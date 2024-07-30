«Спартак» – народная команда, болельщиков больше всего у красно-белых. Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию «Зениту». Защитник «Родины» Сокол о москвичах

Артем Сокол высказался о желании видеть конкуренцию «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ.

Ранее аргентинский хавбек дебютировал за красно-белых в игре с «Химками» (3:1) и забил гол.

«Да, Барко ярко дебютировал. Но можно вспомнить похожий яркий дебют за « », когда он дал трешку в игре против «Терека» (3:1). Его после этого матча вознесли, только подписали – и сразу хет-трик.

Хочется не только феерии от Барко, а чтобы «Спартак» себя хорошо показывал в чемпионате. Все-таки для меня это родная команда, жду от всех игроков феерии.

Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию « ». Кто бы что ни говорил, «Спартак» – народная команда и болельщиков больше всего у красно-белых, и они ждут результат», – сказал защитник « ».