ФИФА отклонила жалобу Аргентины по матчу с Марокко на Олимпиаде. Игру прервали на 2 часа из-за беспорядков

ФИФА отклонила жалобу Аргентины по матчу с Марокко на Олимпиаде.

Об этом сообщил глава Ассоциация футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. В организации изучают возможности подачи апелляции.

В 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира уступила Марокко со счетом 1:2.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В этот момент на трибунах стадиона « » в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

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