«Зенит» забил 4 гола в каждом из трех матчей сезона – «Краснодару», «Крыльям» и «Рубину»
«Зенит» в новом сезоне забивает по 4 гола каждому сопернику.
Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Рубин» во 2-м туре Мир РПЛ – 4:0.
Ранее петербуржцы с таким же счетом обыграли «Крылья Советов» в 1-м туре чемпионата России, а также победили «Краснодар» в игре за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:2.
30 июля «Зенит» встретится с «Факелом» в Фонбет Кубке России.
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Видимо спад.
Надо как то выходить из игрового кризиса((
И пригласить Божовича :)) ?
Но я считаю, что разгром это от 5ти и больше.
4ре - это крупная победа. Приятно, что сухие.
Принял зимой команду в 4 очках от 14 места, получил 8 легов уровня сборной зимой и Сутормина с Чистяковым.
Но закончил в 6 очках от 14 места.
Но говорят он крутой.
Правда даже в ФНЛ он валится. Но крутой.