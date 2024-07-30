Мостовой о Миранчуке в МЛС: «Алексей поехал за деньгами и правильно сделал – пусть заработает. В Европе он не получил бы такой контракт, вероятно»
Александр Мостовой оценил переход Алексея Миранчука в МЛС.
Российский полузащитник перешел в «Атланту» из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года с возможностью продления.
– Правильное ли это решение?
– Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого, как было раньше, уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе.
Давайте скажем честно – в США у Миранчука будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас.
Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе, – сказал бывший игрок сборной России.
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Но я уверен, что будет феерить в МЛС, он туда едет на пике, а не на пенсии. Плюс ему надо еще брата пристроить, так что будет играть за двоих)
В Саудовскую Аравию попробуй