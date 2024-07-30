Глава «Локо» Нагорных сожалеет об уходе Глушенкова: «Зенит» выкупил контракт, такое бывает в футболе»
Юрий Нагорных сожалеет об уходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локомотива».
25-летний полузащитник перешел в петербургский клуб в это межсезонье. В первых трех матчах сезона Глушенков забил 5 голов.
«Почему ушел Глушенков? Потому что «Зенит» выкупил контракт, я уже об этом говорил много раз, такое бывает в футболе.
Большое сожаление? Для меня – да», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
6 миллионов в современном футболе — не деньги. В том числе, для более-менее обеспеченных российских клубов. И тем более, для Зенита 🤷♂️
зарплата 800к = отступные 6 млн.евро
зарплата 3 млн.евро = отступные 30 млн.евро
можно ли отступные 30, а зп пока 0,6? конечно, но зарплату вперед))
Ну или потом подписать новый контракт на улучшенных условиях для игрока.
К Максу абсолютно никаких претензии у меня нет.
Я прекрасно понимаю его переход.
Тем более в любви и верности не клялся , как многие сейчас делают.
Я просто не понимаю, как один агент нагибает весь клуб.
Очевидно, что Максим прибавил по зп при переходе в Локомотив. Но диктует свои условия исключительно агент.
Вы Игнашевичу с предложением нового контракта тянули до последнего. Он посмотрел на этот цирк и ушел в ЦСКА.
Годы идут а ничего не меняется.
а так бы психологически сильными сидели вместе бы с Сашкой Соболевым и придумывали интересные истории...
на привычно-десятом месте
И у меня претензии по этому трансферу исключительно к руководству Локомотива. А именно к Нагорных и Леонченко.
Только к ним.
Глушенкова я прекрасно понимаю, как и зенит. За копейки получить такой ценный актив с паспортом.
Такая-сякая, расстроила отца.
Смысл зарплата которую больше нигде платить не будут.
Вендел наверняка сейчас плачет и хочет уйти из Зенита. Но злые руководители Зенита не отпускают.
И мог и должен был диктовать свои условия.
Вот мы и вычислили реальную зарплату Венделя и Клаудиньо.