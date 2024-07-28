Чалов интересен «Севилье», но ЦСКА пока не получал официальных предложений

привлек внимание «Севильи».

Испанский клуб интересуется форвардом , но пока не делал официальных предложений, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, , в отличие от «Севильи», уже готов активировать отступные за Чалова в размере 3 млн евро.

Ранее стало известно, что сам нападающий согласен перейти в греческий клуб.

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