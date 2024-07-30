Дивеев про МЛС: «Далека от топ-5 лиг, лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? За 3 копейки не поехал бы, падать по деньгам со 100 тысяч до трех условно – никто не захочет»
Игорь Дивеев заявил, что лучше играть в ЦСКА, чем переходить в МЛС.
– Огласишь список стран, интересных тебе в профессиональном плане?
– Англия, Италия, Франция.
– Если бы позвали, как Миранчука, в Штаты, поехал бы?
– Не буду говорить ни нет, ни да. Но вряд ли.
– Чисто из-за уровня лиги?
– В том числе. Все-таки МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть.
– Не тянет открыть для себя совершенно иную культуру?
– Это можно и в отпуске сделать.
– Ты был в США?
– Нет, но хотелось бы съездить, посмотреть. Смотрю разные видео про Штаты в YouTube. Костя Кучаев зимой ездил туда, рассказывал про разные штаты.
– А в условный «Гавр» по примеру Кузяева пошел бы?
– Интересный вопрос. Я бы подумал, посоветовался бы с агентом, родителями, женой.
– Насколько для тебя важен финансовый аспект?
– Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трех. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать – они ведь тоже оценивают тебя как игрока, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.
Не плохо для игрока уровня физкультурника
Понятно,что в пендосии цена его три 36 тысяч евро в год