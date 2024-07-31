Станкович о 3:0 с «Динамо»: «Все в «Спартаке» провели отличный матч на уровне и при высокой интенсивности. У Маслова высокий потенциал, может играть на любой позиции, кроме вингера и форварда»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Павел Маслов Футбол

Деян Станкович высоко оценил навыки Павла Маслова после игры с «Динамо» (3:0).

– Почему решили выпустить Маслова на такую неожиданную позицию «восьмерки»? Где вы его видите?

– Хочу поздравить всех своих ребят. Не только Маслова, все провели отличный матч на уровне и при высокой интенсивности.

Что касается Паши, даже мой ассистент дважды подошел и спросил, действительно ли я хочу его выпустить на «восьмерку» в виде помощи Пруцеву. Я вижу, как Паша работает на тренировках. Его потенциал очень высокий. Он может играть на любой позиции, кроме вингера и нападающего.

– На каком языке вы давали ребятам установки? Вы общались с ними без переводчика.

– На английском. Они отлично его знают, по крайней мере они так говорят. Но мы все говорим на языке футбола, нам зачастую не нужен переводчик, – сказал главный тренер «Спартака».

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39 комментариев
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Ответ Peter Parker
То есть, вратарем все таки может выйти?
В Динамо точно бы лучше Лещука смотрелся бы)
+49
0
+49
Рассмотрел в Маслове Комбьяссо?)
+50
-2
+48
По крайней мере они так говорят ))))) а Маслов куда лучше выглядел чем Умяров.
+38
0
+38
То есть, вратарем все таки может выйти?
+26
-2
+24
Ответ Caniball
Деян, лучше не надо Маслова в центр поля.
Может наоборот заиграет? Уже лет 6 в защите закрепиться не может. Пусть пробуют
+13
0
+13
Станкович нашел запылившиеся конспекты Тедеско. Там было много про Маслова, а также что-то неразборчивое и заканчивающееся на «..ов может сыграть ближе к атаке»
+12
0
+12
Ответ Владислав Бондарчук
Рассмотрел в Маслове Комбьяссо?)
Камбьясслов
+11
0
+11
Деян, лучше не надо Маслова в центр поля.
+7
-4
+3
Ответ Владислав Бондарчук
Рассмотрел в Маслове Комбьяссо?)
Зидана.
+3
0
+3
Ответ Peter Parker
То есть, вратарем все таки может выйти?
Если Лещук может, то почему Паша нет?
+2
0
+2
Наконец появился тренер видящий потенциал Маслова, Умярова и других
+2
0
+2
Маслов теперь нап
+1
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+1
Ответ DjordanisGod
Где глебчик??? Спартак возрождается? Всплеск перед штилем? Как понять-то...
Обладатели кубка через 5 минут
+1
0
+1
Ответ olegsv77@mail.ru
Странно Черданцев сказал, что Станкович чуть ли не самый заслуженный из бывших игроков, а сейчас тренеров-легионеров в истории. Был, конечно, классный игрок, но Лаудруп и Зико - вообще настоящие суперзвёзды
Гуллит ещё)
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
То есть, вратарем все таки может выйти?
Можно не надо?
+1
0
+1
Хз, походу нападающим тоже может. Вроде второй гол, но оба вполне бодрые.
+1
0
+1
Ответ Бременер
Лучше уж в центр или ближе к чужим воротам памятуя как он лихо в свои забивать умеет.
Он как бы намекал, что умеет забивать срезая в свои) никто не понимал его намёков
+1
0
+1
Ответ Владислав Бондарчук
Рассмотрел в Маслове Комбьяссо?)
То ли Заммер, то ли Беккенбауэр, пока сложно определить.
+1
0
+1
При Тедеско смотрелся хорошо
+1
0
+1
Странно Черданцев сказал, что Станкович чуть ли не самый заслуженный из бывших игроков, а сейчас тренеров-легионеров в истории. Был, конечно, классный игрок, но Лаудруп и Зико - вообще настоящие суперзвёзды
+1
0
+1
Ответ Владислав Бондарчук
Рассмотрел в Маслове Комбьяссо?)
Масловьяссо!
0
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Бойтесь соперники Маслов идëт в нападение.
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Ответ Caniball
Деян, лучше не надо Маслова в центр поля.
Лучше уж в центр или ближе к чужим воротам памятуя как он лихо в свои забивать умеет.
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Станкович сам был то, защитником, то вингером, то центр хавам...поэтому может Пашке и подсказать)Рябчук должен как Финикс возродить, тренер играл на его позиции очень много...особенно при Моу
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Если он из Маслова сделает футболиста - это будет круче трофеев даже😁
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«У Маслова высокий потенциал, может играть на любой позиции…» в другой команде.
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Ответ Peter Parker
То есть, вратарем все таки может выйти?
ну от балды написал, или решил докопаться
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Ответ Peter Parker
То есть, вратарем все таки может выйти?
выйти может конечно.
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Ответ arspurs9
Если Лещук может, то почему Паша нет?
Справедливо)
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не нужно иллюзий по сегодняшней победе, нужно продолжать побеждать...
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