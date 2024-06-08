Бартон предстанет перед судом по делу о нападении на жену в 2021-м. Джоуи вменяют, что он разбил супруге нос до крови и оставил на лбу синяк «размером с мяч для гольфа»

Джоуи Бартон предстанет перед судом по обвинению в нападении на жену.

По версии следствия, в 2021 году бывший футболист « » в состоянии алкогольного опьянения схватил жену за горло и ударил по голове возле их дома на юго-западе Лондона, где они были с двумя другими парами.

Бартон отрицал обвинение в нападении после того, как был арестован полицией у себя дома. У жены Джоуи, как сообщается, остался синяк «размером с мяч для гольфа» на лбу и шла кровь из носа.

Изначально суд должен был состояться в 2022-м, но рассмотрение дела было отложено после того, как жена отказалась от обвинений. Женщина заявила, что получила травму случайно, когда друзья вмешались в спор между парой, выпившей «четыре или пять бутылок вина».

Однако после этого прокурор подал апелляцию на это решение, суд ее поддержал. И теперь Бартон вновь предстанет по обвинению в нападении.

Стоит отметить, что в 2019 году Бартон наносил телесные повреждения тренеру «Барнсли».