Чалов интересен «Севилье», но ЦСКА пока не получал официальных предложений
Федор Чалов привлек внимание «Севильи».
Испанский клуб интересуется форвардом ЦСКА, но пока не делал официальных предложений, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, ПАОК, в отличие от «Севильи», уже готов активировать отступные за Чалова в размере 3 млн евро.
Ранее стало известно, что сам нападающий согласен перейти в греческий клуб.
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Интересные у вас, конечно, мысли о возможностях агента Чалова )