Гурцкая допустил, что Соболев перейдет в «Локомотив» в аренду, а не в «Зенит»: «Возможно, вдлинную это будет обмен на Пиняева»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Сергей Пиняев Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

«Спартак» может обменять Александра Соболева на Сергея Пиняева.

Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

– Какое будущее у Соболева?

– Думаю, он точно уйдет из «Спартака». У меня есть сомнения, что в «Зенит». Это будет кто-то другой.

Возможно, его отдадут в аренду. Например, в «Локомотив».

– Это будет обмен?

– Возможно, вдлинную это будет обмен на Пиняева.

– То есть «Спартак» временно отдает Соболева, а через год Пиняев переходит в «Спартак»?

– Да. Я знаю точно, что сейчас группу, которая стоит за Пиняевым, вынуждают перевести его в «Спартак». Ну как вынуждают – сыплют такие деньги, что это называется «вынуждают».

Поэтому я думаю, что Соболев, возможно, не доедет до «Зенита», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

69 комментариев
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В Питере скрестили пальцы
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От 99% в зените до обмена в Локо за Пиняева за неделю…
Еще более глупый инсайд, который сбудется, только если главой Локо стал лосяш. Ни один разумный человек не будет идти на обмен дельфина на самого перспективного игрока в составе
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+49
От создателей Вани Карпова:

22 июля, 23:59
Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»

17 августа 2023, 21:10
«Об отставке Рахимова могут объявить завтра». Агент Гурцкая о «Рубине»
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+28
Не Манчестер Юнайтед конечно, но тоже красные цвета
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+17
Балабол жирный, 3 дня назад говорил про 99% и Зенит
+20
-3
+17
Ответ Андрей Анисимов
22 июля Тимур Гурцкая: "99%, что Соболев будет в Зените" Прошла неделя, уже дал заднюю... Корокто о российских инсайдерах
Инсайды - это проверенная информация от проверенного источника (источников), которая имеет место быть в данный момент времени. Но ситуация меняется. Обсуждение перехода Соболева в Зенит реально шло. Слишком уж много было об этом информации из разных источников и никто её толком не отрицал - ни Зенит, ни Спартак. Но потом появились другие мнения, другие варианты. Это нормально. Не обязательно так, чтобы инсайд обязательно состоялся.
Малком летел подписывать контракт с Ромой, но чуть ли не в полете подписался с Барселоной. Инсайдеры, которые говорили про переход Малкома в Рому, не врали, не выдумывали. Но ситуация изменилась в последний момент.
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+9
Зенит не удалось разрушить изнутри, решили диверсию в Локо устроить?)))
Смешная Гурцкая.
+9
-1
+8
22 июля
Тимур Гурцкая: "99%, что Соболев будет в Зените"
Прошла неделя, уже дал заднюю...
Корокто о российских инсайдерах
+10
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+8
Ответ Артем Ионин
От 99% в зените до обмена в Локо за Пиняева за неделю… Еще более глупый инсайд, который сбудется, только если главой Локо стал лосяш. Ни один разумный человек не будет идти на обмен дельфина на самого перспективного игрока в составе
За деньги все возможно.
Но мое мнение, что вместо Локо он отправится в Краснодар, а Кордоба куда нибудь в Бетис(слухи были уже).
В Локо в аренду скорее всего Зиньковский отправится, если Спартак купит левого вингера или АПЗ, хотя больше всего сейчас Спартаку нужен ОПЗ, а то на Умярова смотреть невозможно 😒
+9
-1
+8
Ответ eyeballerswow
перспективного :) он такими темпами станет кокориным. вечно в перспективных
Ему 19 лет, 3+4 в прошлом сезоне и уже 1+1 в этом, понятно, что некоторые в 17 евро берут, но для России достаточно перспективный игрок
+7
0
+7
Ответ Radmirufa
Балабол жирный, 3 дня назад говорил про 99% и Зенит
99 это не 100
+5
0
+5
22 июля.
Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»

29 июля:
У меня есть сомнения, что в «Зенит».

Чисто 1% сомнений, как я погляжу.
+6
-1
+5
Ответ eyeballerswow
перспективного :) он такими темпами станет кокориным. вечно в перспективных
Ему 19 лет, 3+4 в прошлом сезоне и уже 1+1 в этом, понятно, что некоторые в 17 евро берут, но для России достаточно перспективный игрок
+4
0
+4
Ответ Артем Ионин
От 99% в зените до обмена в Локо за Пиняева за неделю… Еще более глупый инсайд, который сбудется, только если главой Локо стал лосяш. Ни один разумный человек не будет идти на обмен дельфина на самого перспективного игрока в составе
перспективного :)
он такими темпами станет кокориным. вечно в перспективных
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Не уверен что Пиняев захочет идти в зенит на банку
Про Глушенкова тоже так говорили). Но, вообще, ты в определенной степени прав. Если отбросить клубные пристрастия, то в этом и в следующем сезоне, ему нечего делать в Зените. Во-первых он ещё не так хорош чтобы конкурировать в Зените. У Зенита есть Мантуан и Артур на правом фланге и Педро с Мостом на левом. Глушенков будет играть под напами чуть правее. Лучше всего для Спартака в эти два сезона его забрать себе. Для Пиняева лучше всего уехать в Европу в течении двух лет. Если нет, то в Зенит. Потому что там сильнее партнёры и больше ЗП. Но, это все на поверхности. Интересно понаблюдать как сложится его карьера.
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Та я не уверен что и в Спартаке он будет осноным игроком сейчас.
Да, мог бы повторить судьбу Глушенкова. Потому что явно не лучше кого-то. У него есть некоторые моменты над которыми стоит поработать. Например, над принятием решения после обыгрыша, над реализацией, а самое главное, он какой-то коренастый, пухлый, как Азар в реале, и не выдерживает 90 минут, такое ощущение. Но, ещё молод, талант явно есть.
+1
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+1
Ответ Алексей Тишкин
В Питере скрестили пальцы
В Спартаке тоже. Пиняев в перспективе 1000% лучше чем Соболь
+1
0
+1
Ответ Evgeny Valyaev
Инсайды - это проверенная информация от проверенного источника (источников), которая имеет место быть в данный момент времени. Но ситуация меняется. Обсуждение перехода Соболева в Зенит реально шло. Слишком уж много было об этом информации из разных источников и никто её толком не отрицал - ни Зенит, ни Спартак. Но потом появились другие мнения, другие варианты. Это нормально. Не обязательно так, чтобы инсайд обязательно состоялся. Малком летел подписывать контракт с Ромой, но чуть ли не в полете подписался с Барселоной. Инсайдеры, которые говорили про переход Малкома в Рому, не врали, не выдумывали. Но ситуация изменилась в последний момент.
В таком случае, не нужно подавать свои инсайды чуть ли не как состоявшийся факт, как это сделал Гурцкая в данной ситуации
+1
0
+1
Локомотив полетел под откос.
+1
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+1
Пиняев будет стоит как весь состав Локо через несколько лет. Они будут идиотами, если обменяют его.
+2
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Нахера? Воробьев по лучше будет
Зачем нам еще и он
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Ответ Честный контроль
Пиняеву то зачем в классе понижаться настолько?)))))
Ты перепутал, к армейским он не переходит
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Ответ Roman
У Локо потолок зп около ляма, какой нафиг золотой дельфин с личкой в 2 ляма? И от Пиняева пусть руки уберут свои, хватит с Локо потери Глушенкова
А какие у Пиняева отступные ?
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Ответ Любитель шоколада
А какие у Пиняева отступные ?
Копейки
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Ответ s_kapa
Копейки
История с Глушенковым руководство Локо ничему не научила.
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Ответ SMART789
Зениту ни в коем случае нельзя увеличивать первое предложение, контрагент поменял условия на ходу, вот пусть и сидят, сомневаюсь, что Локо готов платить 2,8 ляма в год в текущих реалиях пусть Гурцкая дальше болтает
Зениту, возможно, стоит самому побороться за Пиняева.
Соболев даром не нужен. И не только из-за той драки.
+1
-1
0
Ответ Любитель шоколада
История с Глушенковым руководство Локо ничему не научила.
Были слухи, что хотели его переподписать с нормальными отступными. Видимо, не могут договориться. По мне, менеджмент Локо облажался ещё когда подписывал Пиняева и Глушенкова. На тот момент стороны были обоюдно заинтересованы друг в друге, нужно было прописывать адекватные отступные на берегу
0
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Ответ Nogoi89
Про Глушенкова тоже так говорили). Но, вообще, ты в определенной степени прав. Если отбросить клубные пристрастия, то в этом и в следующем сезоне, ему нечего делать в Зените. Во-первых он ещё не так хорош чтобы конкурировать в Зените. У Зенита есть Мантуан и Артур на правом фланге и Педро с Мостом на левом. Глушенков будет играть под напами чуть правее. Лучше всего для Спартака в эти два сезона его забрать себе. Для Пиняева лучше всего уехать в Европу в течении двух лет. Если нет, то в Зенит. Потому что там сильнее партнёры и больше ЗП. Но, это все на поверхности. Интересно понаблюдать как сложится его карьера.
Та я не уверен что и в Спартаке он будет осноным игроком сейчас.
0
0
0
Ответ Roman
У Локо потолок зп около ляма, какой нафиг золотой дельфин с личкой в 2 ляма? И от Пиняева пусть руки уберут свои, хватит с Локо потери Глушенкова
У Пиняева отступные 600 млн. рублей. Локомотив можно и не спрашивать, главное с самим Пиняевым договориться.
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Ответ Артем Ионин
От 99% в зените до обмена в Локо за Пиняева за неделю… Еще более глупый инсайд, который сбудется, только если главой Локо стал лосяш. Ни один разумный человек не будет идти на обмен дельфина на самого перспективного игрока в составе
Лосяш получше будет чем руководство локо
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