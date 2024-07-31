«Спартачи, не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» Радимов выложил фото Лещука в форме «Спартака» после ошибки вратаря перед голом Угальде

Владислав Радимов пошутил об игре Игоря Лещука против «Спартака».

«Динамо» проиграло « » в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:3).

На 37-й минуте матча полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Лещук совершил сэйв, но отбил мяч прямо перед собой, и тот отлетел прямо к Угальде, который пробил в касание и открыл счет в матче.

В своем телеграм-канале опубликовал отредактированное изображение голкипера « » в форме «Спартака».

«Спартачи, а не поторопились ли вы с приобретением ?» – написал бывший игрок «Зенита».