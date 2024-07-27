«Зенит» забил 4 гола в каждом из трех матчей сезона – «Краснодару», «Крыльям» и «Рубину»

Теги Зенит Крылья Советов Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Зенит» в новом сезоне забивает по 4 гола каждому сопернику.

Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Рубин» во 2-м туре Мир РПЛ – 4:0.

Ранее петербуржцы с таким же счетом обыграли «Крылья Советов» в 1-м туре чемпионата России, а также победили «Краснодар» в игре за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 4:2.

30 июля «Зенит» встретится с «Факелом» в Фонбет Кубке России.

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44 комментария
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Глушенков только один забил.
Видимо спад.
Надо как то выходить из игрового кризиса((
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Если купить Соболева, то можно карму разгневать.
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Тут про Зенит, а не про коней
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Машина конечно! Особенно на фоне прошлого сезона
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Ответ Кубаноид питерский
Глушенков только один забил. Видимо спад. Надо как то выходить из игрового кризиса((
Да хватит тебе! Где ты ещё увидишь игроков, которые забивают, «загнивая на лавке»? 🌚
+18
-2
+16
Ответ Илья Цветков
Мы уже слышали про чемпиона после трëх туров, а как вам чемпион после двух?
Сравнили. Причиндалы и северное сияние. Сияет одинаково, а вещи разные.
+19
-3
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Разминаются перед ФК Пятёрочка)
+15
-3
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Мы уже слышали про чемпиона после трëх туров, а как вам чемпион после двух?
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Прекрасный старт. Каждый болельщик хотел бы видеть такой старт своей команды.
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Ответ forzen
Если купить Соболева, то можно карму разгневать.
Я уже начинаю думать что это мегатроллинг был со стороны Зенита, в результате которого Соболева вообще отстранили. Типа, сидят там Миллер, Дюков, Медведев и просто угорают над этим своим приколом)))
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Пока серьезно ничего не могут противопоставить Зениту.
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Ответ Кубаноид питерский
Глушенков только один забил. Видимо спад. Надо как то выходить из игрового кризиса((
Ну тогда на скамейку его!!!)))
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Ответ forzen
Если купить Соболева, то можно карму разгневать.
Это точно.
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Напихали раисовым.
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Чемпионат можно заканчивать с связи с явным преимуществом одной команды.
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Похоже, стоит задача наколотить сотню к столетнему юбилею😃
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Впечатляет!
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Ответ Кубаноид питерский
Глушенков только один забил. Видимо спад. Надо как то выходить из игрового кризиса((
Семака в отставку! Должны были забивать по 10 в каждом матче
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Да Глушенков это очень круто )))Главное что бы не скинул обороты)))А Ваня пусть подумает за прошлый сезон не рано он о себе возомнил
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Молодцы, ребята!
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Ответ Loki fan
Имхо. Пока больше на кураже, нежели на классе. Игра с Динамо покажет ху из ху
В этом сезоне у Лички не получится отскочить от Зенита.
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Ответ Питекантроп
Семака в отставку! Должны были забивать по 10 в каждом матче
^_^

И пригласить Божовича :)) ?
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Имхо. Пока больше на кураже, нежели на классе. Игра с Динамо покажет ху из ху
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Ответ Злодей Спб
Ваня будет в старовом составе на Кубке. Всем своё время.
Ни кто не против но надеюсь поймет что незаменимых в Зените нет
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Ответ Вадим Григорьев
Чемпион третьего круга определён- расходимся
Спартак и тут налажал, единственный возможный титул упустил 😄
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Зенит - машина! 💪🏻
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Рубин пропустил детский первый гол и поплыл. Слабоват оказался!
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Стабильность - признак мастерства (с)
Но я считаю, что разгром это от 5ти и больше.
4ре - это крупная победа. Приятно, что сухие.
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Красота!
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Ответ Злодей Спб
^_^ И пригласить Божовича :)) ?
Тут всю прошлую весну Морено Сочинского нахваливали.
Принял зимой команду в 4 очках от 14 места, получил 8 легов уровня сборной зимой и Сутормина с Чистяковым.
Но закончил в 6 очках от 14 места.
Но говорят он крутой.
Правда даже в ФНЛ он валится. Но крутой.
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