Дивеев про МЛС: «Далека от топ-5 лиг, лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? За 3 копейки не поехал бы, падать по деньгам со 100 тысяч до трех условно – никто не захочет»

Игорь Дивеев заявил, что лучше играть в ЦСКА, чем переходить в МЛС.

– Огласишь список стран, интересных тебе в профессиональном плане?

– Англия, Италия, Франция.

– Если бы позвали, как , в Штаты, поехал бы?

– Не буду говорить ни нет, ни да. Но вряд ли.

– Чисто из-за уровня лиги?

– В том числе. Все-таки далека от топ-5 лиг. Лучше в играть.

– Не тянет открыть для себя совершенно иную культуру?

– Это можно и в отпуске сделать.

– Ты был в США?

– Нет, но хотелось бы съездить, посмотреть. Смотрю разные видео про Штаты в YouTube. Костя Кучаев зимой ездил туда, рассказывал про разные штаты.

– А в условный «Гавр» по примеру Кузяева пошел бы?

– Интересный вопрос. Я бы подумал, посоветовался бы с агентом, родителями, женой.

– Насколько для тебя важен финансовый аспект?

– Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трех. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать – они ведь тоже оценивают тебя как игрока, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.