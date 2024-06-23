Глава PFA о календаре: «Мы убиваем футбол, игроки перегружены. Нужно защищать звезд шоу, заново открыть ценность дефицита»

Глава профсоюза высказался о перегруженном календаре футболистов.

«К 21 году сыграл 3 929 минут в официальных матчах. Беллингем сыграл 18 486 минут до начала Евро, и ему исполнится 21 год в конце месяца. Это почти в пять раз больше.

Джуд – это футбол. Такие игроки, как , рождаются раз в поколение. Его нужно защищать. Ему нужно дать шанс. Я хочу видеть его на протяжении следующих 10-15 лет. Если мы не будем его защищать, то потеряем его, а нам нужны такие люди, как он. Люди, которые заставляют нас мечтать. Нам нужны они. Мы должны защищать звезд шоу.

Клубный ЧМ в 2025-м был последней каплей. В следующем сезоне клубы, такие как « », могут сыграть до 86 матчей. Наше дело касается Европейской хартии прав человека. В ней говорится о праве на отпуск, как у любого другого сотрудника. Праве не быть вынужденным трудиться принудительно, праве на коллективные переговоры. Футболист – это такой же сотрудник, как и любой другой, и человек, который должен иметь право рассчитывать на отдых.

В будущем все будет решаться между работодателями и сотрудниками. и останутся вне уравнения. Они будут организовывать соревнования. И все.

Нужен защищенный летний перерыв. Наука утверждает, что должно быть минимум три или четыре недели без футбола. Так что никаких туров после сезона. Никаких турниров конфедераций. И никаких турниров ФИФА в течение месяца.

Затем мы говорим о максимальном количестве игр через два дня на третий. У нас есть игроки, которые играют в таком режиме девять или десять раз подряд. Наука говорит о максимуме в шесть подряд.

Это уже не вопрос благополучия. Речь идет о качестве игры. Большинство фанатов признают, что они не видят лучших версий игроков на поле. Они перегружены как морально, так и физически. Можно забыть на секунду о благополучии игроков, потому что, похоже, людям все равно. Но даже если вы просто посмотрите на бизнес-сторону, нам нужно заново открыть ценность дефицита [матчей].

Мы смотрим на США, только когда нам это выгодно. Посмотрите на НФЛ. Они играют 17 игр, но зарабатывают 10 миллиардов фунтов в год. Мы играем 38 и зарабатываем 4 миллиарда. Так что, наверное, мы что-то делаем не так?

Меньше значит больше. Это не только благополучие игроков. Мы убиваем игру. Я люблю футбол, но у меня уже перенасыщение», – сказал Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?