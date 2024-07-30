«История с «Зенитом» инициирована Соболевым. Там никогда бы не подумали, что он может к ним перейти». Журналист Никитин о форварде

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Александр Соболев лично инициировал переговоры о переходе в «Зенит».

Об этом рассказал колумнист «Спорт-Экспресса» Максим Никитин.

– История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева.

– То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»?

– Ну, как-то так, наверное, да. Я не знаю, как это было в деталях, но да. 

– Не «Зенит» пришел в «Спартак»: «Дайте Соболева», после чего Соболев пришел в «Зенит»...

– Нет. Первый контакт «Зенита» и «Спартака» по Соболеву случился... Короче, когда эти инсайды пошли, тогда еще не было этого контакта.

Мне кажется, когда было собрание клубов РПЛ, примерно в то время были контакты «Спартака» и «Зенита». На сегодня это один контакт – как был, так и есть, – сказал Никитин. 

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75 комментариев
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ОГо) версия любопытная и максимально годная для того чтоб чмырить Сашку с обеих сторон до конца карьеры) Типа, сам придумал, сам поднял волну и сам же теперь не может ни о чем думать, кроме перехода в "Зенит" будучи не особо там нужным? Дело раскрыто!)
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У Соболева воображаемый переход в Зенит. Как воображаемый друг, только переход.
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Ответ seMen_SM
ОГо) версия любопытная и максимально годная для того чтоб чмырить Сашку с обеих сторон до конца карьеры) Типа, сам придумал, сам поднял волну и сам же теперь не может ни о чем думать, кроме перехода в "Зенит" будучи не особо там нужным? Дело раскрыто!)
Так давно ещё, в самом начале этой истории, говорилось о том что именно агент Соболева вышел на Зенит, а не наоборот
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+30
Только бы не перешел!!!! Вообще он здесь не нужен. Без него и так все хорошо 👍
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+25
Ответ Pucheslav
Комментарий скрыт
)) При том, что даже на этом сайте уже два раза публиковали заявления гендира Спартака о том, что от Зенита НЕ БЫЛО никаких предложений по Соболеву. Но Вы можете и дальше верить инсайдам Ивана "5-го марта Промес будет в Москве" Карпова и ему подобным "инсайдерам" ;)
+33
-9
+24
Ответ Pucheslav
Комментарий скрыт
нет,это 🐬 нафантазировал. ха ха ха
+16
-3
+13
короче, жду новость когда Соболев пойдет работать продавцом в "Красное и Белое"
+15
-3
+12
Да на кой ляд нервический 🐬 сдался Зениту
+13
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+8
Вся эта шляпа началась с Сашей ещë задолго до этих слухов, Саня умер в Спартаке заодно с Джикией, как только оба они самозабвенно занялись своими интересами в медиалиге, вместо того, чтобы полноценно отдаваться тренировочному процессу в команде. Разумеется, к обоим накопились вопросы у всех. И разумеется, всë это сопряжего с потерей кондиций, авторитета и доверия. Соболев не умëн совсем, раз поступил так, пытаясь трудоустроиться в Зенит.Если это действительно правла, его проклянут и свои и чужие. Это будет концом его, так и не развившейся карьеры.
+10
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+7
Если Соболев хочет в Зенит, то играй в Спартаке так, чтобы Зенит очень захотел, чтобы ты у него был. Как Глушенков, к примеру. А когда ты играешь так, что после первой же игры тебя отстраняют от тренировок, то тебя и в Химки не возьмут..)
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Ответ Осоавиахим
Я не я и лошадь не моя. Это к обеим сторонам относится. Сейчас будут друг на друга спихивать и белое пальто на себя напяливать.
Какие обе стороны? От Зенита разве была информация по Соболеву?
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Этот дельфин позорит весь род млекопитающих ☝️
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Ответ Осоавиахим
Есть абсолютное доверие к словам колумниста «Спорт-Экспресса»?
Так ведь от Зенита не было никаких заявлений и без колумниста «Спорт-Экспресса».
Были истории от Карпа, которые по срокам уже давно не сбылись. Было опровержение от руководства Спартака. Были дежурные опровержения со стороны Зенита.
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Ответ murzzzzzilka
Хм… В чем злобность? Я, вроде, ничего ужасного ему не пожелала.
Надеяться, что кто-то бесславно закончит карьеру в медиалиге - это достаточно злобно, как по мне. Где-то на 6 из 10.
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Врач: "Александр, ваш воображаемый переход сейчас здесь, с нами, в этой комнате?"
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Агенты - чистое футбольное зло. Картина примерно ясна давно. Этот странный инсайд не вызывает доверия, да и не добавляет ничего нового. Соболь просто дурачок. Вместо того, чтобы пахать и биться за клуб, который ему платит очень приличные деньги и делает на него ставку, просто ведет себя как капризная барышня. А агент ему в этом потакает, потому что любой переход - бабки агенту. Попытались воспользоваться потенциальным интересом Зенита ко всему, что более-менее имеет две ноги в РПЛ и с паспортом, и надавить на Спартак. В итоге получили пока то, что получили. При этом, не удивлюсь увидеть его в Зените в любом случае.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Питерские отмазку от стыда нашли, через какого-то колмуниста, что соболь сам себя высек, как та унтер-офицерская вдова, а не они, своими посулами, мозги ему свихнули, чем нагадили Спартаку и, будем надеется, себе.
Как же ты, видимо, надеялся, что Зенит интересуется Соболевым. Заготовил простыни гневных пасквилей про Зенит, про игрока. Уже даже опубликовал фрагменты возможно. А тут такое!
Оказалось, что инсайды Карпа все по срокам вышли и ничто их не подтверждает, включая руководство Спартака.
У вас просто токсичный игрок на руках, которого вы уже успели всяким помазать.
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Ответ de-fussball
короче, жду новость когда Соболев пойдет работать продавцом в "Красное и Белое"
Он слишком ленив и неорганизован для такой сложной работы.
Скорее охранником на стоянку.
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Ответ Доктор Верховцев
Соболев плёл заговор против К&Б, не иначе! Попросился в Зенит, поныл на тренировках и отправился ковыряться в носу отдельно от команды, ожидая, пока Спартак отправится в пердив, где ему самое место.
Как известно, весь мир плетёт заговоры против великого Спартака, как мы видим глобальный анти-спартаковский заговор уже промыл их дельфина, на сколько же жестокими могут быть эти антиспартаковцы...
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Ответ krossalex
Так ведь это инсайдерское "ботало" звенит о том, что Соболев САМ вышел на Зенит! НЕ агент, НЕ клуб, а именно САМ игрок???!!! Это же бред! Вдумайся, насколько это реально возможно без отрыва яиц и закатывания в асфальт? Причем ВСЕМИ сторонами.
Думаю, более-менее всем очевидно, что когда говорят "сам" имеют в виду изначальное желание игрока, который изъявляет его через агента.
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Ответ murzzzzzilka
Надеюсь, что Соболев бесславно закончит карьеру в медиалиге.
Чего вы такие злобные? Не первый раз удивляюсь. Что с Глушаковым, что с Дзюбой. Откуда эта страсть - не посвистеть на матче или пару шуток написать в интернете, а вот прям в порошок человека растереть?
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Ответ Owen_the_Simple
Надеяться, что кто-то бесславно закончит карьеру в медиалиге - это достаточно злобно, как по мне. Где-то на 6 из 10.
Как по мне, ничего злобного в этом нет.
Никаких гадостей я ему не желаю.
Не переживай за него, у него все будет хорошо:)
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"ну, как-то так, наверное", "я не знаю как было в деталях", "мне кажется"
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Соболь уверенно вырывается вперед в номинации главный мудак российского футбола
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Кордобой интересовались, Тюкавиным интересовались, Чаловым тоже немножко интересовались, а Соболевым нет, ему стало обидно и он утку пустил?) Я правильно понимаю посыл Никитина?)
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Отличный план, думал Соболев, надежный как швейцарские часы
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гггг, как интересно стали разворачивать историю. Видать не договорились, и вот уже "да контактов и не было", "никто и не собирался его покупать", "да соболев сам придумал". Клоуны.
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Что за поколения бл...кое
.Ему что за Спартак играть что за Зенит что в танчики, бабло рекой льётся. Или воспитание такое ?
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А зачем он все эти годы набрасывал на Зенит, на игроков, то на Дзюбу, то на бразильцев? Зарабатывал очки перед кб? Странный
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Не исключено. Дельфин умом-то не блещет, мог и сам "переговоры" начать.
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