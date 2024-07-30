«Спартак» – народная команда, болельщиков больше всего у красно-белых. Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию «Зениту». Защитник «Родины» Сокол о москвичах

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Первая лига Юра Мовсисян Артем Сокол Эсекиэль Барко Родина Москва Футбол

Артем Сокол высказался о желании видеть конкуренцию «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ.

Ранее аргентинский хавбек Эсекиэль Барко дебютировал за красно-белых в игре с «Химками» (3:1) и забил гол.

«Да, Барко ярко дебютировал. Но можно вспомнить похожий яркий дебют Мовсисяна за «Спартак», когда он дал трешку в игре против «Терека» (3:1). Его после этого матча вознесли, только подписали – и сразу хет-трик.

Хочется не только феерии от Барко, а чтобы «Спартак» себя хорошо показывал в чемпионате. Все-таки для меня это родная команда, жду от всех игроков феерии.

Хочется, чтобы реально составляли конкуренцию «Зениту». Кто бы что ни говорил, «Спартак» – народная команда и болельщиков больше всего у красно-белых, и они ждут результат», – сказал защитник «Родины».

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21 комментарий
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Ответ Spartakus1984
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Да мы не против, чтобы народная команда болталась в середине)
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Спортс умолчал, что это воспитанник Спартака ))
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Ответ Mixet.spb
Да мы не против, чтобы народная команда болталась в середине)
да да, пусть болтается где-то внизу
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Ответ Deca
да да, пусть болтается где-то внизу
И магазин назвали так же: "Красное&Белое"
+3
0
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Да всем хочется, не все могут. Т.е. почти никто не может
+2
-1
+1
Как же надоели все эти дрочеры среди старых и молодых. Как дети малые. У этого больше болельщиков, нет у этих. Эти круче, нет мы великие. Тошниловка🤮🤮🤮 вам самим не надоело? В 90-х Спартак был крут, Зенит -нет. В нулевых ЦСКА и Локо исполняли. Ещё Зенит разок выступил. В 10-х вообще на любой вкус и цвет. Сейчас Зенит. Всё просто. Кто по итогу сезона наверху таблицы - тот чемпион.
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Интересно что эта методичка про "народность" и бла бла бла всплывает сразу после череды высказываний игроков и людей, что они не слышали ничего про спартак, как например игрок Оренбурга недавно. Совпадение?
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С луны что-ли свалился соколок. Вылизывает лохам
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По все метрикам больше всего болельщиков у Зенита, утомили уже
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Ответ Mixet.spb
Да мы не против, чтобы народная команда болталась в середине)
ой ой. еще каких то 5 лет назад зенит имея самый дорогой состав в лиге не мог даже второе место занять и пролетал три года подряд мимо ЛЧ))
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Ответ Spartakus1984
ой ой. еще каких то 5 лет назад зенит имея самый дорогой состав в лиге не мог даже второе место занять и пролетал три года подряд мимо ЛЧ))
Ойёй. А кто-то пролетел вообще мимо всех еврокубков, кроме Копадесоля.
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Ответ Кот болотный
Ойёй. А кто-то пролетел вообще мимо всех еврокубков, кроме Копадесоля.
ойей, а кто и 100 лет во 2 лиге болтался
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Ответ Дмитрий Сафронов
Как же надоели все эти дрочеры среди старых и молодых. Как дети малые. У этого больше болельщиков, нет у этих. Эти круче, нет мы великие. Тошниловка🤮🤮🤮 вам самим не надоело? В 90-х Спартак был крут, Зенит -нет. В нулевых ЦСКА и Локо исполняли. Ещё Зенит разок выступил. В 10-х вообще на любой вкус и цвет. Сейчас Зенит. Всё просто. Кто по итогу сезона наверху таблицы - тот чемпион.
Блин про Рубин забыл. Они хорошо 2 сезона исполнили.
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