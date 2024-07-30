«Зенит» разнес «Факел» в 1-м туре Кубка России – 3:0! Ерохин и Изидор забили, у Черова автогол, Багамаев удален на 89-й

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Факел онлайны Футбол

«Зенит» победил «Факел» (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Александр Ерохин открыл счет на 25-й минуте. Защитник «Факела» Василий Черов срезал мяч в свои ворота на 70-й. Вильзон Изидор на 84-й сделал счет крупным.

Абдулла Багамаев получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 89-й минуте.

Зенит – Факел 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
30 июля, 21:00, «Стадион Санкт-Петербург»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 25 Ерохин, 2:0 – 70, автогол Черов, 3:0 – 84 Изидор.
ЗенитАдамов, Алип, Горшков, Нино, Волков, Барриос, Ерохин, Мантуан, Мостовой, Артур, Сергеев.
ФакелГудиев, Брызгалов, Черов, Дзиов, Альшин, Багамаев, Багателия, Браими, Ивлев, Щетинин, Ильин.

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94 комментария
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Мда, откровенно толкнуть соперника с мячем в своей штрафной и это не пенальти.... Мда... А для двух гениев- это целая симуляция....
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+36
Неценко и Богданов пьяные что ли? Какая нормальная борьба, какая симуляция? Человека двумя выставленными руками на полной скорости толкают и из-за этого он падает. Понятно, что за это пенальти не дадут (за прихваты и толчки руками их вообще редко дают), но это явно не нормальная борьба.
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+33
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Над спартаком!!!
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Учитывая поражения Оренбургу с Лукойлом, на каком месте, а вернее в какой лиге, был бы Спартак без Лукойла?
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В прошлом сезоне болельщики Факела (уж кому бы говорить) громче всех кричали про позор России. Но наступил сезон новый, и некогда самобытная воронежская команда сама стала играть позорно: домашние поражения новичкам лиги, автобусная тактика против всех соперников, удаления в каждом матче.
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Взял билетик, но так "зателебонькался" сегодня на работе, что ноги не идут. Отнесите меня на футбол кто-нибудь, пожалуйста.
^_^
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+15
Ответ Эдуард Глянцев
Неценко и Богданов пьяные что ли? Какая нормальная борьба, какая симуляция? Человека двумя выставленными руками на полной скорости толкают и из-за этого он падает. Понятно, что за это пенальти не дадут (за прихваты и толчки руками их вообще редко дают), но это явно не нормальная борьба.
Очень сильно неценко расстроился, что не дали желтую ни мантуану, ни барриосу.
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Неценко невозможно слушать, причём на всех матчах, но особенно на Зените
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Какой же колхоз сегодня приехал в Петербург.
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Удачи Зениту!🤘
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Удачи Зениту!
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Ответ Злодей Спб
Взял билетик, но так "зателебонькался" сегодня на работе, что ноги не идут. Отнесите меня на футбол кто-нибудь, пожалуйста. ^_^
Однозначно надо идти на матч, будешь в комментах передавать нам, что там по атмосфере
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Зениту только победы и повтора результата прошлого сезона!🏆🎖️👏
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Факел- позор межгалактического футбола!
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Как по мне, судья погорячился с удалением игрока Факела. Срыв атаки был, да. Это желтая. Но на "лишение явной возможности забить гол" это, имхо, не тянуло - справа набегал другой игрок Факела и выхода один на один уже не могло получиться.
+12
-3
+9
Факел может гордиться.
Всего три.
+9
-1
+8
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Этот Факел наш спартачек дважды унизил еще недавно. С Лукойлом. Боюсь предположить, что было бы с бромантановыми без баблоспонсора. С Химками бы в стыках играли, в лучшем случае.
+8
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Неценко открыл для себя существование Васильева 👀
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Нино после гола говорил "На его месте должен был быть я"
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я без звука момент на Мантуане смотрел, сейчас перемотал со звуком пересмотреть и еще сильнее офигел с этого момента и "нормальной борьбы" от комментаторов
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+6
Очередная крупная победа Петербуржцев!
+8
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+6
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Интересно, где бы был Спартак без Лукойла )
А, ну, да там же где хоккейный ))
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Ответ Джек Потрошитель
У человека есть правая и левая нога. Про какую заднюю ногу Мантуана там несет Чердак?
Там нет чердака.... Там два других дурачка...
+6
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Ответ Злодей Спб
В футбол играют только Барриос и дед Ерохин. Остальные отбывают номер. Сергеев вообще нулевой.
Мантуан, нет? Пашет за троих.

Ну и к Нино, Алипу и Волкову придраться трудно, по крайней мере свои прямые обязанности они выполняют отлично.
+6
-1
+5
Ответ bubon1k
Очень сильно неценко расстроился, что не дали желтую ни мантуану, ни барриосу.
А болельщики очень сильно расстраиваются, когда слушают безостановочную нудятину Неценко. Приходится мириться с реалиями мира :)
+7
-2
+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
факел дворовая каманда
+7
-3
+4
Ответ Эдуард Глянцев
Я, возможно, что-то упустил, но это первый матч, когда фанаты Зенита сидят слева по телевизионной картинке? Так понимаю, из-за этой позорной трибуны?
С добрым утром... Весь прошлый год на кубок было тоже самое...
+4
0
+4
Зенит с победой!!! Хорошая игра Ерохина, ветеран всегда в строю! 👍
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Надеюсь, ты досмотрел😁
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
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24 августа разнесут и твой середняк )
+3
0
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