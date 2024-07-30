Глава «Локо» Нагорных сожалеет об уходе Глушенкова: «Зенит» выкупил контракт, такое бывает в футболе»

Юрий Нагорных сожалеет об уходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локомотива».

25-летний полузащитник перешел в петербургский клуб в это межсезонье. В первых трех матчах сезона Глушенков забил 5 голов.

«Почему ушел ? Потому что « » выкупил контракт, я уже об этом говорил много раз, такое бывает в футболе.

Большое сожаление? Для меня – да», – сказал председатель совета директоров « ».