«Спартак» – народная команда, болельщиков больше всего у красно-белых. Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию «Зениту». Защитник «Родины» Сокол о москвичах
Артем Сокол высказался о желании видеть конкуренцию «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ.
Ранее аргентинский хавбек Эсекиэль Барко дебютировал за красно-белых в игре с «Химками» (3:1) и забил гол.
«Да, Барко ярко дебютировал. Но можно вспомнить похожий яркий дебют Мовсисяна за «Спартак», когда он дал трешку в игре против «Терека» (3:1). Его после этого матча вознесли, только подписали – и сразу хет-трик.
Хочется не только феерии от Барко, а чтобы «Спартак» себя хорошо показывал в чемпионате. Все-таки для меня это родная команда, жду от всех игроков феерии.
Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию «Зениту». Кто бы что ни говорил, «Спартак» – народная команда и болельщиков больше всего у красно-белых, и они ждут результат», – сказал защитник «Родины».