«В сборище куколдов превратили Олимпиаду. Участники должны признать западные стандарты или молчать». Депутат Милонов о скандале в футболе

Теги Сборная Аргентины по футболу Государственная дума Сборная Марокко по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Марокко Виталий Милонов Политика брань Футбол

Виталий Милонов высказался о плохой организации на Олимпиаде-2024 в Париже.

Милонов дал комментарий относительно скандала в 1-м туре футбольного олимпийского турнира. Игра Аргентины и Марокко была прервана на 106-й минуте – после гола Кристиана Медины на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, а гол был отменен, и аргентинцы уступили 1:2.

«Раньше было состязательность не только спортивная, но и инициативная – каждая страна пыталась показать себя с лучшей стороны. Это обуславливалось тем, что были восточные, западные силы, была Россия, а сейчас они превратили Олимпиаду в сборище куколдов.

Те, кто участвует в Олимпиаде, должны признать определенные западные стандарты или, по крайней мере, молчать. Сейчас – и так сойдет, и так все будут счастливы.

Все ВИПы после соревнований разъедутся нормально, а на остальных никто не обращает внимания. Европейская идеология в действии», – заявил депутат Государственной Думы.

Какая дичь! На Аргентину напали фанаты, матч Олимпиады прерывали на два часа после гола на 90+16 – но ВАР его отменил!

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17 комментариев
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Самый главный высказался))) ну куда же без него в этих вопросах)))
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Обновлено резюме Милонова: Главный по геям и куколдам в России.
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У кого что болит, тот о том и говорит ©
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Даже читать не буду то что он сказал, ибо самый бесполезный человек, вечно такую ересь толкает
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А пусть депутат милонов и все остальные депутаты идут к чертовой матери. Вот честно.
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Спорт сру выставил новость про главного куколда, чтобы удалять комментарии участников, и чтобы осталась только писанина ботов и собственно тошнота рыжего жополиза.

Классный сайт, свободный и независимый, каки все остальное с доменом ру
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то ли дело "восточные ценности" без куколдов ))))
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Главный куколд страны - Милонов и есть! а он еще по Европам смотрит)))
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Cook Old
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Ответ OldRedWhite
Можно, конечно ,над ним смеяться и он сам все возможное для этого творит )) Но лицемерие это такой главный товарный знак в 21 веке : В любом обществе и при любой идеологии !
А я и не спорю, просто Милонов неадекватный человек, прикрываясь своей корочкой он оскорбляет людей. Из-за таких как он и называют Думу, Госдурой.
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Ответ OldRedWhite
Можно, конечно ,над ним смеяться и он сам все возможное для этого творит )) Но лицемерие это такой главный товарный знак в 21 веке : В любом обществе и при любой идеологии !
Ну можно было бы сказать, что он сам лицемер ещё тот, да нет - он сам верит-поди в ту чушь, что несёт, значит нещитово?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
https://m.youtube.com/shorts/RiYNqvI3SH0
О, какой точный там первый комментарий - "Судья не совершал преступлений, но разбирается в них гораздо лучше преступников" ) Здорово умыл этого гея в костюме )
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Ответ Dallas Texas
Спорт сру выставил новость про главного куколда, чтобы удалять комментарии участников, и чтобы осталась только писанина ботов и собственно тошнота рыжего жополиза. Классный сайт, свободный и независимый, каки все остальное с доменом ру
Здесь фишка то в том, что если не писать слово на букву К, ничего не удалят)
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Ответ Птюч
Здесь фишка то в том, что если не писать слово на букву К, ничего не удалят)
Удаляют ещё как! Если что-то не стыкуется с линией партии. Ну свобода от спорт сру, что сказать.
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