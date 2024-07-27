«Зенит» забил 4 гола в каждом из трех матчей сезона – «Краснодару», «Крыльям» и «Рубину»

«Зенит» в новом сезоне забивает по 4 гола каждому сопернику.

Команда Сергея Семака сегодня разгромила « » во 2-м туре Мир РПЛ – 4:0.

Ранее петербуржцы с таким же счетом обыграли « » в 1-м туре чемпионата России, а также победили « » в игре за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:2.

30 июля « » встретится с «Факелом» в Фонбет Кубке России.

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