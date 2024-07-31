«Спартачи, не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» Радимов выложил фото Лещука в форме «Спартака» после ошибки вратаря перед голом Угальде

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Довбня Игорь Лещук ахахаха Футбол

Владислав Радимов пошутил об игре Игоря Лещука против «Спартака».

«Динамо» проиграло «Спартаку» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:3).

На 37-й минуте матча полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Лещук совершил сэйв, но отбил мяч прямо перед собой, и тот отлетел прямо к Угальде, который пробил в касание и открыл счет в матче.

В своем телеграм-канале Радимов опубликовал отредактированное изображение голкипера «Динамо» в форме «Спартака».

«Спартачи, а не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» – написал бывший игрок «Зенита».

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64 комментария
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Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
Что бы понять юмор Влада - надо быть как Влад. То есть накатить.
+89
-10
+79
Зениту своему советы давай
+105
-30
+75
Ответ Spaten
А если Лещук тебе при встрече леща выпишет? За такие шутки детсадовские
Лещук недоразумение, которое вообще не должно стоять в воротах клуба рпл
+66
-5
+61
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
+74
-18
+56
Зенит, не поторопились ли вы с приобретением Латышонка?
+57
-29
+28
Нормально Радимов прикладывает недовратаря
+30
-5
+25
Ответ Kvakin
Лещук это недоразумение. А почему так называемый тренер вратарей в сторонке остаётся. Сначала был в молодёжке, а потом при Новикова оказался в основной команде. При нём вратари Динамо только репрессировали.
Куда их репрессировали
+23
-1
+22
Ответ Владислав Булгаков
Никто не знает
в смысле никто не знает? в каждой игре Лещук играя за Динамо против Спартака играет по факту за Спартак и привозит и привозит, юмор заключается в том что Лещук видимо безумно любит Спартак и дарит им в каждой игре забитые мячи
+25
-5
+20
Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
ну он типо за спартак сегодня классно сыграл, а это его еще даже не купили
+19
-3
+16
Давняя бычка ноунейма лещука и Радимова, хоть и не очень простого дяди, но в футбольной среде более крутого футболиста. Пока в пользу Владислава
+16
-4
+12
Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
Лещук так любит Спартак, что даже находясь в составе Динамо играет за КБ клуб.
+12
-2
+10
Ответ Spaten
А если Лещук тебе при встрече леща выпишет? За такие шутки детсадовские
В тюрьму за это сядет твой Лещук, и будет гулять по мерзлой тундре, а не по пляжам Майями.
+11
-3
+8
Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
Никто не знает
+12
-6
+6
Лещук это недоразумение. А почему так называемый тренер вратарей в сторонке остаётся. Сначала был в молодёжке, а потом при Новикова оказался в основной команде. При нём вратари Динамо только репрессировали.
+8
-3
+5
Как такое из раза в раз ставят на ворота!!??
+5
0
+5
не плохая шутка...три результативные передачи за два матча...)
+6
-1
+5
Слепой он что-ли? он отбил в сторону, а не перед собой
+5
-1
+4
А никто не задумывается почему на отскоке первым оказался Угальде, а не кто-то из защитников?
+5
-1
+4
Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
В каждом матче между Динамо и Спартаком Лещук одинаково ошибается отбивая мяч на ногу игроку Спартака
+3
0
+3
Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
Лещук постоянно в матчах со Спартаком отбивает мячи на игроков Спартака,а те забивают.Типо намек хочу за Спартак играть.
+3
0
+3
Ответ ProZ
ну он типо за спартак сегодня классно сыграл, а это его еще даже не купили
В прошлом сезоне тоже был хорош за Спартак
+3
0
+3
Лещук же в детстве топил за кб
+2
0
+2
Ответ Ирина Белогорская
Куда их репрессировали
регрессировали
+2
0
+2
Ответ Sajres_Smit
я не выкупил попытку юмора((( можно пояснительную бригаду?
У них заруба с прошлого сезона.Швырялись между собой фекалиями.Не вникай.
+3
-1
+2
Пусть забирают, ещё и 50000 добавить
+1
0
+1
Реально Лещук 12 игрок спартачка! Может он ставки делает на победу спартачка! Одни и те же "ошибки"! Это не модет быть случайность!
P. S.
Уберите это убожество из ДИНАМО!
+2
-1
+1
Ответ Тюменский медвежонок
в смысле никто не знает? в каждой игре Лещук играя за Динамо против Спартака играет по факту за Спартак и привозит и привозит, юмор заключается в том что Лещук видимо безумно любит Спартак и дарит им в каждой игре забитые мячи
Сарказм
+1
0
+1
Ответ Тюменский медвежонок
в смысле никто не знает? в каждой игре Лещук играя за Динамо против Спартака играет по факту за Спартак и привозит и привозит, юмор заключается в том что Лещук видимо безумно любит Спартак и дарит им в каждой игре забитые мячи
аааааа... вот это разложил по полочкам..
+2
-1
+1
Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Динамо»
+1
0
+1
Какая разница, если оба хуже
+1
0
+1
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