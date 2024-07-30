«Зенит» разнес «Факел» в 1-м туре Кубка России – 3:0! Ерохин и Изидор забили, у Черова автогол, Багамаев удален на 89-й
«Зенит» победил «Факел» (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Александр Ерохин открыл счет на 25-й минуте. Защитник «Факела» Василий Черов срезал мяч в свои ворота на 70-й. Вильзон Изидор на 84-й сделал счет крупным.
Абдулла Багамаев получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 89-й минуте.
- Дата проведения
- 30 июля, 21:00, «Стадион Санкт-Петербург»
^_^
Всего три.
А, ну, да там же где хоккейный ))
Ну и к Нино, Алипу и Волкову придраться трудно, по крайней мере свои прямые обязанности они выполняют отлично.