Глава «Локо» Нагорных сожалеет об уходе Глушенкова: «Зенит» выкупил контракт, такое бывает в футболе»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных ТАСС Максим Глушенков Футбол

Юрий Нагорных сожалеет об уходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локомотива».

25-летний полузащитник перешел в петербургский клуб в это межсезонье. В первых трех матчах сезона Глушенков забил 5 голов.

«Почему ушел Глушенков? Потому что «Зенит» выкупил контракт, я уже об этом говорил много раз, такое бывает в футболе.

Большое сожаление? Для меня – да», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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84 комментария
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Такое бывает, если вовремя не переподписать контракт и не указать в нём кратно увеличенную сумму отступных.

6 миллионов в современном футболе — не деньги. В том числе, для более-менее обеспеченных российских клубов. И тем более, для Зенита 🤷‍♂️
+39
-3
+36
Ответ Элдор ШоуУродов
Такое бывает, если вовремя не переподписать контракт и не указать в нём кратно увеличенную сумму отступных. 6 миллионов в современном футболе — не деньги. В том числе, для более-менее обеспеченных российских клубов. И тем более, для Зенита 🤷‍♂️
С андреевскими все не так просто. Локо сам брал Глушенкова из КС значительно ниже рынка. Что мешало прописать КС тогда отступные больше? Вот так это и работает. Андреев заработал при переходе игрока(игроков) из Чертаново в КС, из КС в Локо, из Локо в Зенит.
+32
0
+32
Упускается одна деталь - в Зените есть Вендел, он по- бразильски эмоционален и несколько капризен, но по культуре паса и чтению игры в РПЛ ему нет равных. С Глушенковым у него чудесным образом быстро установилась какая-то телепатическая связь, понимают друг- друга на уровне фантастическом. Ни в Локо ни в любом другом клубе таких партнëров у Глушенкова быть не могло.
+20
-4
+16
Ответ Uriah Heep
Комментарий скрыт
А по факту спартак и локомотив скупают всех молодых, стоит только взглянуть сколько игроков Крыльев они купили и что с ними сейчас
+11
-2
+9
Ответ heathen
Что подмял то? Купить трех российских игроков за последние лет 5 это называется подмять, или это что-то другое?
Подмял - это купил Барриоса, Сантоса, Вендела и Клаудиньо, а не Педро Рошу, Гуса Тиля, Алекса Краля и Манфреда Угальде. За такие же деньги.
+9
-1
+8
Ответ Uriah Heep
К моему сожалению, в руководстве и офисах «Спартака», сменяя друг друга, присутствуют непонятные персонажи, о чем говорю не первый год. О том, что Глушенков - очень хороший футболист, впервые написал здесь 4 года назад в своей статье. Не увидеть этого и не найти ему место на поле мог или слепой, или просто далекий от игры человек. Ну а то, что футбольный и хоккейный Питер подмял очень многое под себя, также не увидит ити слепой, или далекий от футбола и хоккея человек, или просто упертый и одновременно беспринципный.
Что подмял то? Купить трех российских игроков за последние лет 5 это называется подмять, или это что-то другое?
+7
0
+7
Ответ Элдор ШоуУродов
Такое бывает, если вовремя не переподписать контракт и не указать в нём кратно увеличенную сумму отступных. 6 миллионов в современном футболе — не деньги. В том числе, для более-менее обеспеченных российских клубов. И тем более, для Зенита 🤷‍♂️
нет проблем

зарплата 800к = отступные 6 млн.евро
зарплата 3 млн.евро = отступные 30 млн.евро

можно ли отступные 30, а зп пока 0,6? конечно, но зарплату вперед))
+8
-3
+5
Ответ Uriah Heep
К моему сожалению, в руководстве и офисах «Спартака», сменяя друг друга, присутствуют непонятные персонажи, о чем говорю не первый год. О том, что Глушенков - очень хороший футболист, впервые написал здесь 4 года назад в своей статье. Не увидеть этого и не найти ему место на поле мог или слепой, или просто далекий от игры человек. Ну а то, что футбольный и хоккейный Питер подмял очень многое под себя, также не увидит ити слепой, или далекий от футбола и хоккея человек, или просто упертый и одновременно беспринципный.
прикольно, 4 года недалекие слепые люди из Спартака не могли найти места Глушенкову, а оказывается, все Питер подмял...
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
Его вроде бы в Барселону сватали
бери выше, в сам спартак сватали
+4
0
+4
Просто когда подписываешь ценный актив нужно в контракте прописывать хорошую сумму отступных, чтобы не жалеть потом
+5
-1
+4
Ответ Uriah Heep
Комментарий скрыт
А когда Спартак увел у Крыльев Соболева это #другое ?
+4
-1
+3
Так изначально надо было прописывать больше отступные для рпл.
Ну или потом подписать новый контракт на улучшенных условиях для игрока.
К Максу абсолютно никаких претензии у меня нет.
Я прекрасно понимаю его переход.
Тем более в любви и верности не клялся , как многие сейчас делают.
+3
0
+3
Так бывает, когда на должностях работают некомпетентные люди, либо имеющие свой интерес на переходах.
Я просто не понимаю, как один агент нагибает весь клуб.
Очевидно, что Максим прибавил по зп при переходе в Локомотив. Но диктует свои условия исключительно агент.
+4
-1
+3
Ответ Всё знаю
15 Лямов для рпл и 5-8 Лямов для Европы. Рабочий вариант. Повторюсь , Глушенков изначально получил прибавку к зарплате при переходе. Андреев получил 60 миллионов рублей агентских. За просто так )
В Локо идиоты в руководстве были задолго до ситуации Глушенкова и Нагорных.

Вы Игнашевичу с предложением нового контракта тянули до последнего. Он посмотрел на этот цирк и ушел в ЦСКА.

Годы идут а ничего не меняется.
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Спартак он не потянул и это факт,слишком большой клуб для него,не выдержал психологически.
согласен, слабак, надломился аж на лучшего распасовщика прошлого чемпионата, и лучшего бомбардира нынешнего... ((
а так бы психологически сильными сидели вместе бы с Сашкой Соболевым и придумывали интересные истории...
на привычно-десятом месте
+3
-1
+2
Ответ Всё знаю
При этом Локомотив заплатил хорошие агентские . И мог и должен был диктовать свои условия.
А зачем стороне игрока это? В одностороннем порядке клуб отступные увеличить не может. Только переговоры. А в таком случае улучшение личных условий, бонусы, зарплата, итд. Клуб не может диктовать свои условия. И даже в случае улучшенного предложения от клуба, сторона игрока может отказать, а игрок отрабатывать честно свой контракт. По игре в Локо претензий к Максу ведь никаких нет.
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Я вот болею за Локомотив.
И у меня претензии по этому трансферу исключительно к руководству Локомотива. А именно к Нагорных и Леонченко.
Только к ним.
Глушенкова я прекрасно понимаю, как и зенит. За копейки получить такой ценный актив с паспортом.
+3
-1
+2
Зенит выкупил контракт, но еще было желание самого Глушенкова уйти от паровозов. Про это, конечно, он не скажет
+4
-2
+2
Такая-сякая, сбежала из дворца.
Такая-сякая, расстроила отца.
+7
-5
+2
Ответ Злодей Спб
Этот ценный актив может отказаться "подписываться" с клубом, если клуб будет прописывать в контракте слишком высокую сумму отступных. Потому как "ценный актив" рассматривает клуб, как промежуточный. Смысла нет лезть в кабалу из которой не выбраться.
« Смысла нет лезть в кабалу из которой не выбраться.»

Смысл зарплата которую больше нигде платить не будут.

Вендел наверняка сейчас плачет и хочет уйти из Зенита. Но злые руководители Зенита не отпускают.
+1
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Ответ Spartakus1984
Спартак он не потянул и это факт,слишком большой клуб для него,не выдержал психологически.
смешной ты) дай бог тебе умом не двинуться))
+2
-1
+1
Ответ Злодей Спб
Глушенков бы просто не пришел в Локомотив, если бы в контракте не был прописан этот пункт о сумме выкупа. Это было условие агента и игрока. Локо изначально рассматривался исключительно как промежуточный вариант, на пути в Зенит или Европу. Поэтому железнодорожникам надо радоваться, что такой игрок, в принципе, у них поиграл.
И сожалеть что не уехал в Европу
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Ответ Uriah Heep
К моему сожалению, в руководстве и офисах «Спартака», сменяя друг друга, присутствуют непонятные персонажи, о чем говорю не первый год. О том, что Глушенков - очень хороший футболист, впервые написал здесь 4 года назад в своей статье. Не увидеть этого и не найти ему место на поле мог или слепой, или просто далекий от игры человек. Ну а то, что футбольный и хоккейный Питер подмял очень многое под себя, также не увидит ити слепой, или далекий от футбола и хоккея человек, или просто упертый и одновременно беспринципный.
Ну остаётся только стоя аплодировать, разглядели талант, попали в 10-ку. Глущенков на моей памяти не провел ни одного матча полностью. Он проигрывал конкуренцию, Мельгарехо, Промесу и выходил на замену ничего толком не демонстрируя от слова совсем. Даже Ломовицкий выглядел более перспективным, потом пришёл Ларсон и отыграл шикарный сезон, куда там надо было засунуть Глущенкова с его невнятной игрой? Отдали в аренду, посмотрели сделали вывод, что он не нужен, в этой ситуации был единственный специалист который разглядел в нём талант Осинькин, ну да и Вы конечно, извините, что забыл.
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Ответ Любитель шоколада
« И у меня претензии по этому трансферу исключительно к руководству Локомотива» А в чем претензия ? Контракт с отступными выше 6 миллионов Глушенков отказался бы подписывать. Локо это не Барса, руки игроку не может выкручивать.
Глушенков отказался или агент?)
+1
0
+1
Ответ Uriah Heep
Комментарий скрыт
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&oq=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHtIBCTE2OTE4ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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+1
Ответ Фут.Боль
С андреевскими все не так просто. Локо сам брал Глушенкова из КС значительно ниже рынка. Что мешало прописать КС тогда отступные больше? Вот так это и работает. Андреев заработал при переходе игрока(игроков) из Чертаново в КС, из КС в Локо, из Локо в Зенит.
При этом Локомотив заплатил хорошие агентские .
И мог и должен был диктовать свои условия.
+2
-1
+1
Ответ SMART789
нет проблем зарплата 800к = отступные 6 млн.евро зарплата 3 млн.евро = отступные 30 млн.евро можно ли отступные 30, а зп пока 0,6? конечно, но зарплату вперед))
« зарплата 3 млн.евро = отступные 30 млн.евро»

Вот мы и вычислили реальную зарплату Венделя и Клаудиньо.
+4
-3
+1
Ответ Uriah Heep
К моему сожалению, в руководстве и офисах «Спартака», сменяя друг друга, присутствуют непонятные персонажи, о чем говорю не первый год. О том, что Глушенков - очень хороший футболист, впервые написал здесь 4 года назад в своей статье. Не увидеть этого и не найти ему место на поле мог или слепой, или просто далекий от игры человек. Ну а то, что футбольный и хоккейный Питер подмял очень многое под себя, также не увидит ити слепой, или далекий от футбола и хоккея человек, или просто упертый и одновременно беспринципный.
Вы бы статейку написали, правду-матку, что конкретно Зенит поднял под себя, писатель вы наш. А то действительно, как посмел региональный клуб сковырнуть с пьедестала и разогнать столичный междусобойчик в РПЛ. Беспринципный поступок и только слепые этого не видят. Потеря-потерь - кокаиново-бромантановый рай резко потускнел, кругом одни заговоры. Не?
+2
-1
+1
Ответ vendigo
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&oq=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHtIBCTE2OTE4ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
😆 тонко! ;-)))
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Ответ Любитель шоколада
В Спартаке у Глушенкова не было никого сравнимого с Венделом. Если бы Вендел играл за Спартак с ним и Соболев бы расцвел.
Ересь какая-то, причём тут Вендел? Завтра Вендел уйдет и хана зениту и Глущенкову?:))) Просто Глущенков из тех спортсменов талант которых развивался годами, по факту у него только один сильный сезон - прошлый и это не является показателем стабильности, только время покажет сможет ли он держать планку на уровне. Вендел:))) его срочно нужно в Арсенал, а то мучаются там без него никак ничего не получается в АПЛ:)))
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