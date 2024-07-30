Дивеев о шансах ЦСКА на титул: «Точно будем бороться за чемпионство в этом году. Надоело быть третьими-пятыми-шестыми, хватит»

Игорь Дивеев считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.

Прошлый сезон московский клуб завершил на 6-м месте в чемпионате России, набрав 48 очков в 30 матчах.

– Вопрос в лоб: готов ли этот ЦСКА бороться за чемпионство?

– Думаю, да.

– На чем эта уверенность основывается?

– Я уже пять лет в ЦСКА. Ванька [ ] – примерно столько же. Жемалетдинов пришел. Мы уже набрались опыта, можем подсказать молодым. И видим, как они сейчас прогрессируют.

Желание у ребят очень большое. Я уверен, что будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы свое дело выполним на поле.

– Ты в свои 24 уже чувствуешь себя одним из самых опытных армейцев?

– Сейчас, наверное, да – как в плане игры, так и в плане настроя на матчи. Надоело быть третьими-пятыми-шестыми. Хватит. Уже хочется быть первыми-вторыми. Цепляться за все игры и каждое очко вне зависимости от того, с кем играешь – с « », « » или « ».

Надо на каждый матч настраиваться, выходить и выигрывать. На тот же « » настрой у игроков был запредельный. Причем не только у русских, но и у иностранцев тоже.

По их глазам было видно, что сейчас выйдут на поле и покажут все, на что способны. Поэтому я и говорю, что в этом году мы точно будем бороться за чемпионство, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.