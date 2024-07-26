Безруков о реакции медийных лиц на шутку про «денежки»: «Ждал комментариев Сергея Безрукова. Моего кумира, ха-ха-ха. Хотелось, чтобы он отреагировал как-то»
Руслан Безруков ждал реакции Сергея Безрукова на шутку про «денежки».
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура прошлого сезона Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
– Многих поразило, что по поводу той вашей фразы начали раздавать комментарии разные медийные лица, ранее вообще ничего не говорившие про футбол. Вы до этого вообще слышали о таких людях, как медиум Александр Шепс и ясновидящая Виктория Райдос из «Битвы экстрасенсов»?
– Нет, ну раньше смотрел «Битву экстрасенсов». Но не думал, что они так хорошо смотрят футбол, что могут комментировать такие моменты. В целом было смешно. Я с улыбкой почитал все комментарии и замечания, которые делали эти люди. Но вообще я даже половину не знаю тех людей, которые комментировали мои слова. Единственное, что ждал, – это комментариев Сергея Безрукова, но не дождался. Ха-ха-ха, моего кумира.
– То есть комментариев Гарика Харламова вам было мало?
– Ну где Гарик Харламов, а где Сергей Безруков? (смеется). Конечно, хотелось, чтобы однофамилец отреагировал как-то, – сказал игрок «Рубина».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
И бац вместе с языком пенсионный возраст))
Я бы при встречи припомнил ему что он пас-куда)