«Спартачи, не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» Радимов выложил фото Лещука в форме «Спартака» после ошибки вратаря перед голом Угальде
Владислав Радимов пошутил об игре Игоря Лещука против «Спартака».
«Динамо» проиграло «Спартаку» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:3).
На 37-й минуте матча полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Лещук совершил сэйв, но отбил мяч прямо перед собой, и тот отлетел прямо к Угальде, который пробил в касание и открыл счет в матче.
В своем телеграм-канале Радимов опубликовал отредактированное изображение голкипера «Динамо» в форме «Спартака».
«Спартачи, а не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» – написал бывший игрок «Зенита».
P. S.
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