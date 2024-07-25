Безруков о Месси и Роналду: «Лео – читер, безумный талант, Криштиану – целеустремленный, старается, в чем-то даже превосходит, я хотел бы быть как он»

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Руслан Безруков сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Клуб мечты?

– Я за «Барсу» с детства. Обожал Месси. Ребенком играл в атаке, папа включал мне видосы на технику – в том числе с Лео. Я пытался повторить движения – правда, чаще не получалось, и я плакал.

А Роналду считал не очень. Сейчас понимаю: блин, хотел бы быть как Криштиану. Целеустремленный, старается. А Месси – это просто безумный талант, читер. Сейчас они для меня наравне, а в чем-то Роналду и превосходит.

Из-за симпатии к «Барсе» сейчас поддерживаю «Ман Сити» Гвардиолы. Помню позапрошлую ЛЧ. Как ждал каждый их матч! Фисташечки себе накладывал, чаек наливал – и болел так, что все соседи слышали! – сказал полузащитник «Рубина». 

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29 комментариев
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Когда люди говорят, что Месси "это просто безумный талант" - они обесценивают весь проделанный им труд на многотысячных тренировках. Нельзя на одном лишь таланте быть лучшим футболистом мира на протяжении 20 лет. Нельзя на одном лишь таланте выиграть 8 золотых мячей
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Вам привет от Саши Белого
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Ответ Adamdfdgds
Когда люди говорят, что Месси "это просто безумный талант" - они обесценивают весь проделанный им труд на многотысячных тренировках. Нельзя на одном лишь таланте быть лучшим футболистом мира на протяжении 20 лет. Нельзя на одном лишь таланте выиграть 8 золотых мячей
самое забавно то что, Роналду 20 лет назад тоже считался одним из самых больших талантов начало 20 века) но почему то спустя 10 лет, он стал "чел без таланта и сделал себя сам" по факту, они работали одинаково, только Рон с железой переборщил, потерял из за этого все свои сильные стороны, даже бить издали разучился, тогда как Лео годами именно по футбольному все лучше и лучше становился. если не ошибаюсь когда Лео забил второй гол со штрафного у Роналду было уже 40+ голов, а сейчас у Лео больше )
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"Галицкий, ты мне денег должен, все ещё жду на карту ..." добавил Безруков, напомнив о себе ...
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Криштиану Роналду - настоящий профессионал, выдающийся голеадор. Он забивает голы.
Лионель Месси - футбольный волшебник. А еще он забивает голы.
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фисташки под чаек....
Безруков походу слишком много смотрел сериал Участок
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Фисташки с чаем?!
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Ответ Adamdfdgds
Когда люди говорят, что Месси "это просто безумный талант" - они обесценивают весь проделанный им труд на многотысячных тренировках. Нельзя на одном лишь таланте быть лучшим футболистом мира на протяжении 20 лет. Нельзя на одном лишь таланте выиграть 8 золотых мячей
нет, просто когда так говорят, то имеют ввиду, что месси талант даже среди топовых игроков, а мотивация и работоспособность роналду невероятна также среди самых топовых игроков
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Ответ Verhovn
Да хорош свои навязчивые идеи сюда тащить. Ты лучше мне скажи кто такой Безруков?)
Саша Белый из Бригады
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