Генич о Соболеве в «Зените»: «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, вспомни, за какую команду ты играешь и больше не капризничай». Если у клуба есть гордость, он должен был сказать: 12 млн, не меньше»
Константин Генич высказался о саге с переходом Александра Соболева в «Зенит».
«Спартак», если у него есть гордость, есть имя, должен был сказать «Зениту»: 12 [млн евро] и не меньше. Готовы 12 – все. Нет – разворачивайтесь и ищите другого нападающего.
Не знаю, что они там запудрили Соболеву, но «Спартак» должен ставить себя жестче: «Саша, будь добр вести себя профессионально. Ты два месяца назад говорил – вы должны понимать, за какую команду играете. Сам, пожалуйста, вспомни, за какую команду ты играешь. И давай больше не капризничай», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
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Нафиг он в Зените не нужен!
Сказочники и их параллельные миры.
У клуба есть токсичный и не очень нужный клубу игрок, которого надо бы куда-нибудь деть. Наверное, в такой ситуации разумнее пытаться продать его за деньги, за которые его кто-нибудь захочет купить, нет?