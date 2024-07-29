Мостовой о Чалове и «Севилье»: «Вряд ли Федор достигнет моего уровня в Испании, у него уже не получилось в «Базеле». Уедет – будет здорово, вариант вернуться в Россию есть всегда»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Александр Мостовой Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой оценил перспективы Федора Чалова в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА интересен «Севилье».

«Здесь все зависит от Чалова. Если он уедет в Испанию, будет здорово. Он уже уезжал один раз в «Базель». Сейчас огромное преимущество у всех. Если ты уехал, и у тебя там не получилось, то ты спокойно вернешься в Россию. Всегда есть запасной вариант.

Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», – сказал бывший игрок «Сельты».

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57 комментариев
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Ответ Юрий Поляков
Царь как всегда в своем репертуаре 🤣🤣🤣
Я думаю, уровень ЧСВ можно измерять в Мостовых)
+78
-5
+73
Карпин: Вряд ли Александр достигнет моего уровня в РПЛ, у него уже не получилось в Медиалиге. Начнёт работать – будет здорово, вариант вернуться на диван есть всегда
+73
-3
+70
Царь как всегда в своем репертуаре 🤣🤣🤣
+56
-3
+53
Ответ Юрий Поляков
Царь как всегда в своем репертуаре 🤣🤣🤣
Мне кажется, он уже начал просто играть роль. Он понял, что журналисты ему звонят именно за такими высокомерными комментариями, и начал давать им желаемое
+46
-2
+44
"Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует места в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось"

Вот к чему это? Реально царь, только сумасбродный, в своём мире живёт. Ещё удивляется, почему его никто тренером не берёт. Ему к психиатру не мешало бы обратиться: кукуха в дальний полёт отправилась и не факт что вернётся...
+13
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+12
Почему в Базеле не получилось? Федя неплохо перезапустился после Швейцарии
+11
-3
+8
Ответ rarog
Знающие люди, а какой уровень в Испании был у Сельты? Это когда они в сегунду вылетели, это имеется в виду?
Это когда они в сильнейшем чемпионате с высочайшей конкуренцией достигали места в ЛЧ, при этом показывая яркую игру. А Мостовой был лидером той команды, и он заслуженно выпендривается - как ни крути, это наш лучший футболист в пост советской истории
+9
-2
+7
Ответ Игорь М.
Карпин: Вряд ли Александр достигнет моего уровня в РПЛ, у него уже не получилось в Медиалиге. Начнёт работать – будет здорово, вариант вернуться на диван есть всегда
Не пойму иронии. К Мостовому обратился журналист с вопросом оценки возможный перспектив Чалова в Чемпионате Испании. Обратился по причине того, что Мостовой много поиграл в Испании. Что должен был ответить Мостовой? Что Чалов потрясет Испанию???!!!
Давайте, честно: Мостовой ответил очень дипломатично, учитывая, что Чалов даже Россию ничем особым так и не удивил.
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+7
Ответ Kerghoodoo
Это когда они в сильнейшем чемпионате с высочайшей конкуренцией достигали места в ЛЧ, при этом показывая яркую игру. А Мостовой был лидером той команды, и он заслуженно выпендривается - как ни крути, это наш лучший футболист в пост советской истории
На счёт наш лучший в постсоветской истории - это сомнительно, при наличии Аршавина. Андрей блистал меньше по времени, зато ярче, чем Мост - кубок УЕФА, бронза Евро, покер Ливерпулю уместились в 1 календарный год.
+9
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у Александра начало получатся тоже не сразу .
Во Франции, в 26 лет.
Уровень того чемпионата Франции,не особо был высокий.
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Ответ Игорь М.
Карпин: Вряд ли Александр достигнет моего уровня в РПЛ, у него уже не получилось в Медиалиге. Начнёт работать – будет здорово, вариант вернуться на диван есть всегда
Мостовому не показывать, пеной изойдёт .
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Я последняя буква в алфавите .
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Ответ Юрий Поляков
Царь как всегда в своем репертуаре 🤣🤣🤣
Понедельник - день тяжёлый! Мостовой пытается собрать мысли в кучу!
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В Базеле не получилось потому что его тренировал человек из ниоткуда , который не играл в футбол , чему он мог научить Федора если он не играл в футбол
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Ответ Kerghoodoo
Это когда они в сильнейшем чемпионате с высочайшей конкуренцией достигали места в ЛЧ, при этом показывая яркую игру. А Мостовой был лидером той команды, и он заслуженно выпендривается - как ни крути, это наш лучший футболист в пост советской истории
Канчельскис тоже хорош был
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Ответ NIK7478
Да не интересует Чалов Севилью! С какого перепугу?! Агентские игры, не более того. ) Как обычно в трансферное окно.
Информация от Фабрицио Романо, он никогда дезу не постит
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Ответ Николай Бойко
Я думаю, уровень ЧСВ можно измерять в Мостовых)
Ну тогда скорее в процентах от Мостового, ведь Мостовой - это абсолют, выше чсв, чем у него, быть не может.
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Ответ Сергей Жарковский
Понедельник - день тяжёлый! Мостовой пытается собрать мысли в кучу!
Куча получается какая то нехорошая😀
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Ответ Вася Жучкин
Мне кажется, он уже начал просто играть роль. Он понял, что журналисты ему звонят именно за такими высокомерными комментариями, и начал давать им желаемое
тоже так думаю. скоро ютуб канал заведет или в телеге. и будет постить свои изречения в широкие массы.
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Радоваться надо, если перейдет или хотя бы удачи пожелать Федору, а Мостовой, как обычно «одеяло на себя тянет»….
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🤡🤡🤡🤣🤣🤣
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Говорит человек, у которого все получилось в Бенфике
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Федя ищет способ попробовать! Это то, в чем все всегда упрекают паспортистов - что они даже не пытаются! А он ищет способ и пробует! Только Уважение! Может получится!!!
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Царю не угодишь, вроде Федор и чеканить умеет, и походка футбольная, и все равно ничего у него не получится,
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Ответ Алексѣй Пестовъ
На счёт наш лучший в постсоветской истории - это сомнительно, при наличии Аршавина. Андрей блистал меньше по времени, зато ярче, чем Мост - кубок УЕФА, бронза Евро, покер Ливерпулю уместились в 1 календарный год.
Аршавин в сборной мира не играл. В символические сборные мира не входил.
По разным причинам, конечно. Но Мост точно был на том уровне, что бы сейчас реально сравнивать кто был сильнее - оно от Аршавин.
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Ответ Игорь Станкевич
"Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось" - а эти слова про что?
я думал он про кристал пэлас
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Ответ ganso 10
я может слепой, но как будто бы мостовой не сказал про то, что у чалова не получилось в базеле
"Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось" - а эти слова про что?
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Ответ NIK7478
Да не интересует Чалов Севилью! С какого перепугу?! Агентские игры, не более того. ) Как обычно в трансферное окно.
Вообще, вполне может. С напами там проблема, особенно после ухода основного, Чалов наверняка в списках, когда его чуть в АПЛ не забрали, стоит мало, возраст норм, история арсена показывает, что в Испанию уехать можно...Короче это не выглядит какой-то фантастикой.
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Ответ мак сим
что то мне кажется что спортсру дописывает от себя по маленьку ..
Когда речь идёт о словах Царя, нельзя быть уверенным, сказал ли он это серьёзно, ради троллинга или за него дописали постфактум.
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Ответ Костя Както
Не пойму иронии. К Мостовому обратился журналист с вопросом оценки возможный перспектив Чалова в Чемпионате Испании. Обратился по причине того, что Мостовой много поиграл в Испании. Что должен был ответить Мостовой? Что Чалов потрясет Испанию???!!! Давайте, честно: Мостовой ответил очень дипломатично, учитывая, что Чалов даже Россию ничем особым так и не удивил.
Речь идёт о том, что Александр опять начал сравнивать с собой и своим уровням, хотя мог ограничиться обычным "будет неплохо играть, но не на уровне топ-форварда". Я не думаю, что дипломатично всех и вся сравнивать с собой) тем более, что с тех пор футбол очень сильно изменился
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