«Спартак» подписал 20-летнего вингера «Урала» Дмитриева. Он воспитанник «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия трансферы Первая лига Урал Григорий Иванов Спорт-Экспресс Игорь Дмитриев Футбол

Игорь Дмитриев переходит в «Спартак».

Об этом сообщил президент клуба Мелбет Первой лиги Григорий Иванов.

– Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист.

Он переходит в «Спартак»?

– Да, – сказал Иванов.

«Урал» подтвердил трансфер.

20-летний Дмитриев – воспитанник «Зенита». В прошлом сезоне Мир РПЛ вингер «Урала» сыграл 26 матчей и отметился двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.

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77 комментариев
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А кто у него агент?!
Правильно, Паша Андреев и после этого все становится понятно.
+43
-6
+37
Пошла икра! Правда, имитированная
+31
-10
+21
Ответ Ебздрогыч
Пошла икра! Правда, имитированная
Кабачковая
+24
-4
+20
Только и могут другие клубы грабить а своих воспитать не могут
+13
-4
+9
Зенит ослабил конкурента в лице Балтики, а вот это другое?)
+12
-4
+8
Вот она Икра. Замена Промесу
+9
-2
+7
Ответ Ебздрогыч
Пошла икра! Правда, имитированная
Лимитированная
+8
-1
+7
Еще недавно казалось пацаном смотрел на совсем молодого Сергея Дмитриева в Зените, а тут его сын уже к мясным переходит.
+6
0
+6
Ответ sled
Он не воспитанник ФК Зенит, он оттуда ещё в 12 лет свалил.
Соболев не воспитанник Спартака, почему он иуда?
+12
-7
+5
Ответ brig_Mercury
Неужели первый нормальный логичный трансфер. Не дорогих иностранцев, а на развитие и желание пробиться в основу.
>на развитие и желание пробиться в основу
Как вы красиво обозвали обогрев лавки.
Я б так не смог.
+8
-3
+5
Ответ DontYouSay
Конкретно этот год всего провел в системе "Зенита". По сути воспитанник городского СШОР.
Игорь 7 лет был в Академии Зенита, 2 года в СШОР Зенит и 3 года в Коломягах
+7
-2
+5
Ответ Сироткин Александр
Другое. Только Зенит не воспитанников скупает, а ведущих игроков ( российских), коих половину сажал на лавку.
Я так и думал, спасибо вам.
+7
-3
+4
Бросили перчатку
+6
-2
+4
Сумма перехода интересна - Иванов его за 15 миллионов рублей подписал, с Лукойла сколько "слупил"?
+4
0
+4
Ответ DontYouSay
Конкретно этот год всего провел в системе "Зенита". По сути воспитанник городского СШОР.
Ну да ну да вы всегда найдете причины почему «не воспитанник» вспомните что его мама из южной полосы, папа из Прибалтики и еще миллион бреда про школу Смена который де факто всегда была в системе Зенита
+14
-10
+4
Стало интересно, что это за воспитанник, о котором я никогда не слышал.
Оказывается, это сын Зенитовца Сергея Дмитриева, чемпиона в составе Зенита 84.
А бегает хорошо потому, что мама у него десятикратная чемпионка России по легкой атлетике Светлана Лаухова.
И как с такими вводными парня угораздило в Спартак то пойти?
+6
-3
+3
Ответ Святой Патрик
Не они ли одновременно на поле выходили?
В смысле отец и сын? Нет, это Давыдовы - Анатолий и Дмитрий.
+2
0
+2
Неожиданно...
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Пошла икра! Правда, имитированная
структурированная, так пишут на банках)))
+2
0
+2
«У Зенита нет воспитанников» с
+14
-12
+2
Кроме феноменальной скорости у Игоря ничего нет, ни удара, ни нормального паса. Молод еще, возможно поднатореет, хотя с чехардой в «Спартаке» может и в Медиалиге вскоре закончить. Успехов на новом месте!
+5
-3
+2
Вообще уже плевать на эту стиральную машину. Футбол тут на заднем плане.
+2
-1
+1
Предлагаю Соболева в Урал)
+3
-2
+1
Зачем им столько вингеров?🤦🏼‍♂️
Защитники нужны и опорник😄
+4
-3
+1
Ответ Камо Мелкумян
Давыдова тоже называли Месси и где он щас
Рыжков, Яковлев, Ломовицкий - сколько их было
+1
0
+1
Ответ SMART789
Ну да ну да вы всегда найдете причины почему «не воспитанник» вспомните что его мама из южной полосы, папа из Прибалтики и еще миллион бреда про школу Смена который де факто всегда была в системе Зенита
Где твои воспитанники в составе Зенита? Почему глушенковы и горшковы играют, язвительный ты наш?
+4
-3
+1
Ответ brig_Mercury
Неужели первый нормальный логичный трансфер. Не дорогих иностранцев, а на развитие и желание пробиться в основу.
Какая основа, какое развитие? 27-ми летний Зиньковский никак развииься не может,какой год подряд
+1
0
+1
Ответ Caniball
А кто у него агент?! Правильно, Паша Андреев и после этого все становится понятно.
С другой стороны, те кто следят за юношеской сборной, называют его одним из главных талантов
+3
-2
+1
Ответ schwein
Стало интересно, что это за воспитанник, о котором я никогда не слышал. Оказывается, это сын Зенитовца Сергея Дмитриева, чемпиона в составе Зенита 84. А бегает хорошо потому, что мама у него десятикратная чемпионка России по легкой атлетике Светлана Лаухова. И как с такими вводными парня угораздило в Спартак то пойти?
Не знал , что сын того Дмитриева .
Ведь в Зените ещё был Олег Дмитриев, выступавший в 90 -е в компании с Куликом , Боковым , Хомухой, Зазулиным , Наумовым
+1
0
+1
Ответ schwein
Стало интересно, что это за воспитанник, о котором я никогда не слышал. Оказывается, это сын Зенитовца Сергея Дмитриева, чемпиона в составе Зенита 84. А бегает хорошо потому, что мама у него десятикратная чемпионка России по легкой атлетике Светлана Лаухова. И как с такими вводными парня угораздило в Спартак то пойти?
Да, очень жаль, что уходит в Спартак. Отличный парень, недавно потерял и маму, и папу. Персонально за него болел и переживал
+1
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