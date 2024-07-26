«В сборище куколдов превратили Олимпиаду. Участники должны признать западные стандарты или молчать». Депутат Милонов о скандале в футболе
Виталий Милонов высказался о плохой организации на Олимпиаде-2024 в Париже.
Милонов дал комментарий относительно скандала в 1-м туре футбольного олимпийского турнира. Игра Аргентины и Марокко была прервана на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол был отменен, и аргентинцы уступили 1:2.
«Раньше было состязательность не только спортивная, но и инициативная – каждая страна пыталась показать себя с лучшей стороны. Это обуславливалось тем, что были восточные, западные силы, была Россия, а сейчас они превратили Олимпиаду в сборище куколдов.
Те, кто участвует в Олимпиаде, должны признать определенные западные стандарты или, по крайней мере, молчать. Сейчас – и так сойдет, и так все будут счастливы.
Все ВИПы после соревнований разъедутся нормально, а на остальных никто не обращает внимания. Европейская идеология в действии», – заявил депутат Государственной Думы.
Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Классный сайт, свободный и независимый, каки все остальное с доменом ру