Чалов интересен «Севилье», но ЦСКА пока не получал официальных предложений

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Футбол

Федор Чалов привлек внимание «Севильи».

Испанский клуб интересуется форвардом ЦСКА, но пока не делал официальных предложений, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, ПАОК, в отличие от «Севильи», уже готов активировать отступные за Чалова в размере 3 млн евро.

Ранее стало известно, что сам нападающий согласен перейти в греческий клуб.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если там каким-то чудом Чидера Эджуке, то Чалов точно может там играть)
+44
-3
+41
Надо продавать Федю за 25 в 2019, сейчас бы уже вернулся из Европы и зажигал бы в ЦСКА)
+28
-6
+22
Ответ olander
3 ляма клубу лучше, чем 25 банку
А долг банку отдавать не надо? Что за бред. Эти 25 млн помогли бы сейчас клубу существовать не в такой жопе.
+12
-4
+8
Ответ NIK7478
Не верю в интерес Севильи! Агентский вброс, не более. Потом выяснится, что Севилья и не знает, что есть такой футболист. )
Агентский вброс через Фабрицио Романо ?)
Интересные у вас, конечно, мысли о возможностях агента Чалова )
+8
-2
+6
Чалов очень интересен Севилье, но пока Севилья не знает об этом
+6
-2
+4
Вот это очень крутой вариант
+3
-1
+2
отличный вариант для него и лига по стилю подходит
+4
-3
+1
Ответ Юрий Король
Чем лучше? Болтаться в середине таблицы?
Играть в сильной лиге с топовыми игроками
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Отличный вариант чтобы банку протирать
У Севильи и так с деньгами не очень, а так за трёшку получают топового форварда РПЛ
+2
-1
+1
Ответ fancska992
Если там каким-то чудом Чидера Эджуке, то Чалов точно может там играть)
Не следил за Эджуке вне ЦСКА, но у него есть понятное сильное качество - скорость, ставь на фланг и радуйся. Под Чалова же надо подстраивать команду, недаром его игнорили в сборной, предпочитая простых и понятных столбов
+1
0
+1
Ответ fancska992
Если там каким-то чудом Чидера Эджуке, то Чалов точно может там играть)
Севилья совсем обнищала, поэтому всех СА или более менее норм игроков за дешево пытается взять, поэтому ничего необычного в переходе Эджуки или Чалова в Севилью нет
+2
-1
+1
Для Севильи отличный вариант, даже с точки зрения бизнеса. Пойдут дела - отлично, не пойдут - продадут дороже. Стоит он явно не три ляма.
+2
-1
+1
кто это вообще ???
0
0
0
он вроде грекам уже должен был слово и зуб дать на переход к ним?
0
0
0
Поинтереснее и команда и чемпионат, хотя у них там «всё сложно» сейчас, но Севилья - это Севилья
0
0
0
Ответ Петр Петров_1116266872
Надо продавать Федю за 25 в 2019, сейчас бы уже вернулся из Европы и зажигал бы в ЦСКА)
Тогда были другие обстоятельства, эти деньги просто бы упали на счета ВЭБа в счёт погашения кредита, клуб и деньги бы не получил и нападающего лишился бы...
+1
-1
0
У Севильи есть монета с продажи Эн-Несери. Могут и купить Чалова, прямоая замена по позиции.
+1
-1
0
Ответ Юрий Король
Чем лучше? Болтаться в середине таблицы?
Хахаххаха, самый глупый комментарий найден. Да-да, 5 игр в лч (куда ещё попасть через квалы надо) стоят сезона в топ-2 лиге мира в крепкой команде)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий