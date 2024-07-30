Дивеев про МЛС: «Далека от топ-5 лиг, лучше в ЦСКА играть. «Гавр»? За 3 копейки не поехал бы, падать по деньгам со 100 тысяч до трех условно – никто не захочет»

Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Константин Кучаев Игорь Дивеев Атланта Юнайтед Чемпионат.com деньги Футбол

Игорь Дивеев заявил, что лучше играть в ЦСКА, чем переходить в МЛС.

– Огласишь список стран, интересных тебе в профессиональном плане?

– Англия, Италия, Франция.

– Если бы позвали, как Миранчука, в Штаты, поехал бы?

– Не буду говорить ни нет, ни да. Но вряд ли.

– Чисто из-за уровня лиги?

– В том числе. Все-таки МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть.

– Не тянет открыть для себя совершенно иную культуру?

– Это можно и в отпуске сделать.

– Ты был в США?

– Нет, но хотелось бы съездить, посмотреть. Смотрю разные видео про Штаты в YouTube. Костя Кучаев зимой ездил туда, рассказывал про разные штаты.

– А в условный «Гавр» по примеру Кузяева пошел бы?

– Интересный вопрос. Я бы подумал, посоветовался бы с агентом, родителями, женой.

– Насколько для тебя важен финансовый аспект?

– Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трех. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать – они ведь тоже оценивают тебя как игрока, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

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29 комментариев
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А Лукаку не показал ничего особенного!
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Дивеев сверхразум какой-то
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Ответ Артур Артур
Дивеев сверхразум какой-то
А что, он что-то ужасное сказал? Местные моралисты просто не понимают элементарных вещей. У Дивеева вполне адекватные мысли для наемного работника, который имеет цель извлечения наибольшей прибыли с наименьшими усилиями
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Последнее предложение лучшее завершение мыслительной пытки Дивеева.
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Игорёк, а Лудогорец и Вольфсберг сильно близки к топ-5 ? Сомневаюсь что например Коламбус Крю в очной встрече продует ЦСКА. Дивеев - это говорящее дерево. То Лукаку у него "ни о чём", при этом от нашего героя как от стоячего убегал, теперь уровень МЛС не тот. Гонора у персонажа явно больше чем серого вещества.
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Как он может вообще оценивать уровень лиг, если только по поликлиникам сидит
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Ответ Зелёный гопник
Тебя никто и не позовет в МЛС, размечтался )
Дивеев был бы топом в МЛС, не надо тут)
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Зарплата у него 1.2 мл евро ,после вычета всех налогов получается лям евро.
Не плохо для игрока уровня физкультурника
Понятно,что в пендосии цена его три 36 тысяч евро в год
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Тебя туда никто и не позовёт
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Этот будет до последней копейки выжимать из РПЛ. Впрочем за бугром никому и не сдался.
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Ответ Артур Артур
Дивеев сверхразум какой-то
А что, в футбольном плане, по твоему любая лига в мире сильнее РПЛ? МЛС явно слабее по уровню, но если это сказал футболист, значит это надо подвергать сомнению?
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Ну тут он полностью прав. Все матчи МЛС, что я видел - натуральный колхоз и позорище. РПЛ сильнее раза в два.
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У Кузяева в Гавре зарплата 80 тыс. евро в месяц, падение по деньгам по сравнению с Зенитом есть, но уж точно не такое катастрофическое
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Мне вот давно интересно как они умудряются заокеанскую лигу напрямую сравнивать с европейскими топ-5 и зачем?
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кому ты нужен вообще, чудо
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Лимитчик
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Тебя никто и не позовет в МЛС, размечтался )
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Парапапппам всё!
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Бред.
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Почему никто не захочет падать в деньгах со 100 тысяч до трех??? В профессиональном спорте есть примеры, когда спортсмен по собственному желанию переходил из более крутой лиги в менее крутую еще и со снижением зп примерно в 6 раз. Правда этот пример из хоккея. Но если перевести эту ситуацию на футбол это как если бы Дивеев захотел перейти из ЦСКА в КАМАЗ Набережные Челны со снижением зп с условно 1млн$ до 170тыс$, а все вокруг - ну молодец, правильно, город красивый
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Легко так рассуждать, зная, что никто и не позовёт.
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Никчёмный паспортист
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глубокая аналитика
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Вполне по делу сказал, ехать в США это точно не повышение в классе , плюс условный 1 млн баксов в России это намного солиднее деньги чем 1 млн баксов в штатах, играть в аутсайдере топ лиги, даже пускай на ту же зп, тоже не назвать повышением в классе , а с учетом , что еще и придется вылезти из зоны комфорта, сто раз подумаешь, а стоит ли
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Ответ Adanilove1991
А что, в футбольном плане, по твоему любая лига в мире сильнее РПЛ? МЛС явно слабее по уровню, но если это сказал футболист, значит это надо подвергать сомнению?
суарес, месси, бускетс, альба лигой промахнулись. Они, конечно, уже не та грозная сила, но раскатают любую команду рпл. Чтобы утверждать какая лига сильнее, нужны матчи команд этих лиг
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А большого ты и не стоишь
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