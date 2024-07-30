Дивеев о шансах ЦСКА на титул: «Точно будем бороться за чемпионство в этом году. Надоело быть третьими-пятыми-шестыми, хватит»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Рифат Жемалетдинов Марко Николич Игорь Дивеев Иван Обляков Чемпионат.com Акрон Футбол

Игорь Дивеев считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.

Прошлый сезон московский клуб завершил на 6-м месте в чемпионате России, набрав 48 очков в 30 матчах. 

– Вопрос в лоб: готов ли этот ЦСКА бороться за чемпионство?

– Думаю, да.

– На чем эта уверенность основывается?

– Я уже пять лет в ЦСКА. Ванька [Обляков] – примерно столько же. Жемалетдинов пришел. Мы уже набрались опыта, можем подсказать молодым. И видим, как они сейчас прогрессируют.

Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы свое дело выполним на поле.

– Ты в свои 24 уже чувствуешь себя одним из самых опытных армейцев?

– Сейчас, наверное, да – как в плане игры, так и в плане настроя на матчи. Надоело быть третьими-пятыми-шестыми. Хватит. Уже хочется быть первыми-вторыми. Цепляться за все игры и каждое очко вне зависимости от того, с кем играешь – с «Акроном», «Спартаком» или «Зенитом».

Надо на каждый матч настраиваться, выходить и выигрывать. На тот же «Ростов» настрой у игроков был запредельный. Причем не только у русских, но и у иностранцев тоже.

По их глазам было видно, что сейчас выйдут на поле и покажут все, на что способны. Поэтому я и говорю, что в этом году мы точно будем бороться за чемпионство, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.

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17 комментариев
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Точно,но это не точно.
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Прошло только 2 тура, а уже половина клубов грезит о чемпионстве
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Ответ Максим Столбов
Прошло только 2 тура, а уже половина клубов грезит о чемпионстве
Ещё целый тур впереди. Дурной пример заразителен🤓
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За чемпионство? Ну ты загнул...
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Зачем эта шляпа на ветке Спартака?
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Воронежский Факел имеет такие же шансы как и ЦСКА
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Ответ Konstantin Zorin
Всем на пользу, когда несколько команд претендует на чемпионство. Ну, кроме особо одарённых с 60-й параллели.
Одаренные, это команда ЦК КПСС и Лукойла.
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Мечты, мечты...
Но хотелось бы !
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Надоело быть третьими? Тогда ЦСКА готов стать первыми – по самоуверенности!
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Как бы вам шестыми снизу не стать
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Тяжко вам будет с такой атакой
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Хороший настрой, вопрос, смогут ли
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Свежо придание, да верится с трудом!
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Ответ Круглый С
Зачем эта шляпа на ветке Спартака?
Шляпная конкуренция.
А Зенит чемпион.
:)))
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Ответ Гаврила Подгоренский
Воронежский Факел имеет такие же шансы как и ЦСКА
В том сезоне Факел хорошо использовал свои шансы с Зенитом))
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