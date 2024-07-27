ФИФА отклонила жалобу Аргентины по матчу с Марокко на Олимпиаде. Игру прервали на 2 часа из-за беспорядков

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ФИФА отклонила жалобу Аргентины по матчу с Марокко на Олимпиаде.

Об этом сообщил глава Ассоциация футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. В организации изучают возможности подачи апелляции.

В 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира Аргентина уступила Марокко со счетом 1:2.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

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12 комментариев
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Походу у Аргентины и Месси закончилась платная подписка у ФИФА, а продлевать не стали, теперь без чемпионств и золотых мячей.
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Гиви Иванович, этот ГАИ совсем тебя не уважает. И гол отменил и жалобу отклонил.
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Аргентина слишком много стала выигрывать всех подряд фифа включилась
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Ответ Петрович
Походу у Аргентины и Месси закончилась платная подписка у ФИФА, а продлевать не стали, теперь без чемпионств и золотых мячей.
Да что ж ты будешь делать. Почти 15 лет после Олимпиады в Пекине не тащили, потом 2 года потащили и опять перестали тащить. Хорошо, что клубничная грядка всё разъяснила простому люду🙏
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Ответ Петрович
Походу у Аргентины и Месси закончилась платная подписка у ФИФА, а продлевать не стали, теперь без чемпионств и золотых мячей.
Хейтерня придумывает теории всё тупее и тупее.
Если была подписка, почему продлевать не стали? У Месси деньги закончились?
И почему другие не оформят себе такую подписку? У Неймара, Мбаппе или Кришти меньше денег, чем у Месси? Особенно у Кришти.
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Зря ныли получается
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Кто видел , был там гол или просто ноют?
Не было гола.
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Ответ sd4fmwrvz8
Аргентина слишком много стала выигрывать всех подряд фифа включилась
Аргентина на двух предыдущих олимпиадах не могла выйти из группы.
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