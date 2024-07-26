Безруков о реакции медийных лиц на шутку про «денежки»: «Ждал комментариев Сергея Безрукова. Моего кумира, ха-ха-ха. Хотелось, чтобы он отреагировал как-то»

Теги Рубин премьер-лига Россия светская хроника Руслан Безруков кино Гарик Харламов Футбол

Руслан Безруков ждал реакции Сергея Безрукова на шутку про «денежки».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура прошлого сезона Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». 

Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

– Многих поразило, что по поводу той вашей фразы начали раздавать комментарии разные медийные лица, ранее вообще ничего не говорившие про футбол. Вы до этого вообще слышали о таких людях, как медиум Александр Шепс и ясновидящая Виктория Райдос из «Битвы экстрасенсов»?

– Нет, ну раньше смотрел «Битву экстрасенсов». Но не думал, что они так хорошо смотрят футбол, что могут комментировать такие моменты. В целом было смешно. Я с улыбкой почитал все комментарии и замечания, которые делали эти люди. Но вообще я даже половину не знаю тех людей, которые комментировали мои слова. Единственное, что ждал, – это комментариев Сергея Безрукова, но не дождался. Ха-ха-ха, моего кумира.

– То есть комментариев Гарика Харламова вам было мало?

– Ну где Гарик Харламов, а где Сергей Безруков? (смеется). Конечно, хотелось, чтобы однофамилец отреагировал как-то, – сказал игрок «Рубина». 

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30 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков…(с)
Забавно, что на самом деле Безруков просто максимальный топ, как минимум в сравнении с Петровым или Козловским.
+68
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+55
Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков…(с)
+44
-9
+35
Ответ 2RIN
Братцы ребятушки мои, я так сыграл! Немцы встали и вышли из компьютера!
Кто мой любимый актёр? Вы знаете, совершенно недавно, по телевизору я увидел фильм с Марлоном Брандо. Я подошел к телевизору и выключил его. И там, в отражении..!
+28
-1
+27
Братцы ребятушки мои, я так сыграл! Немцы встали и вышли из компьютера!
+23
-2
+21
Ответ Sergei Polyakov
Забавно, что на самом деле Безруков просто максимальный топ, как минимум в сравнении с Петровым или Козловским.
Петров - актёр одной роли, Козловский - гомонедоразумение. Безруков на их фоне - безусловно глыба.
+28
-8
+20
Безруков спрашивает Безрукова: "Безруков, какова твоя профессия?"
+14
-1
+13
Ответ Александр Гуреу
Безруков был бы глыбой, если бы не одно но, его рекламный слоганы что бы голосовали за изменения конституции... Вот это своим голосом, русскому языку нужна потдержка) И бац вместе с языком пенсионный возраст)) Я бы при встречи припомнил ему что он пас-куда)
Всё смешалось. Возраст поменяли в 18 году, на пеньках голосовали в 20 году. Безруков лизоблюдил со своим вот этим переигранным предыханием абсолютно в каждом году
+8
-3
+5
Ответ Трент Резнор
Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков…(с)
Безруков хотя бы банально переигрывает, а Петров с Козловским играть не умеют. Я не про футбол
+5
-1
+4
Ответ 2RIN
Братцы ребятушки мои, я так сыграл! Немцы встали и вышли из компьютера!
вспомнили классику КВНа)
+5
-1
+4
Ответ Александр Гуреу
Безруков был бы глыбой, если бы не одно но, его рекламный слоганы что бы голосовали за изменения конституции... Вот это своим голосом, русскому языку нужна потдержка) И бац вместе с языком пенсионный возраст)) Я бы при встречи припомнил ему что он пас-куда)
Ну мы тут про актерские способности больше, а не про самый шершавый язык. Машков ещё как актёр прекрасен, но только как актёр.
+3
0
+3
И всё-таки он туповат!
+4
-2
+2
Генсек, где штраф Песьякову за шутку?
+2
-1
+1
Ответ Трент Резнор
Петров - актёр одной роли, Козловский - гомонедоразумение. Безруков на их фоне - безусловно глыба.
Безруков был бы глыбой, если бы не одно но, его рекламный слоганы что бы голосовали за изменения конституции... Вот это своим голосом, русскому языку нужна потдержка)
И бац вместе с языком пенсионный возраст))
Я бы при встречи припомнил ему что он пас-куда)
+8
-7
+1
Ответ 2RIN
Братцы ребятушки мои, я так сыграл! Немцы встали и вышли из компьютера!
Я работаю за идею, а идея у меня одна — купить остров.
+1
0
+1
Ответ Sergei Polyakov
Забавно, что на самом деле Безруков просто максимальный топ, как минимум в сравнении с Петровым или Козловским.
Ранний Безруков может быть и да, но года так с 2010 нет
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