«Спартак» подписал 20-летнего вингера «Урала» Дмитриева. Он воспитанник «Зенита»

Игорь Дмитриев переходит в «Спартак».

Об этом сообщил президент клуба Мелбет Первой лиги .

– Да, все, не наш футболист.

– Он переходит в « »?

– Да, – сказал Иванов.

«Урал» подтвердил трансфер.

20-летний Дмитриев – воспитанник « ». В прошлом сезоне Мир РПЛ вингер «Урала» сыграл 26 матчей и отметился двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.

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