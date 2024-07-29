Андрей Аршавин: «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе не был бы на вершине. Многие хотят в «Зенит». Глушенков – самый яркий из россиян, кого удалось приобрести»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Максим Глушенков Футбол

Андрей Аршавин положительно оценил игру Максима Глушенкова в «Зените».

25-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в петербургский клуб в это межсезонье. В первых трех матчах сезона Глушенков забил 5 голов.

– Глушенков – лучший трансфер клуба за последние годы?

– Лучший или не лучший, но «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе он бы не был на вершине. Просто многие футболисты хотят в «Зенит». Может быть, это самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести.

– Максим не вызывался в сборную, несмотря на топовый сезон в «Локомотиве». Сейчас вопрос должен закрыться?

– В сборную его вызывали, но у него были то травма, то другая причина. Сейчас с такой игрой, думаю, он будет вызываться, и, скорее всего, в первых 11 игроках, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин.

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51 комментарий
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Андрей Сергеевич как всегда роняет базу
+17
-5
+12
Ответ Клирик
Тогда я. Петербуржский клуб, согласно данным Transfermarkt, лидирует и по итогам десятилетия: на 131 игрока он потратил € 448,05 млн, а заработал на продаже стольких же футболистов всего € 237,40 млн – отсюда и крупный убыток в € 210,65 млн. Самым убыточным для сине-бело-голубых стал сезон-2012/2013 (€ -87,01 млн), а прибыльным – сезон-2016/2017, благодаря продаже Халка (€ +78,1 млн). На втором месте с большим отрывом идёт «Спартак» с потраченными на 156 игроков € 248,5 млн. Наибольший убыток клуб понёс в сезоне-2012/2013 (€ -26,6 млн), а самым прибыльным стал сезон-2018/2019 – москвичи остались в плюсе на € 4,15 млн за счёт продажи Квинси Промеса в «Севилью». Это за десять лет. А за последние три Зенит в три раза впереди.
А теперь фокус-покус:
За 10 лет в еврокубках
Зенит 256 млн
Спартак 56
Меньше чем даже Краснодар)))
+14
-2
+12
Ответ Новый тренер ФК Спартак
мальчик хочет в зенит
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
+9
0
+9
Ответ Алешка Терминатор
Многие россияне осенью хотят потужно выйграть Мальмё и позорно уступить Брюгге, добавил Аршавин
Потужно))) 4-0. Иногда счет вообще на тоненького 7-1...
+9
-1
+8
Ответ Клирик
Цифры можно? Результаты я знаю, цифры трат.
У Спартака -63,200 млн, у Зенита - 39.500 млн. Данные с трансфермаркета.
+12
-4
+8
Ответ sumskoy
Своими приобретениями Зенит ломает российский футбольный рынок, подстёгивая и без того высокие цены трансферов.
Спартак Голландский ломает Угальде 8 млн, а заплатили 15)
+7
0
+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Скорее будет наоборот. Агенты, при переходе в средний клуб типо Локомотива или Спартака будут требовать прописывать умеренные отступные для Европы и Зенита - потому, что это конечная цель для футболиста.

Иначе какой смысл талантливому футболисту подписывать кабальный контракт с середняками, которые, по сути, являются лишь транзитной станцией к заветной цели?
+8
-1
+7
Ответ Проблемы Аршавина
За последние 3 года Спартак потратил больше, чем Зенит. Где результат?
Цифры можно?
Результаты я знаю, цифры трат.
+9
-3
+6
Ответ Клирик
Дело в том что Зенит делал все трансферы, которые вообще возможно, а среди них, да, есть хорошие. Это не за 500 тыщ купить кого-то в ближней республике и чтоб это заиграло ещё. Клубы с ограниченными возможностями должны это делать точечно. А потом Гурцкие и прочие рассуждают кто из их игроков крут будет через пять лет.
За последние 3 года Спартак потратил больше, чем Зенит. Где результат?
+18
-13
+5
Ответ Проблемы Аршавина
У Спартака -63,200 млн, у Зенита - 39.500 млн. Данные с трансфермаркета.
Ну мы продаем, Малком за 60, а откуда они берут 50+ за год, у них же бюджет на уровне Оренбурга)))
+5
0
+5
Ответ Kerghoodoo
Нет. К Зениту у меня смешанное чувство, что-то между презрением и омерзением
Это зависть.
+6
-2
+4
Ответ Клирик
Дело в том что Зенит делал все трансферы, которые вообще возможно, а среди них, да, есть хорошие. Это не за 500 тыщ купить кого-то в ближней республике и чтоб это заиграло ещё. Клубы с ограниченными возможностями должны это делать точечно. А потом Гурцкие и прочие рассуждают кто из их игроков крут будет через пять лет.
Откровенно неудачные назови тогда ,хотя бы типа Педро Роши.
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Многие россияне осенью хотят потужно выйграть Мальмё и позорно уступить Брюгге, добавил Аршавин
а многие не хотят пройиграть потужно Тамбову, а как всегда придется
+5
-2
+3
Ответ Miller83
Комментарий скрыт
не пиши
+3
0
+3
Ответ Клирик
Тогда я. Петербуржский клуб, согласно данным Transfermarkt, лидирует и по итогам десятилетия: на 131 игрока он потратил € 448,05 млн, а заработал на продаже стольких же футболистов всего € 237,40 млн – отсюда и крупный убыток в € 210,65 млн. Самым убыточным для сине-бело-голубых стал сезон-2012/2013 (€ -87,01 млн), а прибыльным – сезон-2016/2017, благодаря продаже Халка (€ +78,1 млн). На втором месте с большим отрывом идёт «Спартак» с потраченными на 156 игроков € 248,5 млн. Наибольший убыток клуб понёс в сезоне-2012/2013 (€ -26,6 млн), а самым прибыльным стал сезон-2018/2019 – москвичи остались в плюсе на € 4,15 млн за счёт продажи Квинси Промеса в «Севилью». Это за десять лет. А за последние три Зенит в три раза впереди.
У Спартака разница на 23 млн. хуже, если брать последние 3 года.
+4
-1
+3
Ответ Клирик
Цифры можно? Результаты я знаю, цифры трат.
37+1,25+14+2=54,25 млн евро за календарный год. Мало?
+6
-3
+3
Ответ Log in
Фокус покус в том, что все равно минус)
256-210=46
Плюсом чемпионства, кубок и т.д.
Да ЦСКА например, еще в большем плюсе.
Мы только от отстранения за пару лет потеряли 85-100 млн, без учета старта этого сезона(((
+3
-1
+2
Ответ Ильдар М
У Зенита есть волшебный кошелек, в котором всегда ровно столько денег, сколько нужно) Поэтому и трансферы хорошие делает, да. Игроки, мечтающие о европейских топ-лигах, легко расстаются со своей мечтой, ради приобщения к такому источнику)
И это прекрасно.
+3
-1
+2
Ответ sumskoy
Своими приобретениями Зенит ломает российский футбольный рынок, подстёгивая и без того высокие цены трансферов.
Конкретные примеры?
+2
0
+2
Ответ Клирик
Цифры можно? Результаты я знаю, цифры трат.
У него в методичку они не заложены, будет с потолка кидать.
+7
-5
+2
Ответ Алешка Терминатор
Многие россияне осенью хотят потужно выйграть Мальмё и позорно уступить Брюгге, добавил Аршавин
алйоша, у тебя будка в размер аватарки не помещается. Сел бы ты лучше на диету, чем ахинею писать изо дня в день...
+2
0
+2
Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
Завидно, часовщик?
+4
-3
+1
Ответ Ильдар М
У Зенита есть волшебный кошелек, в котором всегда ровно столько денег, сколько нужно) Поэтому и трансферы хорошие делает, да. Игроки, мечтающие о европейских топ-лигах, легко расстаются со своей мечтой, ради приобщения к такому источнику)
А у Локомотива есть тупое руководство, которое решило сделать на один московский клуб в РПЛ меньше.
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Ответ Алешка Терминатор
Сынок, у вас там с болот газики, а сейчас вот ещё с тебя пошли выделяться газики. Смотри не подзорвись.
Это ты вторым или третьим подбородком писал?
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Ответ Доктор Верховцев
А у Локомотива есть тупое руководство, которое решило сделать на один московский клуб в РПЛ меньше.
Руководство Локо живет по средствам и текущей ситуации. А не увеличивает траты на команду когда основной спонсор получает рекордные убытки.
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мальчик хочет в зенит
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0
Ответ Злодей Спб
Скорее будет наоборот. Агенты, при переходе в средний клуб типо Локомотива или Спартака будут требовать прописывать умеренные отступные для Европы и Зенита - потому, что это конечная цель для футболиста. Иначе какой смысл талантливому футболисту подписывать кабальный контракт с середняками, которые, по сути, являются лишь транзитной станцией к заветной цели?
« какой смысл талантливому футболисту подписывать кабальный контракт с середняками, которые, по сути, являются лишь транзитной станцией к заветной цели?»

Ну пусть играют в регионах за зарплаты в 5 раз меньше чем им в Москве предлагают. Или агентов меняют.

У Соболева зарплата в 5 раз увеличилась после перехода из Крыльев в Спартак.
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Ответ Клирик
Тогда я. Петербуржский клуб, согласно данным Transfermarkt, лидирует и по итогам десятилетия: на 131 игрока он потратил € 448,05 млн, а заработал на продаже стольких же футболистов всего € 237,40 млн – отсюда и крупный убыток в € 210,65 млн. Самым убыточным для сине-бело-голубых стал сезон-2012/2013 (€ -87,01 млн), а прибыльным – сезон-2016/2017, благодаря продаже Халка (€ +78,1 млн). На втором месте с большим отрывом идёт «Спартак» с потраченными на 156 игроков € 248,5 млн. Наибольший убыток клуб понёс в сезоне-2012/2013 (€ -26,6 млн), а самым прибыльным стал сезон-2018/2019 – москвичи остались в плюсе на € 4,15 млн за счёт продажи Квинси Промеса в «Севилью». Это за десять лет. А за последние три Зенит в три раза впереди.
Про зенит рассказали, ок. А какая у Спартака разница между покупкой и продажей?
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Ответ Russ Ivan
Многие хотят не в Зенит, а туда, где больше насыпят. Если сейчас у нас создадут команду на Чукотке и она будет всех заваливать по шею баблом, эти многие срочно захотят в Анадырь...
Я помню, как все хотели в Анжи, но там на частные деньги. А здесь уменьшили бюджет в Локо, и на эту сумму купили у них Глушенкова. Вот так кабинетным чемпионом и становятся.
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