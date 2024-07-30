Мостовой о Миранчуке в МЛС: «Алексей поехал за деньгами и правильно сделал – пусть заработает. В Европе он не получил бы такой контракт, вероятно»

Теги МЛС премьер-лига Россия Александр Мостовой Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

Александр Мостовой оценил переход Алексея Миранчука в МЛС.

Российский полузащитник перешел в «Атланту» из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года с возможностью продления.

– Правильное ли это решение?

– Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого, как было раньше, уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе.

Давайте скажем честно – в США у Миранчука будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас.

Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе, – сказал бывший игрок сборной России.

Что нужно знать о Миранчуке в «Атланте»: рекордный трансфер МЛС, большая зарплата, принципиальные матчи с Месси

19 комментариев
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Мост когда не токсичный такой крутой мужик вообще-то, легенда Ла Лиги✊🏼
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Ответ Rustem Shaykhutdinov
Мостовой и никого не обосрал, ничего себе.
Ну Миранчук все таки чеканить умеет, походка футбольная, на высшем уровне играл и царем не называли
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Мостовой и никого не обосрал, ничего себе.
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Миранчук в МЛС хорошие деньги получит. А Кокорин с Мамаевым отмотали год в МЛС забесплатно.
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Царь современный стал
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Ответ Dezmo
Комментарий скрыт
Зарплата 3 млн в год, рекордная стоимость трансфера для МЛС. Всем бы такими лузерами быть
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Это правда, лучше США чем СА
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Ответ Юрий Бабкин
Миранчук в МЛС хорошие деньги получит. А Кокорин с Мамаевым отмотали год в МЛС забесплатно.
чел ты гений!
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Ответ Юрий Бабкин
Миранчук в МЛС хорошие деньги получит. А Кокорин с Мамаевым отмотали год в МЛС забесплатно.
Дайте плюсов этому комментарию в топ чтобы!
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За туманом пускай едут дураки.
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Леша уже всем всё доказал. Может и отдохнуть теперь) Неплохо зарабатывая при этом. И я искренне рад за него!
Но я уверен, что будет феерить в МЛС, он туда едет на пике, а не на пенсии. Плюс ему надо еще брата пристроить, так что будет играть за двоих)
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Брат Антон не получит в РПЛ предложения лучше,чем предлагал ему Локомотив.
В Саудовскую Аравию попробуй
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Когда Моствого уже на ставку возьмут постоянным колумнистом?
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Ответ Marcus-light
Это правда, лучше США чем СА
Да, на домашних матчах по 40+ тысяч болельщиков в среднем, конкуренция в лиге выше, множество способов для досуга.
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