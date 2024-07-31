Станкович о 3:0 с «Динамо»: «Все в «Спартаке» провели отличный матч на уровне и при высокой интенсивности. У Маслова высокий потенциал, может играть на любой позиции, кроме вингера и форварда»

Деян Станкович высоко оценил навыки Павла Маслова после игры с «Динамо» (3:0).

– Почему решили выпустить на такую неожиданную позицию «восьмерки»? Где вы его видите?

– Хочу поздравить всех своих ребят. Не только Маслова, все провели отличный матч на уровне и при высокой интенсивности.

Что касается Паши, даже мой ассистент дважды подошел и спросил, действительно ли я хочу его выпустить на «восьмерку» в виде помощи Пруцеву. Я вижу, как Паша работает на тренировках. Его потенциал очень высокий. Он может играть на любой позиции, кроме вингера и нападающего.

– На каком языке вы давали ребятам установки? Вы общались с ними без переводчика.

– На английском. Они отлично его знают, по крайней мере они так говорят. Но мы все говорим на языке футбола, нам зачастую не нужен переводчик, – сказал главный тренер « ».