Мостовой о Чалове и «Севилье»: «Вряд ли Федор достигнет моего уровня в Испании, у него уже не получилось в «Базеле». Уедет – будет здорово, вариант вернуться в Россию есть всегда»
Александр Мостовой оценил перспективы Федора Чалова в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА интересен «Севилье».
«Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово. Он уже уезжал один раз в «Базель». Сейчас огромное преимущество у всех. Если ты уехал, и у тебя там не получилось, то ты спокойно вернешься в Россию. Всегда есть запасной вариант.
Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», – сказал бывший игрок «Сельты».
Вот к чему это? Реально царь, только сумасбродный, в своём мире живёт. Ещё удивляется, почему его никто тренером не берёт. Ему к психиатру не мешало бы обратиться: кукуха в дальний полёт отправилась и не факт что вернётся...
Давайте, честно: Мостовой ответил очень дипломатично, учитывая, что Чалов даже Россию ничем особым так и не удивил.
Во Франции, в 26 лет.
Уровень того чемпионата Франции,не особо был высокий.
По разным причинам, конечно. Но Мост точно был на том уровне, что бы сейчас реально сравнивать кто был сильнее - оно от Аршавин.