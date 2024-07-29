Гурцкая допустил, что Соболев перейдет в «Локомотив» в аренду, а не в «Зенит»: «Возможно, вдлинную это будет обмен на Пиняева»

«Спартак» может обменять Александра Соболева на Сергея Пиняева.

Об этом рассказал футбольный агент .

– Какое будущее у Соболева?

– Думаю, он точно уйдет из « ». У меня есть сомнения, что в «Зенит». Это будет кто-то другой.

Возможно, его отдадут в аренду. Например, в « ».

– Это будет обмен?

– Возможно, вдлинную это будет обмен на Пиняева.

– То есть «Спартак» временно отдает , а через год Пиняев переходит в «Спартак»?

– Да. Я знаю точно, что сейчас группу, которая стоит за Пиняевым, вынуждают перевести его в «Спартак». Ну как вынуждают – сыплют такие деньги, что это называется «вынуждают».

Поэтому я думаю, что Соболев, возможно, не доедет до « », – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»