Андрей Аршавин: «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе не был бы на вершине. Многие хотят в «Зенит». Глушенков – самый яркий из россиян, кого удалось приобрести»

Андрей Аршавин положительно оценил игру Максима Глушенкова в «Зените».

25-летний полузащитник перешел из « » в петербургский клуб в это межсезонье. В первых трех матчах сезона забил 5 голов.

– Глушенков – лучший трансфер клуба за последние годы?

– Лучший или не лучший, но «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе он бы не был на вершине. Просто многие футболисты хотят в «Зенит». Может быть, это самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести.

– Максим не вызывался в сборную, несмотря на топовый сезон в «Локомотиве». Сейчас вопрос должен закрыться?

– В сборную его вызывали, но у него были то травма, то другая причина. Сейчас с такой игрой, думаю, он будет вызываться, и, скорее всего, в первых 11 игроках, – сказал бывший полузащитник « » .