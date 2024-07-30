«Зенит» разнес «Факел» в 1-м туре Кубка России – 3:0! Ерохин и Изидор забили, у Черова автогол, Багамаев удален на 89-й

«Зенит» победил «Факел» (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Александр Ерохин открыл счет на 25-й минуте. Защитник «Факела» Василий Черов срезал мяч в свои ворота на 70-й. Вильзон Изидор на 84-й сделал счет крупным.

Абдулла Багамаев получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 89-й минуте.

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