считает, что она права?.. Или всё-таки понимает главный танцор буги-вуги, что не права?.. ;)
деньги тратить не хотят
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