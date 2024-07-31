Лещук отбил мяч на ногу Угальде после удара Зорина. Форвард «Спартака» отличился во 2-м матче подряд – после 12 игр без голов

Игорь Лещук ошибся в моменте с голом Манфреда Угальде.

Форвард отметился голом во второй подряд игре за «Спартак». На 37-й минуте игры с « » в Фонбет Кубке России полузащитник красно-белых нанес удар с линии штрафной площади. Голкипер Игорь совершил сэйв, однако отбил мяч прямо перед собой и тот отлетел прямо к , который в касание поразил ворота – 1:0.

28 июля костариканец забил «Химкам» в Мир РПЛ – это был его первый гол в чемпионате после трансфера в « ». Перед этим у него была 12-матчевая серия без голов.

Подробно со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.