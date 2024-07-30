«История с «Зенитом» инициирована Соболевым. Там никогда бы не подумали, что он может к ним перейти». Журналист Никитин о форварде
Александр Соболев лично инициировал переговоры о переходе в «Зенит».
Об этом рассказал колумнист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.
– История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева.
– То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»?
– Ну, как-то так, наверное, да. Я не знаю, как это было в деталях, но да.
– Не «Зенит» пришел в «Спартак»: «Дайте Соболева», после чего Соболев пришел в «Зенит»...
– Нет. Первый контакт «Зенита» и «Спартака» по Соболеву случился... Короче, когда эти инсайды пошли, тогда еще не было этого контакта.
Мне кажется, когда было собрание клубов РПЛ, примерно в то время были контакты «Спартака» и «Зенита». На сегодня это один контакт – как был, так и есть, – сказал Никитин.
Были истории от Карпа, которые по срокам уже давно не сбылись. Было опровержение от руководства Спартака. Были дежурные опровержения со стороны Зенита.
Оказалось, что инсайды Карпа все по срокам вышли и ничто их не подтверждает, включая руководство Спартака.
У вас просто токсичный игрок на руках, которого вы уже успели всяким помазать.
Скорее охранником на стоянку.
Никаких гадостей я ему не желаю.
Не переживай за него, у него все будет хорошо:)
.Ему что за Спартак играть что за Зенит что в танчики, бабло рекой льётся. Или воспитание такое ?