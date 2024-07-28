Генич о Соболеве в «Зените»: «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, вспомни, за какую команду ты играешь и больше не капризничай». Если у клуба есть гордость, он должен был сказать: 12 млн, не меньше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Константин Генич Александр Соболев Футбол

Константин Генич высказался о саге с переходом Александра Соболева в «Зенит».

«Спартак», если у него есть гордость, есть имя, должен был сказать «Зениту»: 12 [млн евро] и не меньше. Готовы 12 – все. Нет – разворачивайтесь и ищите другого нападающего.

Не знаю, что они там запудрили Соболеву, но «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, будь добр вести себя профессионально. Ты два месяца назад говорил – вы должны понимать, за какую команду играете. Сам, пожалуйста, вспомни, за какую команду ты играешь. И давай больше не капризничай», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

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33 комментария
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Пусть 30 млн объявляют за дельфина, а то и 50 (паспорт РФ как никак).
Нафиг он в Зените не нужен!
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Пора отписаться от матч премьер, генич это отвратительно
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Ответ Eric_Cartman
Вообще он не нужОн
да он нам ##### не нужон, Соболев ваш
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Ответ SMART789
Их и не будет, условия никогда не комментируются сторонами, но есть и утечки агентского сообщества и им нет смысла врать
Агентам нет смысла врать? Ахах.
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Ответ Glukinho
да он нам ##### не нужон, Соболев ваш
Причем эта фраза применима и к той и к другой команде))
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Вообще он не нужОн
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Ответ SMART789
Проблема в позиции клуба, который сначала говорит: лот продается, берите за 8, а затем начинает ерзать и переписывать условия сделки на ходу Это к вопросу о менеджменте, не о репутации, ее там давно нет Если сделка не состоится, а все к этому идет, будет другим игрокам урок с кем нельзя иметь никаких дел
Ты подслушал или подглядел условия про 8 млн? Ни из Спартака, ни из Зенита, такой информации не было. По всему выходит, что ты обычный сплетник. Нехорошо.
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Ответ Бычара не краснодарский
Комментарий удален модератором
Эти ироды все из вашей команды. Если есть мозг, то стоит подумать
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Ответ Питекантроп
Пора отписаться от матч премьер, генич это отвратительно
Отвратительно, что вы изначально на это покупали подписку))
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Генич здоров? Предлагает разговаривать с Зенитом с позиции силы, ставить условия. Позицию силы может позволить себе сильный и успешный, а не невнятный середняк.
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Ответ SMART789
Их и не будет, условия никогда не комментируются сторонами, но есть и утечки агентского сообщества и им нет смысла врать
Ахх-ха-хааа))) «Агентское сообщество» живёт утечками и вбросами, с целью набить цену игроку и получить с неё долю пожирнее. Если кому и есть смысл врать, то как раз «агентскому сообществу».))
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Ответ as45
Надо им вообще его не продавать. Раз Зениту он нужен - не продавать
Совершенно с вами согласен! Пойдите на принцип, в конце концов! 🤷🏻‍♂️
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Какое его дело, как там договаривается Соболев? Куда полез этот лудоман? Уже в чужой карман заглядывает?
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Саше пофиг,у него перед глазами на 1 млн. долларов ЗП больше чем в Спартаке платят,пелена затмила мозг,что не смог играть в матче с Оренбургом,по его же признанию собственному.
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Соболь как услышал , что Глушенков за каждое результативное действие будет получать хороший бонус и у него даже ласты склеились от предчувствия будущего бабла . Готов даже устроить заплыв Москва-река - Нева . Ну и пускай себе плывет , железяка "" "" .
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При чем тут бабло? Он игрок средний, посредственный даже. Не место ему в лучшем клубе страны. Задаром не нужен...
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"Генич о Соболеве в Зените..." И давно Соболев в Зените? ;)

Сказочники и их параллельные миры.
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Ответ Сарсен Абдрахманов
Причем эта фраза применима и к той и к другой команде))
И к Геничу на ТВ
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Пусть 30 млн объявляют за дельфина, а то и 50 (паспорт РФ как никак). Нафиг он в Зените не нужен!
Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Генич здоров? Предлагает разговаривать с Зенитом с позиции силы, ставить условия. Позицию силы может позволить себе сильный и успешный, а не невнятный середняк.
Сильный и успешный в ограблении народного достояния для личной утехи.
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Ну с моей точки зрения это как раз было бы хорошо (я болею за "Зенит"), но интересно понять логику Генича.

У клуба есть токсичный и не очень нужный клубу игрок, которого надо бы куда-нибудь деть. Наверное, в такой ситуации разумнее пытаться продать его за деньги, за которые его кто-нибудь захочет купить, нет?
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Ответ SMART789
Проблема в позиции клуба, который сначала говорит: лот продается, берите за 8, а затем начинает ерзать и переписывать условия сделки на ходу Это к вопросу о менеджменте, не о репутации, ее там давно нет Если сделка не состоится, а все к этому идет, будет другим игрокам урок с кем нельзя иметь никаких дел
Комментарий удален модератором
Вспомни, за какую команду ты играешь, (запятая, обособляем придаточное с обеих сторон) и больше...
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У него есть опыт работы в клубе? Почему он на матч ТВ работает, а не открыл свою компанию по раздаче советов? Мб Спартак обратился бы
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,,,^!!!! яйца, $
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Только этого не хватало тьфу.
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Да отпустите его уже. С лавки на замену Тюкавину сгодится.
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*******, не мешки ворочать
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Надо им вообще его не продавать. Раз Зениту он нужен - не продавать
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