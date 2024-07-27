ФИФА отклонила жалобу Аргентины по матчу с Марокко на Олимпиаде. Игру прервали на 2 часа из-за беспорядков
ФИФА отклонила жалобу Аргентины по матчу с Марокко на Олимпиаде.
Об этом сообщил глава Ассоциация футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. В организации изучают возможности подачи апелляции.
В 1-м туре группового этапа олимпийского футбольного турнира Аргентина уступила Марокко со счетом 1:2.
На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.
Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.
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Если была подписка, почему продлевать не стали? У Месси деньги закончились?
И почему другие не оформят себе такую подписку? У Неймара, Мбаппе или Кришти меньше денег, чем у Месси? Особенно у Кришти.