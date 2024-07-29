Андрей Аршавин: «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе не был бы на вершине. Многие хотят в «Зенит». Глушенков – самый яркий из россиян, кого удалось приобрести»
Андрей Аршавин положительно оценил игру Максима Глушенкова в «Зените».
25-летний полузащитник перешел из «Локомотива» в петербургский клуб в это межсезонье. В первых трех матчах сезона Глушенков забил 5 голов.
– Глушенков – лучший трансфер клуба за последние годы?
– Лучший или не лучший, но «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе он бы не был на вершине. Просто многие футболисты хотят в «Зенит». Может быть, это самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести.
– Максим не вызывался в сборную, несмотря на топовый сезон в «Локомотиве». Сейчас вопрос должен закрыться?
– В сборную его вызывали, но у него были то травма, то другая причина. Сейчас с такой игрой, думаю, он будет вызываться, и, скорее всего, в первых 11 игроках, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин.
За 10 лет в еврокубках
Зенит 256 млн
Спартак 56
Меньше чем даже Краснодар)))
Иначе какой смысл талантливому футболисту подписывать кабальный контракт с середняками, которые, по сути, являются лишь транзитной станцией к заветной цели?
Результаты я знаю, цифры трат.
Плюсом чемпионства, кубок и т.д.
Да ЦСКА например, еще в большем плюсе.
Мы только от отстранения за пару лет потеряли 85-100 млн, без учета старта этого сезона(((
Ну пусть играют в регионах за зарплаты в 5 раз меньше чем им в Москве предлагают. Или агентов меняют.
У Соболева зарплата в 5 раз увеличилась после перехода из Крыльев в Спартак.