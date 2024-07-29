Гурцкая допустил, что Соболев перейдет в «Локомотив» в аренду, а не в «Зенит»: «Возможно, вдлинную это будет обмен на Пиняева»
«Спартак» может обменять Александра Соболева на Сергея Пиняева.
Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
– Какое будущее у Соболева?
– Думаю, он точно уйдет из «Спартака». У меня есть сомнения, что в «Зенит». Это будет кто-то другой.
Возможно, его отдадут в аренду. Например, в «Локомотив».
– Это будет обмен?
– Возможно, вдлинную это будет обмен на Пиняева.
– То есть «Спартак» временно отдает Соболева, а через год Пиняев переходит в «Спартак»?
– Да. Я знаю точно, что сейчас группу, которая стоит за Пиняевым, вынуждают перевести его в «Спартак». Ну как вынуждают – сыплют такие деньги, что это называется «вынуждают».
Поэтому я думаю, что Соболев, возможно, не доедет до «Зенита», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»
Еще более глупый инсайд, который сбудется, только если главой Локо стал лосяш. Ни один разумный человек не будет идти на обмен дельфина на самого перспективного игрока в составе
22 июля, 23:59
Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»
17 августа 2023, 21:10
«Об отставке Рахимова могут объявить завтра». Агент Гурцкая о «Рубине»
Малком летел подписывать контракт с Ромой, но чуть ли не в полете подписался с Барселоной. Инсайдеры, которые говорили про переход Малкома в Рому, не врали, не выдумывали. Но ситуация изменилась в последний момент.
Смешная Гурцкая.
Тимур Гурцкая: "99%, что Соболев будет в Зените"
Прошла неделя, уже дал заднюю...
Корокто о российских инсайдерах
Но мое мнение, что вместо Локо он отправится в Краснодар, а Кордоба куда нибудь в Бетис(слухи были уже).
В Локо в аренду скорее всего Зиньковский отправится, если Спартак купит левого вингера или АПЗ, хотя больше всего сейчас Спартаку нужен ОПЗ, а то на Умярова смотреть невозможно 😒
Гурцкая о Соболеве: «99%, что он будет в «Зените»
29 июля:
У меня есть сомнения, что в «Зенит».
Чисто 1% сомнений, как я погляжу.
он такими темпами станет кокориным. вечно в перспективных
Зачем нам еще и он
Соболев даром не нужен. И не только из-за той драки.