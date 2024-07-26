«Спартак» подписал 20-летнего вингера «Урала» Дмитриева. Он воспитанник «Зенита»
Игорь Дмитриев переходит в «Спартак».
Об этом сообщил президент клуба Мелбет Первой лиги Григорий Иванов.
– Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист.
– Он переходит в «Спартак»?
– Да, – сказал Иванов.
«Урал» подтвердил трансфер.
20-летний Дмитриев – воспитанник «Зенита». В прошлом сезоне Мир РПЛ вингер «Урала» сыграл 26 матчей и отметился двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.
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Правильно, Паша Андреев и после этого все становится понятно.
Как вы красиво обозвали обогрев лавки.
Я б так не смог.
Оказывается, это сын Зенитовца Сергея Дмитриева, чемпиона в составе Зенита 84.
А бегает хорошо потому, что мама у него десятикратная чемпионка России по легкой атлетике Светлана Лаухова.
И как с такими вводными парня угораздило в Спартак то пойти?
Защитники нужны и опорник😄
Ведь в Зените ещё был Олег Дмитриев, выступавший в 90 -е в компании с Куликом , Боковым , Хомухой, Зазулиным , Наумовым