«В сборище куколдов превратили Олимпиаду. Участники должны признать западные стандарты или молчать». Депутат Милонов о скандале в футболе

Виталий Милонов высказался о плохой организации на Олимпиаде-2024 в Париже.

Милонов дал комментарий относительно скандала в 1-м туре футбольного олимпийского турнира. Игра Аргентины и Марокко была прервана на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол был отменен, и аргентинцы уступили 1:2.

«Раньше было состязательность не только спортивная, но и инициативная – каждая страна пыталась показать себя с лучшей стороны. Это обуславливалось тем, что были восточные, западные силы, была Россия, а сейчас они превратили Олимпиаду в сборище куколдов.

Те, кто участвует в , должны признать определенные западные стандарты или, по крайней мере, молчать. Сейчас – и так сойдет, и так все будут счастливы.

Все ВИПы после соревнований разъедутся нормально, а на остальных никто не обращает внимания. Европейская идеология в действии», – заявил депутат .

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду