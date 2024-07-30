Мостовой о Миранчуке в МЛС: «Алексей поехал за деньгами и правильно сделал – пусть заработает. В Европе он не получил бы такой контракт, вероятно»

Александр Мостовой оценил переход Алексея Миранчука в МЛС.

Российский полузащитник перешел в « » из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года с возможностью продления.

– Правильное ли это решение?

– Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого, как было раньше, уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе.

Давайте скажем честно – в США у будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас.

Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе, – сказал бывший игрок сборной России.

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