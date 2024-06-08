Бартон предстанет перед судом по делу о нападении на жену в 2021-м. Джоуи вменяют, что он разбил супруге нос до крови и оставил на лбу синяк «размером с мяч для гольфа»

Теги Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт алкоголь и спорт контент Футбол

Джоуи Бартон предстанет перед судом по обвинению в нападении на жену.

По версии следствия, в 2021 году бывший футболист «Манчестер Сити» в состоянии алкогольного опьянения схватил жену за горло и ударил по голове возле их дома на юго-западе Лондона, где они были с двумя другими парами.

Бартон отрицал обвинение в нападении после того, как был арестован полицией у себя дома. У жены Джоуи, как сообщается, остался синяк «размером с мяч для гольфа» на лбу и шла кровь из носа.

Изначально суд должен был состояться в 2022-м, но рассмотрение дела было отложено после того, как жена Бартона отказалась от обвинений. Женщина заявила, что получила травму случайно, когда друзья вмешались в спор между парой, выпившей «четыре или пять бутылок вина».

Однако после этого прокурор подал апелляцию на это решение, суд ее поддержал. И теперь Бартон вновь предстанет по обвинению в нападении.

Стоит отметить, что в 2019 году Бартон наносил телесные повреждения тренеру «Барнсли».

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15 комментариев
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Доигрался хрен на скрипке
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Его тут поддерживали, он ж говорит гадости про женщин.
Только ударил? Он своего брата убийцу оправдывал, для него это нормальное поведение.
+9
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Ответ SergButt
Доигрался хрен на скрипке
Всегда же был женоненавистником, постоянно писал, что все бабы- дуры и тд и тп..
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СОвсем отбитый чел
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+3
Она просто отразила один пенальти из тысячи
+2
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+2
Как можно было выйти замуж за такого психа…
+1
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Ответ Георгий Большаков
Сомневаюсь, что он так поступил без причины
У убийц и маньяков тоже всегда есть причины. И? всех оправдать и выпустить?
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Ты выёживался и ты довыёживался.
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Ответ SergButt
Доигрался хрен на скрипке
Доболтался*
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Ответ Георгий Большаков
Сомневаюсь, что он так поступил без причины
В любом случае, с женщинами надо помягче и понежнее общаться, ибо они могут принести мужчине столько кайфа и удовольствия - в 1 млн раз лучше плюсиков на спортсе, хехе
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Ответ Olajuvon
Как можно было выйти замуж за такого психа…
Скажи это половине Российских женщин :)
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Скажи это половине Российских женщин :)
Я бы убрал слово Российских, так по всему миру🤷🏻‍♂️
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