Генич о Соболеве в «Зените»: «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, вспомни, за какую команду ты играешь и больше не капризничай». Если у клуба есть гордость, он должен был сказать: 12 млн, не меньше»

Константин Генич высказался о саге с переходом Александра Соболева в «Зенит».

«Спартак», если у него есть гордость, есть имя, должен был сказать « »: 12 [млн евро] и не меньше. Готовы 12 – все. Нет – разворачивайтесь и ищите другого нападающего.

Не знаю, что они там запудрили , но « » должен ставить себя жестче: «Саша, будь добр вести себя профессионально. Ты два месяца назад говорил – вы должны понимать, за какую команду играете. Сам, пожалуйста, вспомни, за какую команду ты играешь. И давай больше не капризничай», – сказал комментатор «Матч ТВ» .

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