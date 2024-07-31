Лещук отбил мяч на ногу Угальде после удара Зорина. Форвард «Спартака» отличился во 2-м матче подряд – после 12 игр без голов
Игорь Лещук ошибся в моменте с голом Манфреда Угальде.
Форвард отметился голом во второй подряд игре за «Спартак». На 37-й минуте игры с «Динамо» в Фонбет Кубке России полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Голкипер Игорь Лещук совершил сэйв, однако отбил мяч прямо перед собой и тот отлетел прямо к Угальде, который в касание поразил ворота – 1:0.
28 июля костариканец забил «Химкам» в Мир РПЛ – это был его первый гол в чемпионате после трансфера в «Спартак». Перед этим у него была 12-матчевая серия без голов.
Подробно со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
это просто нонсенс
Скоро Лунев как всегда какую нибудь нелепую травму получит и этот кудесник лещук, всю малину динаме обгадит))