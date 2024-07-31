Лещук отбил мяч на ногу Угальде после удара Зорина. Форвард «Спартака» отличился во 2-м матче подряд – после 12 игр без голов

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Игорь Лещук Манфред Угальде Даниил Зорин Футбол

Игорь Лещук ошибся в моменте с голом Манфреда Угальде.

Форвард отметился голом во второй подряд игре за «Спартак». На 37-й минуте игры с «Динамо» в Фонбет Кубке России полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Голкипер Игорь Лещук совершил сэйв, однако отбил мяч прямо перед собой и тот отлетел прямо к Угальде, который в касание поразил ворота – 1:0.

28 июля костариканец забил «Химкам» в Мир РПЛ – это был его первый гол в чемпионате после трансфера в «Спартак». Перед этим у него была 12-матчевая серия без голов.

Подробно со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев
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Мне когда лет 12 -14 было на тренировках и играх уже тогда говорили вратарям что старайся отбивать сильно в сторону если не уверен что поймаешь. И вот тот детский тренер за то что вытворяет лещ просто бы его посадил в глухой запас и надолго. Он же ведь и в товарняке перед сезоном со Спартаком то же самое сделал что и сейчас. Игрок Спартака тогда халяву не оценил. И щас опять. Ну это же ######
+48
0
+48
Жаль,что Динамо только четыре раза за сезон
+40
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+34
Лещук себе верен ….
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-1
+22
За 60 минут подряд противостояния Лещука и Спартака (с 74 минуты прошлого матча по 37 этого), Спартак забил 3 (три) мяча добиванием. Мне кажется это какой-нибудь рекорд.
+21
0
+21
Ответ Пашка Донофф
Мне когда лет 12 -14 было на тренировках и играх уже тогда говорили вратарям что старайся отбивать сильно в сторону если не уверен что поймаешь. И вот тот детский тренер за то что вытворяет лещ просто бы его посадил в глухой запас и надолго. Он же ведь и в товарняке перед сезоном со Спартаком то же самое сделал что и сейчас. Игрок Спартака тогда халяву не оценил. И щас опять. Ну это же ######
Набирает себе хайлайтов для нарезки, чтоб показать на Таймс-сквер😎
+12
0
+12
Все винят Лещука, но защитник Динамо тоже с добрым утром. А Угальде молодец в нужный момент в нужном месте
+13
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+11
Лещук такими темпами скоро рекордсменом Дерби по голевым передачам станет
+12
-1
+11
вот мне очень интересно кто решил что Лещук должен остаться а Шунин который всю дорогу с командой должен уйти
это просто нонсенс
+10
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+10
Молодец лещук, стабилен))
Скоро Лунев как всегда какую нибудь нелепую травму получит и этот кудесник лещук, всю малину динаме обгадит))
+7
0
+7
Неужели Личке не понятно что Лещук - это пипец …?
+7
-1
+6
Молодец, что не мажет перед воротами. Бил бы Хлусевич или Рома Зобнин 50/50)
+8
-3
+5
Если Соболев не в составе, Лещук найдет на кого отбить. Дичь, конечно.
+6
-2
+4
Надо запретить Лещуку отпуск в Америке. На смотрится всяких гей-парадов, потом играет как тридвараз
+4
0
+4
Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, Лещук в матчах со Спартаком отбивает перед собой и получает гол
+8
-5
+3
Ответ Вольфсбург
Запросы у Шуни видимо нехеровые, раз в ОАЭ едет! Не боготвори Шуню, такая же шляпа как Дрещук.
с чего ты взял что я его боготворю?
+2
0
+2
Ответ Dmitry Gaidar
вот мне очень интересно кто решил что Лещук должен остаться а Шунин который всю дорогу с командой должен уйти это просто нонсенс
Запросы у Шуни видимо нехеровые, раз в ОАЭ едет! Не боготвори Шуню, такая же шляпа как Дрещук.
+4
-3
+1
Ответ Пашка Донофф
Мне когда лет 12 -14 было на тренировках и играх уже тогда говорили вратарям что старайся отбивать сильно в сторону если не уверен что поймаешь. И вот тот детский тренер за то что вытворяет лещ просто бы его посадил в глухой запас и надолго. Он же ведь и в товарняке перед сезоном со Спартаком то же самое сделал что и сейчас. Игрок Спартака тогда халяву не оценил. И щас опять. Ну это же ######
Так это всем так говорят, что бы в сторону. И в запасе он сидит, Лунев же в основе в чемпионате.
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Конченный лещ.
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Когда же попрут Леща из команды сколько можно гадить в коллективе???
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Почему все критиканы Угальде забывают про гол зениту в кубке.
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Угальде не везло, два матча забил, сегодня не без везения, но этот фарт нужно заслужить...будет играть чаще будут ещё голы...
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Это карма. Ничто не исправит эти кривые руки. В медиалигу. АДназначна.
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И? Это оправдывает как-то? Человек добивал с 5 метров и не смог забить, этого достаточно
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Пора уже Кудравца вторым наигрывать
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Ответ Евгений Скоробогатько
Молодец, что не мажет перед воротами. Бил бы Хлусевич или Рома Зобнин 50/50)
Да и сам угальде пока за 2 матча 66,6% )) добивание после пенки он запорол
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Ответ Eugene88
Да и сам угальде пока за 2 матча 66,6% )) добивание после пенки он запорол
Там вратарь кстати коснулся мяча на добивании
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Ответ Peter Parker
Все винят Лещука, но защитник Динамо тоже с добрым утром. А Угальде молодец в нужный момент в нужном месте
Защитник Динамо вообще в этом моменте работой бокового судьи занимался, неудивительно, что у него не было времени на работу защитника.
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Ответ </c/>
Угальде не везло, два матча забил, сегодня не без везения, но этот фарт нужно заслужить...будет играть чаще будут ещё голы...
У Угальде попёрло. В чемпионате через полгода забил. В Кубке тоже через полгода. Не пройдёт и полгода, и опять попрёт.)
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Ответ Андоррский почтальон
У Угальде попёрло. В чемпионате через полгода забил. В Кубке тоже через полгода. Не пройдёт и полгода, и опять попрёт.)
В Кубке он уже забивал.
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Лещук - один из лучших ассистентов Спартака в 2024
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